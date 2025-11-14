Мои заказы

Школьная экспедиция по Сергиево-Посадским достопримечательностям

Школьная экспедиция по Сергиево-Посадским достопримечательностям
Школьная экспедиция по Сергиево-Посадским достопримечательностям
Школьная экспедиция по Сергиево-Посадским достопримечательностям
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 10:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

За время экскурсионной программы вы сможете не только насладиться красотой и историей Сергиева Посада, но и выйти за рамки обычных туристов, погрузившись в мир искусства, архитектуры и народных традиций.

По воскресеньям в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Легендарный монастырь
  • Уникальные музейные коллекции с возможностью погрузиться в мир традиционной игрушки и ремесел - идеальное сочетание для тех
  • Кто хочет узнать больше о русской игрушечной культуре
Что включено
  • Услуги гида
  • Мастер-класс.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь памятник Сергию Радонежскому
Завершение: Пряничная мастерская
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сергиева Посада

Похожие экскурсии из Сергиева Посада

Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешая
1.5 часа
208 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Начало: На Красногрской площади
14 ноя в 15:00
15 ноя в 14:00
1200 ₽ за человека
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом (на вашем авто)
2.5 часа
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6570 ₽7300 ₽ за всё до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
На машине
1 час
27 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Завтра в 09:30
11 ноя в 08:30
от 5850 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сергиевом Посаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сергиевом Посаде