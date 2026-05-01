Малое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга за 4 дня

Путешествие по древним городам Золотого кольца проведет Вас через монастыри и музей золотного шитья в Торжке, величественную Троице-Сергиеву лавру и живописный Переславль-Залесский на берегу Плещеева озера.

Вас ждут белокаменные соборы Юрьева-Польского
и Владимира, атмосферный Суздаль, традиции Гаврилова Посада и Александровская слобода с историей Ивана Грозного и духом средневековой Руси.

Маршрут путешествия: Торжок – Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Юрьев-Польский – Владимир – Суздаль – Александров.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Санкт-Петербурга. Экскурсия по Торжку

07:40 Сбор группы: ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).

08:00 Отъезд в Торжок.

13:00 Обед.

14:00 Экскурсия по Торжку.

Вы увидите все главные достопримечательности города: Спасо-Преображенский собор в стиле ампир, старую Вознесенскую церковь и Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в далеком XI веке во времена княжения Ярослава I Владимировича.

Кроме того, памятники Ленину, Пушкину, Львову и преподобному Ефрему Новоторжскому.

Мы посетим знаменитый музей «Золотного шитья», где Вы узнаете историю в прямом смысле слова дорогого промысла. В музее представлены инструменты, при помощи которых создают уникальную вышивку и работы, выполненные в разное время.

16:00 Отъезд в Сергиев-Посад

20:00 Размещение в гостевом доме «Хантри» (1 ночь).

20:30 Ужин.

2 день

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Юрьев-Польский

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.

Ансамбль Троице-Сергиевой лавры неповторим!

В центре лавры – великолепный Троицкий собор. Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой лавры. У Вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами.

Собор украшен фресками великих иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного. Тут была написана и икона «Троица» – уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева.

Погуляйте по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.

11:00 Отъезд в Переславль-Залесский.

12:30 Обед.

13:30 Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор – самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.

Панорама Плещеева озера – в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I.

Посещение экспозиции «В начале славных дел» на территории музея-усадьбы «Ботик Петра I».

15:30 Отъезд в Юрьев-Польский.

16:30 Обзорная экскурсия по городу:

  • архитектура Георгиевского собора (уникальный памятник XIII века);
  • экспозиция «П. И. Багратион - национальный Герой России».

18:00 Отъезд во Владимир.

19:00 Размещение в гостинице «Амакс Золотое кольцо» 3* (2 ночи)

19:30 Ужин.

3 день

Суздаль, Гаврилов Посад и Владимир

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Суздаль.

10:00 Экскурсия по Суздалю – городу-музею под открытым небом:

  • архитектурный ансамбль белокаменного кремля;
  • территория Покровского монастыря;
  • экскурсия в Музей деревянного зодчества – интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.

12:00 Свободное время.

12:30 Обед.

13:30 Отъезд в Гаврилов Посад.

14:00 Встреча гостей в МДЦ Дворцовый завод.

Мастер-класс по сабражу (сабраж – открытие шампанского одним движением сабли).

Посещение Музея российских национальных напитков, зал «Гусары в городе».

Экспозиция посвящена 10-му гусарскому Ингерманландскому полку, квартировавшему в Гавриловом Посаде.

«Самоварный Зал» – в самоварном зале вы познакомитесь с историей напитков – иван-чай, цикории и сбитень, в так же увидите предметы быта, связанные с культурой употребления этих напитков – самовары, сбитенники, чайный гриб, старинные кофемолки и прочая столовая посуда.

Экспозиция «Родина Владимирского тяжеловоза».

Мы познакомим вас с историей породы, покажем элементы упряжи и сохранившиеся приспособления для сельскохозяйственных работ, использовавшиеся на Гаврилово-Посадском конезаводе.

Дегустация алкогольных настоек с сетом закусок (для детей мастер-класс по приготовлению лимонада).

16:00 Возвращение во Владимир.

17:30 Вечерняя обзорная экскурсия по Владимиру – древней столице Руси:

  • памятники архитектуры XII века Всемирного наследия ЮНЕСКО – архитектура Успенского кафедрального собора;
  • княжеский Дмитриевский собор с белокаменной резьбой;
  • Золотые ворота – памятник оборонительной архитектуры и парадный въезд в город Владимир.

Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.

19:00 Ужин в городском ресторане.

20:00 Возвращение в гостиницу.

4 день

Александров. Возвращение в Санкт-Петербург

07:00 Завтрак.

08:00 Отъезд в Александров

10:00 Экскурсия в Александровскую слободу: знакомство с архитектурным ансамблем и историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня.

Экспозиции:

  • «Александровская слобода XVI в. Легенды и были»;
  • «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Успенская обитель».

11:30 Отъезд в Санкт-Петербург.

По дороге – свободное время на обед.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург ~ 23:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту в двухместных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

Тип питания
BB (завтраки)34900
HB (полупансион)37900
FB (полный пансион)39900
Доплата за одноместное размещение
9400
Скидка
На осн. месте детям до 16 лет
550
На доп. месте взрослому
3600
На доп. месте детям до 16 лет4150
  • BB (завтраки) – 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак);
  • HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак+обед или ужин), 3 день (завтрак+обед или ужин), 4 день (завтрак).

Важно: вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронировании указывать в примечании. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды);

  • FB (полный пансион) – 1 день (обед+ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак).

В событийные и праздничные дни действуют специальные тарифы.

Варианты проживания

Гостиница «Хантри»

1 ночь

Отель расположен в 5 минутах ходьбы от известных достопримечательностей города.

Каждый номер оформлен согласно классического стиля. Здесь есть все необходимое, включая балкон, телевизор с кабельным телевидением, собственной ванной комнатой с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей. Также работает беспроводной доступ к сети Интернет.

Питание осуществляется в ресторане, где готовятся блюда европейской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.

Для деловых встреч и переговоров имеется конференц-зал.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет – 93 км. Железнодорожный вокзал находится в 1,9 км от отеля.

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»

2 ночи

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимире на одной из главных улиц города. Здание выполнено в соответствии со всеми современными требованиями.

В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс».

С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.

Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместных номерах
  • Проживание в двухместных номерах
  • Питание согласно выбранному варианту: BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак) HB (полупансион) - 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак+обед или ужин), 3 день (завтрак+обед или ужин), 4 день (завтрак) FB (полный пансион) - 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги местных гидов)
  • Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
  • Транспортная страховка
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не входящее в выбранный тариф: при покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входят; при покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

Транспортное обслуживание осуществляется автобусом 1 класса. При количестве туристов в группе менее 18 человек может предоставляться микроавтобус класса DeLUX.

Может ли измениться программа?

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Время отправления из/прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

