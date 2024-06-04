1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Завтра в 08:00
10 июня в 09:30
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Групповая
1 час
История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 170₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
5 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
4 990₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
2 часа
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
16 июня в 14:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 3 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: на ж/д станции Сергиев Посад
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 16:15
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
6 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
3 200₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по святыням Радонежской земли: от Хотьковского монастыря до села Радонеж
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью преподобного Сергия Радонежского. Откройте для себя духовное наследие России
Начало: В Сергиевом Посаде
10 июня в 12:00
11 июня в 11:00
7 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде
Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Квест
6 часов
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
25002 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 июня 2024Экскурсия формально соответствует описанию, но осталось ощущение, что ожидалось большее, а не случилось. Немного по верхам. Хотя тема конкретная. Может быть, чтобы нормально осветить все обещанные вопросы, нужно больше времени - часа 2?
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
- ИИрина3 июня 2024Люблю не тривиальные экскурсии. Эта как раз такая. Мы прошли по городу не избитым маршрутом, узнали истории города, которых нет
- ВВлада3 июня 2024Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
- ССветлана3 июня 2024Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхание. У нас была: 1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры; 3 - Гремячий ключ.
- ТТатьяна3 июня 2024Прекрасная экскурсия на ретро автомобиле с ветерком в жаркую погоду. Очень понравилось. Великолепный маршрут, много интересных фактов о городе и
- ТТимур3 июня 2024Все прошло замечательно.
- ЕЕкатерина3 июня 2024Интересно, динамично, необычно👍🏻
- ССергей3 июня 2024Огромное спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию по Сергиеву Посаду! Услышали много интересной и увлекательной информации о городе и её жителей, посмотрели на дома, улицы и их изменения во времени. Понравилась подача материала экскурсоводом, его отношение к сохранению истории своего города!
- ИИрина2 июня 2024Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Для школьников»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Для школьников" можно забронировать 22 экскурсии от 800 до 7 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1035 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 22 экскурсий в Сергиевом Посаде на 2024 год для школьников, 1035 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август