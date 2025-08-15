Индивидуальная квест-экскурсия «Тайна саратовского фараона» приглашает вас на увлекательное путешествие по историческому центру Саратова.
Вместе с детьми вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого, посетить Театральную площадь, саратовский Арбат и познакомиться с образцами модерна.
Узнайте, как выглядела площадь 130 лет назад, и раскройте тайны саратовского фараона, исследуя городские легенды и загадки
Вместе с детьми вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого, посетить Театральную площадь, саратовский Арбат и познакомиться с образцами модерна.
Узнайте, как выглядела площадь 130 лет назад, и раскройте тайны саратовского фараона, исследуя городские легенды и загадки
5 причин купить этот квест
- 🗝️ Увлекательные задания для всей семьи
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🎭 Узнаете городские легенды
- 🎨 Познакомитесь с архитектурой модерна
- 🧩 Игра в формате квеста
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Проспект П.А. Столыпина
- Консерватория
- Дом Сатова
- Особняки Рейнеке
- Особняки Бореля
- Особняки Скворцова
Описание квеста
Гуляя по историческому центру Саратова, вы успеете:
- Побывать на Театральной площади и узнаете, как она выглядела 130 лет назад.
- Увидеть саратовский Арбат — проспект П. А. Столыпина и его тайные дворики.
- Услышать звуки саратовской гармошки и узнать, в чем её особенность.
- Рассекретить воющих химер на здании консерватории и любопытную легенду о них.
- Познакомиться с образцами саратовского модерна, среди которых дом Сатова, особняки Рейнеке, Бореля и Скворцова.
А вот лишь некоторые из тайн, которые вам предстоит раскрыть:
- Как на самом деле звали Елену Прекрасную и что за «принц» увёз её в Париж.
- Какое страшное чудище спряталось в гроте одного из особняков города.
- Почему пропали статуи древнегреческих богов с фронтона городского общественного банка.
- Как саратовцы попадали из России в Европу и обратно по несколько раз в день.
- И главная загадка квеста — секрет саратовского фараона!
Организационные детали
- Эта пешеходная экскурсия лучше всего подойдёт семейной аудитории с детьми 6–12 лет.
- Квест-прогулка проходит в игровом формате, не требует специальных знаний, навыков и доступа в интернет. Главное — внимательность к деталям.
- Протяжённость примерно 2 км. (по пути, если потребуется, будем делать остановки).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Саратове
Провела экскурсии для 231 туриста
Добрый день, рада знакомству! Я Юлия, гид в Саратове. Представьте, что вы приехали к хорошей подруге и она показывает вам родной город. Вот такой и будет наша экскурсия: дружеской, лёгкой, без лишних дат (вы же на отдыхе, а не на уроке), но с интересными рассказами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
15 авг 2025
Огромная благодарность Юлии за легкую, интересную и увлекательную прогулку. Всей семьей получили удовольствие
Ирина
30 июл 2025
Юлия, провела увлекательную интересную экскурсию. Ходили с детьми 4, 8, 12 лет и взрослые, половина из Саратов, половина из Ростов-на-Дону. Всем без исключения было интересно и полезно. Дети увлеклись разгадыванием заданий, взрослые под новым углом увидели родной город, гости удивились богатой историей города. Рекомендую как жителям города, так и гостям. Юлия, вам спасибо за организацию и проведение!
Входит в следующие категории Саратова
Похожие экскурсии из Саратова
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
Начало: У входа в цирк
13 ноя в 13:00
14 ноя в 13:30
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовские мельницы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Саратова на индивидуальной экскурсии по мельницам. Узнайте о мукомольном производстве и судьбах предпринимателей
Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че...
13 ноя в 13:00
14 ноя в 13:30
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Саратову
Путешествие по Саратову станет незабываемым благодаря увлекательному маршруту и неожиданным сюрпризам. Узнайте больше о городе и его истории
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.