Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века

Понять, как провинциальный город связан с большой историей, и взглянуть на него с нового ракурса

Сергиев Посад — это не только Лавра, и я покажу, какие открытия можно сделать, сместив фокус внимания от культовой обители.

Гуляя по старинным улочкам, вы услышите рассказы о людях, которые жили или бывали здесь накануне революции, Гражданской войны и в первые годы советской власти.

И через судьбы этих личностей откроете роль города в истории русской интеллигенции.
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века

Что вас ожидает

«Под покровом Преподобного»

Поговорим о выдающихся личностях и простых людях: государственных деятелях и деятелях культуры, ученых, писателях, художниках, философах и священнослужителях. На экскурсии будут звучать известные дворянские фамилии: Хвостовых, Трубецких, Самариных, Олсуфьевых, Мансуровых, Комаровских и других семей, которые в канун революционных событий в России приезжали «под покров Преподобного». Это будут рассказы о людях, которые подверглись гонениям, но сумели сохранить преданность нравственному выбору и пронести до конца своих дней внутреннюю свободу.

История в деталях

Вы узнаете, что основала в нашем городе великая княгиня Елизавета Федоровна Романова и в каком доме была спрятана глава преподобного Сергия Радонежского. Увидите сохранившийся дом отца Павла Флоренского, памятный знак «Пострадавшим в годы гонений и репрессий». Также я покажу место, где спрятали миллионы богатого московского купца. И конечно, вы оцените вид на Лавру между рядами старинных домов — излюбленное место посадских художников.

Организационные детали

В экскурсию не входит посещение Троице-Сергиевой Лавры.

🚩 Начало и место завершения: на ул. Карла Маркса
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я экскурсовод по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была экскурсоводом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.
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