Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Сергиев Посад — это не только Лавра, и я покажу, какие открытия можно сделать, сместив фокус внимания от культовой обители. Гуляя по старинным улочкам, вы услышите рассказы о людях, которые жили или бывали здесь накануне революции, Гражданской войны и в первые годы советской власти. И через судьбы этих личностей откроете роль города в истории русской интеллигенции.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Под покровом Преподобного»

Поговорим о выдающихся личностях и простых людях: государственных деятелях и деятелях культуры, ученых, писателях, художниках, философах и священнослужителях. На экскурсии будут звучать известные дворянские фамилии: Хвостовых, Трубецких, Самариных, Олсуфьевых, Мансуровых, Комаровских и других семей, которые в канун революционных событий в России приезжали «под покров Преподобного». Это будут рассказы о людях, которые подверглись гонениям, но сумели сохранить преданность нравственному выбору и пронести до конца своих дней внутреннюю свободу.

История в деталях

Вы узнаете, что основала в нашем городе великая княгиня Елизавета Федоровна Романова и в каком доме была спрятана глава преподобного Сергия Радонежского. Увидите сохранившийся дом отца Павла Флоренского, памятный знак «Пострадавшим в годы гонений и репрессий». Также я покажу место, где спрятали миллионы богатого московского купца. И конечно, вы оцените вид на Лавру между рядами старинных домов — излюбленное место посадских художников.

Организационные детали

В экскурсию не входит посещение Троице-Сергиевой Лавры.