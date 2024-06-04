🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Популярное предложение Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить Начало: На Красногорской площади 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Популярное предложение Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом Начало: Рядом с Уточьей башней от 5 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 176 отзывов Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно... 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю 4 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 108 отзывов История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века Начало: У памятника Сергию Радонежскому 1 170 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью Начало: на площади перед Лаврой 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 78 отзывов Сергиев Посад: полное погружение Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского Начало: На Красногорской площади 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 120 отзывов Популярное предложение Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского 5 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 95 отзывов Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии Начало: На Красногорской площади 4 990 ₽ за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 14 отзывов Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись Начало: На улице Митькина 37 Расписание: в воскресенье в 14:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Смотровая площадка Блинной горы 6 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 138 отзывов Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора Начало: На Красногрской площади 910 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут 6 отзывов Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур Начало: Около Уточьей башни от 3 750 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 96 отзывов Популярное предложение Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю Начало: на ж/д станции Сергиев Посад 4 500 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты Начало: У памятника Сергию Радонежскому 5 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 4 отзыва В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда Начало: На Красногорской площади 1 000 ₽ за человека

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва «Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада Начало: Гефсиманский Черниговский скит 6 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 4 отзыва Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях 3 200 ₽ за всё до 12 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Путешествие по святыням Радонежской земли: от Хотьковского монастыря до села Радонеж Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью преподобного Сергия Радонежского. Откройте для себя духовное наследие России Начало: В Сергиевом Посаде 7 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов Начало: Вокзальная площадь 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 6 часов Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде Начало: У ж/д станции «Семхоз» 2500 2 000 ₽ за человека