Новый год в Переславле-Залесском. Автобусный тур из Москвы

Новый год в Переславле-Залесском
Встретьте Новый год в самом сердце Золотого кольца — Переславле-Залесском.

За три дня вы увидите главные жемчужины древней Руси: величественную Троице-Сергиеву лавру, Спасо-Преображенский собор XII века и живописные монастыри. Программа тура
читать дальше

соединяет историю, гастрономию и праздничное веселье. Вас ждёт встреча с Царём Берендеем, зимние забавы на свежем воздухе и яркий новогодний банкет.

Не останутся без внимания гастрономические традиции региона: дегустация знаменитой переславской ряпушки и ароматных сортов иван-чая подарят новые вкусы и впечатления. Это путешествие станет настоящим погружением в атмосферу праздника и истории.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре, встреча Нового года в Переславле-Залесском

08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

09:00 Отправление в г. Сергиев Посад.

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.

Лавра была основана Сергием Радонежским почти семь веков назад. Сейчас это величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров: храмов, башен, келий, мастерских, гостиниц, при взгляде на который захватывает дух.

  • Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Именно здесь находятся мощи преподобного Сергия Радонежского.
  • Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
  • Трапезный и Духовской храмы (интерьер).

Свободное время в Троице-Сергиевой Лавре.

Сергиев Посад — не только сосредоточение церквей и источников, это Россия в миниатюре со своим уникальным бытом, ремеслами и, конечно, же кулинарными традициями.

Посещение музея русских напитков «Живая история» (по желанию, оплата при покупке тура).

В музее русских напитков речь пойдёт о мёде. В старину мёд служил первым угощением на пирах и торжествах, и даже на коронационных празднествах мед ставился для угощения народа.

Вы узнаете:

  • историю медоварения на Руси;
  • что означает слово "напиток";
  • в чём различие между питиём и пойлом;
  • какие бывают меды;
  • что означает медовый месяц для молодоженов;
  • что означает поговорка "В бочке мёда ложка дёгтя";
  • какие бывают медовые напитки, и как они готовятся;
  • что такое квашня.

Дегустация 6 видов медовых напитков.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Переславль-Залесский.

Размещение в гостинице «Переславль» 3* г. Переславль-Залесский.

Свободное время. Подготовка к новогоднему банкету.

Новогодний банкет «Новый год в Переславле-Залесском».

Вас ждут:

  • зажигательный ведущий;
  • улетные конкурсы;
  • поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
  • живой вокал.

Ознакомиться с меню банкета можно в разделе «Важно знать».

2 день

Новогодняя гуляночка в тереме Царя Берендея

Поздний завтрак в гостинице.

Отправление в п. Петровское.

Новогодняя развлекательная программа «Новый год у Ежа Петровича».

Очаровательный «культурный» бренд ростовского района – Еж Петрович приглашает в свое ежиное Царство-государство на встречу Нового года.

В программе:

  • новогодняя экскурсия в Музей Ежа Петровича (Эксклюзивная выставка Новогодних ежиков) + фотосессия с живыми африканскими ежиками;
  • развлекательная программа с Дедом Морозом и гармонистом с конкурсами, и призами;
  • дружное заваривание Каши из топора на улице у большого котла с последующим угощением.

Обед.

Отправление в г. Переславль-Залесский.

«Новогодняя гуляночка» в Тереме Царя Берендея.

Собирайся народ в Новогодний хоровод! Сказочный Дом Берендея принимает гостей!

Царь Берендей и сказочные персонажи встретят дорогих гостей на резном крыльце и угостят сладкой медовушкой.

А за теремом на волшебной поляне, ждут зимние забавы, снежные соревнования и, конечно же, большой русский хоровод!

Возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин в отеле.

3 день

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, дегустация ряпушки и посещение музея дегустации чая

Завтрак в ресторане отеля.

Посещение Музея «Царство Ряпушки», посвященного знаменитой рыбке, которая украшает герб города и называется в народе «царской сельдью».

В ходе экскурсии расскажут, каким способом ее добывали, как солили и заготавливали впрок. Узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.

Дегустация ряпушки (горячего копчения)! Попробовав эту уникальную рыбку на вкус, поймете, почему ею так любили лакомиться цари! К ряпушке будут предложены напитки и хлеб «из печки».

Обзорная экскурсия по г. Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».

Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей. Этот город считается родиной Александра Невского, колыбелью русского флота, занимает большое место в русской истории.

Сердце Переславля — Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.

Осмотр Никитского мужского монастыря, названного в честь Святого Никиты Великомученика, более известного как Никита Столпник.

Обед в кафе города.

Посещение Музея дегустации Чая.

В программе:

  • интересный рассказ о том, как пили чай на Руси крестьянское, мещанское, купеческое и дворянское сословия всего пару столетий назад. Уникальные свойства Иван-чая и его истории;
  • дегустация трех видов Иван-чая с жемчужиной русской национальной кухни — гурьевской кашей!

Отъезд в Москву.

18:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, дегустация ряпушки и посещение музея дегустации чаяОбзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, дегустация ряпушки и посещение музея дегустации чаяОбзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, дегустация ряпушки и посещение музея дегустации чаяОбзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, дегустация ряпушки и посещение музея дегустации чая
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Переславле-Залесском (двухместные номера категории стандарт).

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеДвухместноеДоплата за одноместное размещение
«Переславль» 3*31 9903 990

Двухместный номер с дополнительным местом предоставляется под запрос за доплату.

Скидка для ребенка на основном месте (до 7 лет включительно, детское меню новогоднего банкета) – 1 000 руб.

Выбор места в автобусе – 1 470 руб. (оплата при бронировании тура).

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Переславль» 3

2 ночи

«Переславль» — это самая большая гостиница в городе. Ей присвоен статус три звезды. К Вашим услугам здесь работает сувенирный магазин.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 104 просторных и уютных номера, поделенных на несколько категорий. Все они обустроены современной мебелью и техникой. Наличие собственной ванной комнаты сделает ваш отдых более комфортным и приятным. С балконов, которые есть во всех номерах, приятно любоваться красотами города.

В стоимость вашего проживания входят аппетитные и сытные завтраки. В здании гостиницы открыто 2 кафе, в которых подаются только вкусные блюда, приготовленные из свежих продуктов.

В окрестностях «Переславля» Вы найдете практически все основные достопримечательности города. Сотрудники экскурсионного бюро с радостью помогут Вам в организации экскурсий по местным монастырям, церквям и музеям. Расстояние до центра города составляет примерно 1 км.

Гостиница «Переславль» 3Гостиница «Переславль» 3Гостиница «Переславль» 3Гостиница «Переславль» 3Гостиница «Переславль» 3Гостиница «Переславль» 3Гостиница «Переславль» 3Гостиница «Переславль» 3Гостиница «Переславль» 3
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура: обед и новогодний банкет в первый деньзавтрак, обед и ужин во второй деньзавтрак и обед в третий день
  • Обед и новогодний банкет в первый день
  • Завтрак, обед и ужин во второй день
  • Завтрак и обед в третий день
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб. /чел
  • Посещение музея русских напитков «Живая история» (по желанию, оплата при покупке тура) - 1 500 руб. /чел
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Есть услуга «Выбор места», менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  5. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  6. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Каким будет новогодний банкет?

Меню новогоднего банкета:

  • Ассорти мясное 70 г. (язык говяж., грудинка, буженина);
  • Ассорти из сыров 70 г. (3 вида сыра, мед, виноград);
  • Домашние разносолы 80 г.;
  • Салат Оливье 130 г.;
  • Салат с зыком и медово-горчичной заправкой 150 г.;
  • Салат Цезарь с курицей 150 г.;
  • Жульен с курицей и грибами 120 г.;
  • Свинина запеченная с помидорами под сыром 150 г.;
  • Картофель запеченый по-деревенски 130 г.;
  • Фруктовое ассорти 150 г. (виноград, мандарин, груши);
  • Пирожное 1 порц.;
  • Морс ягодный 300 мл.;
  • Вода минеральная не газ. 0,5 л.;
  • Чай с сахаром 200 мл.;
  • Хлебная корзина 90 г.

Обращаем внимание: алкоголь в стоимость Новогоднего банкета не входит (можно принести с собой, наличие чека обязательно).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 52 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

