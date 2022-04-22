Саратов на рубеже XIX-XX веков являлся лидером мукомольного производства в Поволжье. Мукомолы строили самые настоящие замки: кирпичный декор, флюгеры, башенки! Большинство этих строений сохранились до наших дней.
Мы с вами прогуляемся по улице Чернышевского и осмотрим дореволюционные мельницы, узнаем об истории производства и мукомольных династиях, увидим три современных варианта использования мельничных корпусов, сравним с тем, как выглядели здания 100 лет тому назад.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Чернышевского, 46, Саратов
Завершение: ул. Чернышевского, 90, Саратов
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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