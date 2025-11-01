Дорогие путешественники! Приглашаю Вас на экскурсию по Троице- Сергиевой Лавре. Эта экскурсия будет Вам интересна, если Вы впервые в Лавре, и только начинаете знакомство с историей и жизнью монастыря. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей самого известно монастыря в России, узнаете какой Святой является покровителем русской земли, и почему в его честь назван наш город Сергиев Посад, а сам монастырь - духовным и историческим центром России. Вы увидите самый древний Троицкий собор XV и иконы Прп. Андрея Рублева, увидите великолепный по красоте и неповторимый по архитектуре Трапезный храм, который появился, благодаря Петру Первому. Узнаете какой русский царь являлся особым и самым частым богомольцем в этом Святом месте, и почему по его распоряжению был возведён огромный Успенский собор в XVI веке. Вы полюбуетесь восхитительной Лаврской колокольней, узнаете при каким императрицах она строилась, а также сможете увидеть самый большой действующий Царь - колокол, весом 72 тонны! Вы сможете погрузиться в историю монастыря и узнаете какие правители и государыни вносили свои особые вклады в эту обитель. И, конечно, узнаете об особой заслуге Лавры в истории и жизни России. В продолжении нашей экскурсии, Вы сможете поближе познакомиться с духовным образованием РПЦ. Мы пройдем вдоль старинного здание царских чертогов, где с 1814г. размещается Московская Духовная Академия и Покровский храм студентов - семинаристов и богословов. При желании Вы сможете отдельно посетить музей при Академии. Продолжительность экскурсии около 45 мин - 1 час Экскурсия индивидуальная, стоимость указана за группу. Если Вас будет больше, необходимо сделать доплату. На экскурсию можно с детьми.

В программу экскурсии входит: Посещение территории Лавры, полное экскурсионное сопровождение, с посещением Троицкого собора. Остальные храмы и соборы Вы сможете посетить самостоятельно, без экскурсии, обо всех храмах и соборах Вы узнаете из экскурсии. Для Вашего удобства: Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии. Важная информация: Индивидуальная Экскурсия, только для Вашей группы, будет интересна тем, кто впервые в Лавре. Продолжительность около 1 часа по Троице -Сергиевой Лавре, с посещением Троицкого собора. На экскурсию можно с детьми.

