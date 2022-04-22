А вы знали что на рубеже XIX-XX веков Саратов был столицей мукомолов? Их строили с большим рвением и даже устраивали между собой соревнования и сейчас можно увидеть эти большие кирпичные здания с флюгерами и башенками, этим мы с вами и займёмся во время пешеходной экскурсии.