Описание экскурсииЗа время экскурсионной программы вы сможете не только насладиться красотой и историей Сергиева Посада, но и выйти за рамки обычных туристов, погрузившись в мир искусства, архитектуры и народных традиций.
По воскресеньям в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Легендарный монастырь
- Уникальные музейные коллекции с возможностью погрузиться в мир традиционной игрушки и ремесел - идеальное сочетание для тех
- Кто хочет узнать больше о русской игрушечной культуре
Что включено
- Услуги гида
- Мастер-класс.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь памятник Сергию Радонежскому
Завершение: Пряничная мастерская
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
