Саратовские мельницы и мукомолы

А вы знали что на рубеже XIX-XX веков Саратов был столицей мукомолов

Индивидуальная
А вы знали что на рубеже XIX-XX веков Саратов был столицей мукомолов? Их строили с большим рвением и даже устраивали между собой соревнования и сейчас можно увидеть эти большие кирпичные здания с флюгерами и башенками, этим мы с вами и займёмся во время пешеходной экскурсии.
Саратовские мельницы и мукомолы
Саратовские мельницы и мукомолы
Саратовские мельницы и мукомолы
Саратовские мельницы и мукомолы
Саратовские мельницы и мукомолы
Саратовские мельницы и мукомолы
Саратовские мельницы и мукомолы

Что вас ожидает 🤩

  • Мельницу Борелей и ряд её сохранившихся строений
  • Мельницу Степашкина, сохранившую свою функцию
  • Бывшую мельницу Кенига
  • Мельницу Богословского, переделанную в жилой дом
  • Мельницу Шмидта — самую красивую и технологически совершенную
  • Мельницу Смирнова, переделанную в кондитерскую фабрику, а потом в корпус оборонного завода

Что вас ожидает:

  • Саратов на рубеже XIX-XX веков являлся лидером мукомольного производства в Поволжье. Мукомолы строили самые настоящие замки: кирпичный декор, флюгеры, башенки! Большинство этих строений сохранились до наших дней.
  • Мы с вами прогуляемся по улице Чернышевского и осмотрим дореволюционные мельницы, узнаем об истории производства и мукомольных династиях, увидим три современных варианта использования мельничных корпусов, сравним с тем, как выглядели здания 100 лет тому назад.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Чернышевского, 46, Саратов
Завершение: ул. Чернышевского, 90, Саратов
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Саратова

🎩Индивидуальные🚶ПешеходныеМельницы

Еще несколько похожих предложений в Саратове

Саратов глазами Остапа Бендера
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Саратов глазами Остапа Бендера
А вы знали, что Саратов имеет самое непосредственное отношение к Великому комбинатору
от 1 000 за 1-5 чел.
Саратов сквозь столетия
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Евгений
4.9
27 отзывов
Саратов сквозь столетия
Пройти по следам золотой эпохи «столицы Поволжья» и услышать о судьбах людей, строивших город
3 000 за 1-10 чел.
Модерн в Саратове
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
5
1 отзыв
Модерн в Саратове
В конце XIX века окончательно формируется уникальный образ Саратова, который во многом определил саратовский модерн
2 500 за 1-10 чел.
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Максим
5
1 отзыв
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Разобраться, как провинциальный город стал столицей модерна, и пройти по следам великого зодчего
3 130 за 1-6 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Михаил
5
2 отзыва
Саратов глазами Остапа Бендера
Пройти по следам главного героя романов Ильфа и Петрова и открыть много интересных фактов о городе
2 100 за 1-10 чел.
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Денис
5
4 отзыва
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
Пройти по первой пешеходной зоне в стране и заглянуть в ее самые интересные здания
2 500 за 1-10 чел.
Пять звезд саратовского модерна
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Максим
5
5 отзывов
Пять звезд саратовского модерна
Увидеть главные артефакты эпохи модерна, узнать больше об истории города и его жителях
3 250 за 1-10 чел.
Храмы и церкви Саратова
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Храмы и церкви Саратова
Саратов - город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий
от 4 500 за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Саратов
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
4.9
33 отзыва
Добро пожаловать в Саратов
Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
3 250 за 1-4 чел.
Здравствуй, Саратов
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
1 отзыв
Здравствуй, Саратов
Увидеть главные символы города и заглянуть в уютные дворики на обзорной экскурсии
от 2 500 за 1-4 чел.
Немецкий Саратов
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
Нет отзывов
Немецкий Саратов
Начиная с 1763 года, судьба Саратова тесно связана с судьбами немцев Поволжья
2 500 за 1-10 чел.
Саратов легендарный и мистический
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
5
41 отзыв
Саратов легендарный и мистический
Погрузиться в мир старинных сюжетов и разглядеть таинственную грань города
2 100 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Саратове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Саратове
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ