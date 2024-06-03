1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по немецкому Саратову: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов
Начало: На ул. Волжская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
Начало: У входа в цирк
12 июня в 12:00
14 июня в 12:30
3 339₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратов и Федор Шехтель: путешествие по архитектуре модерна
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города
Начало: На Музейной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Булгаковский Саратов: экскурсия по следам великого писателя
Погрузитесь в атмосферу Саратова начала XX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Булгакова
Начало: На ул. Волжская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
Завтра в 10:00
14 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
История немцев Поволжья в Саратове: от мукомолов до колбасной фабрики
Погрузитесь в уникальную атмосферу Саратова, исследуя вклад немцев Поволжья в его историю и культуру на индивидуальной экскурсии
Начало: Пр. Столыпина, 1
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие по архитектурному модерну Саратова XIX века
Погрузитесь в атмосферу Саратова XIX века, исследуя архитектурные шедевры модерна и их создателей
Начало: Пр. Кирова, 1, Саратов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки и мистика старого города Саратова: путешествие в мир городских легенд
Погрузитесь в атмосферу мистики и суеверий старого Саратова. Узнайте о местных приведениях и местах, исполняющих желания
Начало: Трамвай "Семён" у входа в парк "Липки"
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Саратов глазами Остапа Бендера
А вы знали, что Саратов связан с Остапом Бендером? Узнайте больше о жизни его прототипа и посетите знаковые места города на нашей экскурсии
Начало: Ул. Радищева, 39, Саратов
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Саратов: Путешествие по следам Гагарина и Титова
Погрузитесь в историю космонавтики, посетив ключевые места, связанные с Юрием Гагариным в Саратове
Начало: От памятника Чернышевскому возле парка Липки
Расписание: Каждый день, с 9:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: от купеческих особняков до исторических храмов
Прогулка по древнему Саратову откроет вам тайны старинных улиц, купеческих особняков и величественных храмов, погрузив в атмосферу прошлых веков
Начало: Угол ул. Октябрьской и ул. Московской, Саратов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры саратовского модерна: путешествие по архитектурным жемчужинам
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю
Начало: Соборная, 22
Расписание: По договоренности
14 июня в 12:00
17 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Саратову: от купеческого прошлого до настоящего
Познакомьтесь с уникальным Саратовом: его историей, архитектурой и культурой в комфортной обстановке индивидуальной прогулки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Саратову с посещением Лимонария - путешествие в мир красоты
Подарите себе незабываемое приключение по Саратову: от исторических памятников до экзотического Лимонария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саратов на машине времени
Начало: Набережная Космонавтов, 1
Расписание: Экскурсия пройдет в любое удобное для вас время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Приключения литераторов в Саратове: пешеходная экскурсия с гидом
Откройте для себя уникальный литературный мир Саратова в компании опытного гида. Погрузитесь в истории, которые оживают на каждом шагу
Начало: Угол ул. Чернышевской и ул. Московской, Саратов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саратовские мельницы и мукомолы: погружение в историю мукомольного производства
Прогулка по историческим мельницам Саратова - уникальный шанс увидеть архитектурные шедевры мукомольного производства
Начало: Ул. Чернышевского, 46, Саратов
Расписание: По договоренности
14 июня в 12:00
17 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Доходные дома саратовского модерна: путешествие в эпоху красоты
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя уникальные доходные дома Саратова, отражающие великолепие модерна
Начало: Проспект Столыпина, 44
Расписание: По договоренности
14 июня в 12:00
17 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путеводитель по святыням Саратова: от Свято-Троицкого собора до храма Покрова
Откройте для себя духовное наследие Саратова через его величественные храмы и церкви в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Таланты и поклонники: культурное наследие Саратова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Саратова, где культура и история переплетаются с судьбами известных артистов
Начало: Ул. Октябрьская, 1
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратовский модерн: красота и функциональность
Прогулка по центральной части Саратова с посещением уникальных зданий в стиле модерн. Узнайте о функциях и инновациях архитектуры начала 20 века
Начало: На проспекте Столыпина
12 июня в 16:00
14 июня в 12:00
3 339₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратовские мельницы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Саратова на индивидуальной экскурсии по мельницам. Узнайте о мукомольном производстве и судьбах предпринимателей
Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че...
12 июня в 16:00
14 июня в 12:00
3 339₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Модерн и неоклассицизм в Саратове: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы пройдете по центральным улицам Саратова и увидите архитектурные жемчужины начала 20 века. Узнайте, как изменился облик города с годами
Начало: На пересечении улиц Волжской и Соборной
12 июня в 12:00
14 июня в 12:30
3 339₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
История и вкусы Саратова: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне
Начало: У художественного музея
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 48004 320₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй и исторических фактов. Время пролетело незаметно.
- ЛЛидия2 июня 2024Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
- ООльга31 мая 2024Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
- ААльбина31 мая 2024Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Саратов как город был раскрыт полностью. Я очень благодарна экскурсоводу за глубокие знания истории региона, за красивый рассказ, за теплое и доброжелательное отношение к нам, как к гостям города. Саратов навсегда в моем сердце❤️
- ККатерина30 мая 2024Очень интересная, содержательная экскурсия. Особенно понравилось чередовать изучение фасадов с заходами во дворы и парадные. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
- ККира30 мая 2024Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации в легкой манере с нотками юмора, что несколько часов пролетели как 15 минут. С удовольствием порекомендую всем своим знакомым.
- ЕЕкатерина27 мая 2024Если хотите улышать и поговорить с образованным, знающим свой город и интеллигентным гидом, то это на экскурсию к Максиму! Благодарим за интересную встречу.
- ААлександр19 мая 2024Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
- ЯЯна19 мая 2024Экскурсия не очень подходит для первого знакомства с городом, мало про общую историю, много про конкретные династии. Маршрут хороший, гид Евгений оказался интересным рассказчиком. Некоторые истории показались чересчур вымышленными.
- ООльга15 мая 2024Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Пешеходные" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 3 339 до 7 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 598 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 30 экскурсий в Саратове на 2024 год по теме «Пешеходные», 598 ⭐ отзывов, цены от 3339₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август