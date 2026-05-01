Вас ждут белокаменные соборы Юрьева-Польского
Программа тура по дням
Выезд из Санкт-Петербурга. Экскурсия по Торжку
07:40 Сбор группы: ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).
08:00 Отъезд в Торжок.
13:00 Обед.
14:00 Экскурсия по Торжку.
Вы увидите все главные достопримечательности города: Спасо-Преображенский собор в стиле ампир, старую Вознесенскую церковь и Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в далеком XI веке во времена княжения Ярослава I Владимировича.
Кроме того, памятники Ленину, Пушкину, Львову и преподобному Ефрему Новоторжскому.
Мы посетим знаменитый музей «Золотного шитья», где Вы узнаете историю в прямом смысле слова дорогого промысла. В музее представлены инструменты, при помощи которых создают уникальную вышивку и работы, выполненные в разное время.
16:00 Отъезд в Сергиев-Посад
20:00 Размещение в гостевом доме «Хантри» (1 ночь).
20:30 Ужин.
Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Юрьев-Польский
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.
Ансамбль Троице-Сергиевой лавры неповторим!
В центре лавры – великолепный Троицкий собор. Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой лавры. У Вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами.
Собор украшен фресками великих иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного. Тут была написана и икона «Троица» – уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева.
Погуляйте по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.
11:00 Отъезд в Переславль-Залесский.
12:30 Обед.
13:30 Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор – самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.
Панорама Плещеева озера – в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I.
Посещение экспозиции «В начале славных дел» на территории музея-усадьбы «Ботик Петра I».
15:30 Отъезд в Юрьев-Польский.
16:30 Обзорная экскурсия по городу:
- архитектура Георгиевского собора (уникальный памятник XIII века);
- экспозиция «П. И. Багратион - национальный Герой России».
18:00 Отъезд во Владимир.
19:00 Размещение в гостинице «Амакс Золотое кольцо» 3* (2 ночи)
19:30 Ужин.
Суздаль, Гаврилов Посад и Владимир
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Суздаль.
10:00 Экскурсия по Суздалю – городу-музею под открытым небом:
- архитектурный ансамбль белокаменного кремля;
- территория Покровского монастыря;
- экскурсия в Музей деревянного зодчества – интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.
12:00 Свободное время.
12:30 Обед.
13:30 Отъезд в Гаврилов Посад.
14:00 Встреча гостей в МДЦ Дворцовый завод.
Мастер-класс по сабражу (сабраж – открытие шампанского одним движением сабли).
Посещение Музея российских национальных напитков, зал «Гусары в городе».
Экспозиция посвящена 10-му гусарскому Ингерманландскому полку, квартировавшему в Гавриловом Посаде.
«Самоварный Зал» – в самоварном зале вы познакомитесь с историей напитков – иван-чай, цикории и сбитень, в так же увидите предметы быта, связанные с культурой употребления этих напитков – самовары, сбитенники, чайный гриб, старинные кофемолки и прочая столовая посуда.
Экспозиция «Родина Владимирского тяжеловоза».
Мы познакомим вас с историей породы, покажем элементы упряжи и сохранившиеся приспособления для сельскохозяйственных работ, использовавшиеся на Гаврилово-Посадском конезаводе.
Дегустация алкогольных настоек с сетом закусок (для детей мастер-класс по приготовлению лимонада).
16:00 Возвращение во Владимир.
17:30 Вечерняя обзорная экскурсия по Владимиру – древней столице Руси:
- памятники архитектуры XII века Всемирного наследия ЮНЕСКО – архитектура Успенского кафедрального собора;
- княжеский Дмитриевский собор с белокаменной резьбой;
- Золотые ворота – памятник оборонительной архитектуры и парадный въезд в город Владимир.
Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.
19:00 Ужин в городском ресторане.
20:00 Возвращение в гостиницу.
Александров. Возвращение в Санкт-Петербург
07:00 Завтрак.
08:00 Отъезд в Александров
10:00 Экскурсия в Александровскую слободу: знакомство с архитектурным ансамблем и историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня.
Экспозиции:
- «Александровская слобода XVI в. Легенды и были»;
- «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Успенская обитель».
11:30 Отъезд в Санкт-Петербург.
По дороге – свободное время на обед.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург ~ 23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту в двухместных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
Тип питания
|BB (завтраки)
|34900
|HB (полупансион)
|37900
|FB (полный пансион)
|39900
Доплата за одноместное размещение
|9400
|Скидка
На осн. месте детям до 16 лет
|550
На доп. месте взрослому
|3600
|На доп. месте детям до 16 лет
|4150
- BB (завтраки) – 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак);
- HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак+обед или ужин), 3 день (завтрак+обед или ужин), 4 день (завтрак).
Важно: вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронировании указывать в примечании. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды);
- FB (полный пансион) – 1 день (обед+ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак).
В событийные и праздничные дни действуют специальные тарифы.
Варианты проживания
Гостиница «Хантри»
Отель расположен в 5 минутах ходьбы от известных достопримечательностей города.
Каждый номер оформлен согласно классического стиля. Здесь есть все необходимое, включая балкон, телевизор с кабельным телевидением, собственной ванной комнатой с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей. Также работает беспроводной доступ к сети Интернет.
Питание осуществляется в ресторане, где готовятся блюда европейской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.
Для деловых встреч и переговоров имеется конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет – 93 км. Железнодорожный вокзал находится в 1,9 км от отеля.
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимире на одной из главных улиц города. Здание выполнено в соответствии со всеми современными требованиями.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс».
С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместных номерах
- Питание согласно выбранному варианту: BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак) HB (полупансион) - 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак+обед или ужин), 3 день (завтрак+обед или ужин), 4 день (завтрак) FB (полный пансион) - 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак)
- BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак)
- HB (полупансион) - 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак+обед или ужин), 3 день (завтрак+обед или ужин), 4 день (завтрак)
- FB (полный пансион) - 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак)
- Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги местных гидов)
- Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
- Транспортная страховка
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не входящее в выбранный тариф: при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входятпри покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят
- При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входят
- При покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Транспортное обслуживание осуществляется автобусом 1 класса. При количестве туристов в группе менее 18 человек может предоставляться микроавтобус класса DeLUX.
Может ли измениться программа?
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Время отправления из/прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.