Описание экскурсии
Дорогие путешественники! Приглашаю Вас на экскурсию по Троице- Сергиевой Лавре. Эта экскурсия будет Вам интересна, если Вы впервые в Лавре, и только начинаете знакомство с историей и жизнью монастыря. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей самого известно монастыря в России, узнаете какой Святой является покровителем русской земли, и почему в его честь назван наш город Сергиев Посад, а сам монастырь - духовным и историческим центром России. Вы увидите самый древний Троицкий собор XV и иконы Прп. Андрея Рублева, увидите великолепный по красоте и неповторимый по архитектуре Трапезный храм, который появился, благодаря Петру Первому. Узнаете какой русский царь являлся особым и самым частым богомольцем в этом Святом месте, и почему по его распоряжению был возведён огромный Успенский собор в XVI веке. Вы полюбуетесь восхитительной Лаврской колокольней, узнаете при каким императрицах она строилась, а также сможете увидеть самый большой действующий Царь - колокол, весом 72 тонны! Вы сможете погрузиться в историю монастыря и узнаете какие правители и государыни вносили свои особые вклады в эту обитель. И, конечно, узнаете об особой заслуге Лавры в истории и жизни России. В продолжении нашей экскурсии, Вы сможете поближе познакомиться с духовным образованием РПЦ. Мы пройдем вдоль старинного здание царских чертогов, где с 1814г. размещается Московская Духовная Академия и Покровский храм студентов - семинаристов и богословов. При желании Вы сможете отдельно посетить музей при Академии. Продолжительность экскурсии около 45 мин - 1 час Экскурсия индивидуальная, стоимость указана за группу. Если Вас будет больше, необходимо сделать доплату. На экскурсию можно с детьми.
Ежедневно, по предварительной записи
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троице - Сергиеву Лавру
- Территорию монастыря
- Архитектурный ансамбль
- Троицкий собор, Успенский собор, Трапезный храм, колокольню Лавры
- Покровский храм МДА
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Завершение: Троице-Сергиева Лавра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по предварительной записи
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Индивидуальная Экскурсия, только для Вашей группы, будет интересна тем, кто впервые в Лавре. Продолжительность около 1 часа по Троице - Сергиевой Лавре, с посещением Троицкого собора
- На экскурсию можно с детьми
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Н
Надежда
1 ноя 2025
Ксения очень знающий и доброжелательный экскурсовод! Рекомендую!
