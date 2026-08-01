Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Понять, как провинциальный город связан с большой историей, и взглянуть на него с нового ракурса
Сергиев Посад — это не только Лавра, и я покажу, какие открытия можно сделать, сместив фокус внимания от культовой обители.
Гуляя по старинным улочкам, вы услышите рассказы о людях, которые жили или бывали здесь накануне революции, Гражданской войны и в первые годы советской власти. И через судьбы этих личностей откроете роль города в истории русской интеллигенции.
Описание экскурсии
«Под покровом Преподобного»
Поговорим о выдающихся личностях и простых людях: государственных деятелях и деятелях культуры, ученых, писателях, художниках, философах и священнослужителях. На экскурсии будут звучать известные дворянские фамилии: Хвостовых, Трубецких, Самариных, Олсуфьевых, Мансуровых, Комаровских и других семей, которые в канун революционных событий в России приезжали «под покров Преподобного». Это будут рассказы о людях, которые подверглись гонениям, но сумели сохранить преданность нравственному выбору и пронести до конца своих дней внутреннюю свободу.
История в деталях
Вы узнаете, что основала в нашем городе великая княгиня Елизавета Федоровна Романова и в каком доме была спрятана глава преподобного Сергия Радонежского. Увидите сохранившийся дом отца Павла Флоренского, памятный знак «Пострадавшим в годы гонений и репрессий». Также я покажу место, где спрятали миллионы богатого московского купца. И конечно, вы оцените вид на Лавру между рядами старинных домов — излюбленное место посадских художников.
Организационные детали
В экскурсию не входит посещение Троице-Сергиевой Лавры.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я гид по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была гидом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.
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