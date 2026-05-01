1 день

Выезд из Санкт-Петербурга. Экскурсия по Торжку

07:40 Сбор группы: ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).

08:00 Отъезд в Торжок.

13:00 Обед.

14:00 Экскурсия по Торжку.

Вы увидите все главные достопримечательности города: Спасо-Преображенский собор в стиле ампир, старую Вознесенскую церковь и Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в далеком XI веке во времена княжения Ярослава I Владимировича.

Кроме того, памятники Ленину, Пушкину, Львову и преподобному Ефрему Новоторжскому.

Мы посетим знаменитый музей «Золотного шитья», где Вы узнаете историю в прямом смысле слова дорогого промысла. В музее представлены инструменты, при помощи которых создают уникальную вышивку и работы, выполненные в разное время.

16:00 Отъезд в Сергиев-Посад

20:00 Размещение в гостевом доме «Хантри» (1 ночь).

20:30 Ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160