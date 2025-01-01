1 день

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре, встреча Нового года в Переславле-Залесском

08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

09:00 Отправление в г. Сергиев Посад.

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.

Лавра была основана Сергием Радонежским почти семь веков назад. Сейчас это величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров: храмов, башен, келий, мастерских, гостиниц, при взгляде на который захватывает дух.

Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Именно здесь находятся мощи преподобного Сергия Радонежского.

(интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий. Трапезный и Духовской храмы (интерьер).

Свободное время в Троице-Сергиевой Лавре.

Сергиев Посад — не только сосредоточение церквей и источников, это Россия в миниатюре со своим уникальным бытом, ремеслами и, конечно, же кулинарными традициями.

Посещение музея русских напитков «Живая история» (по желанию, оплата при покупке тура).

В музее русских напитков речь пойдёт о мёде. В старину мёд служил первым угощением на пирах и торжествах, и даже на коронационных празднествах мед ставился для угощения народа.

Вы узнаете:

историю медоварения на Руси;

что означает слово "напиток";

в чём различие между питиём и пойлом;

какие бывают меды;

что означает медовый месяц для молодоженов;

что означает поговорка "В бочке мёда ложка дёгтя";

какие бывают медовые напитки, и как они готовятся;

что такое квашня.

Дегустация 6 видов медовых напитков.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Переславль-Залесский.

Размещение в гостинице «Переславль» 3* г. Переславль-Залесский.

Свободное время. Подготовка к новогоднему банкету.

Новогодний банкет «Новый год в Переславле-Залесском».

Вас ждут:

зажигательный ведущий;

улетные конкурсы;

поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;

живой вокал.

Ознакомиться с меню банкета можно в разделе «Важно знать».

