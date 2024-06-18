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Саратовские мельницы и мукомолы

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Саратовским мельницам и мукомолам
А вы знали, что на рубеже XIX-XX веков Саратов был столицей мукомолов? Их строили с большим рвением и даже устраивали между собой соревнования.

Сейчас можно увидеть эти большие кирпичные здания с флюгерами и башенками — этим мы с вами и займёмся во время пешеходной экскурсии.
5
1 отзыв
Саратовские мельницы и мукомолы
Саратовские мельницы и мукомолы
Саратовские мельницы и мукомолы

Описание экскурсии

Саратов в начале XX века становится лидером мукомольного производства в Российской империи. Мукомолы строили самые настоящие замки: кирпичный декор, флюгеры, башенки! Большинство этих строений сохранилось до наших дней. Что вас ожидает:
  • Мы с вами прогуляемся по улице Чернышевского и осмотрим дореволюционные мельницы.
  • Узнаем об истории производства и мукомольных династиях.

• Увидим три современных варианта использования мельничных корпусов, сравним с тем, как выглядели эти здания сто лет тому назад. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По договорённости.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мельница Борелей и ряд её сохранившихся строений
  • Мельница Степашкина, сохранившая свою функцию
  • Мельница Давида Зейферта, ставшая хлебзаводом
  • Мельница Богословского, переделанная в жилой дом
  • Мельница Шмидта - самая красивая и технологически совершенная
  • Мельница Смирнова, переделанная в кондитерскую фабрику, а потом в корпус оборонного завода
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Чернышевского, 46, Саратов
Завершение: Ул. Чернышевского, 90, Саратов
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мне понравилось всё! Жаль, что не смогла прослушать всю экскурсию из-за ограничения по времени. Старинные саратовские мельницы очень красивы. Нигде такого не увидишь. Эту экскурсию надо развивать. Хотелось бы добавить в неё информацию по качеству и составу саратовских хлебов того времени. Они были выдающимися, не то, что сейчас. Жаль, что она проходит по не очень облагороженным переулкам.
Спасибо Денису.
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