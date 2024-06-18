Саратов в начале XX века становится лидером мукомольного производства в Российской империи. Мукомолы строили самые настоящие замки: кирпичный декор, флюгеры, башенки! Большинство этих строений сохранилось до наших дней. Что вас ожидает:

Мы с вами прогуляемся по улице Чернышевского и осмотрим дореволюционные мельницы.

Узнаем об истории производства и мукомольных династиях.

• Увидим три современных варианта использования мельничных корпусов, сравним с тем, как выглядели эти здания сто лет тому назад. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.