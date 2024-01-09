Прогулка по Театральной и прилегающим к ней дворам в компании историка-краеведа
Общую картину дополнит прогулка по колоритным дворам — и вот вы знаете о Саратове чуть больше, чем он сам мог бы рассказать.
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Описание
Что вас ожидает
Две площади в одной
Мы пройдёмся по главной площади современного Саратова — Театральной, объединившей две дореволюционные. Я обращу ваше внимание на яркие образцы архитектуры разных эпох и объясню их особенности. Расскажу, почему площадей было две и по какой причине их соединили.
Колоритные дворы
Мы отправимся в уютные саратовские дворики, где обнаружим интересные постройки, и поговорим о людях, связанных с ними. Полюбуемся одним из самых красивых дворов Саратова. Вы рассмотрите модерновые детали его флигеля и узнаете об особенностях освещения подвалов в дореволюционной России на примере здешних призм Люксфера.
Необычные лестницы
В здании бывшего пассажа вы обнаружите две роскошные чугунные лестницы. В балюстрадах одной можно отыскать инициалы владельцев здания — я поясню, кем они были. Во дворовом флигеле дома Хватова покажу вам дореволюционную лестницу, сооруженную с применением железнодорожных рельсов.
История реконструкций
Гуляя по Театральной площади, мы рассмотрим монументальную мозаику на здании администрации и поговорим о её создании. Обсудим бурную историю реконструкции банков, доходных домов, гостиниц, храмов. Особое внимание уделим сложной судьбе театра оперы и балета, в честь которого названа площадь. Я продемонстрирую целый ряд проектов перестройки театра — и вы сопоставите их с тем, что воплотилось в итоге.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у музея Радищева
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.