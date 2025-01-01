За три дня вы увидите главные жемчужины древней Руси: величественную Троице-Сергиеву лавру, Спасо-Преображенский собор XII века и живописные монастыри. Программа тура
Программа тура по дням
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре, встреча Нового года в Переславле-Залесском
08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
09:00 Отправление в г. Сергиев Посад.
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.
Лавра была основана Сергием Радонежским почти семь веков назад. Сейчас это величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров: храмов, башен, келий, мастерских, гостиниц, при взгляде на который захватывает дух.
- Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Именно здесь находятся мощи преподобного Сергия Радонежского.
- Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
- Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Свободное время в Троице-Сергиевой Лавре.
Сергиев Посад — не только сосредоточение церквей и источников, это Россия в миниатюре со своим уникальным бытом, ремеслами и, конечно, же кулинарными традициями.
Посещение музея русских напитков «Живая история» (по желанию, оплата при покупке тура).
В музее русских напитков речь пойдёт о мёде. В старину мёд служил первым угощением на пирах и торжествах, и даже на коронационных празднествах мед ставился для угощения народа.
Вы узнаете:
- историю медоварения на Руси;
- что означает слово "напиток";
- в чём различие между питиём и пойлом;
- какие бывают меды;
- что означает медовый месяц для молодоженов;
- что означает поговорка "В бочке мёда ложка дёгтя";
- какие бывают медовые напитки, и как они готовятся;
- что такое квашня.
Дегустация 6 видов медовых напитков.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Переславль-Залесский.
Размещение в гостинице «Переславль» 3* г. Переславль-Залесский.
Свободное время. Подготовка к новогоднему банкету.
Новогодний банкет «Новый год в Переславле-Залесском».
Вас ждут:
- зажигательный ведущий;
- улетные конкурсы;
- поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
- живой вокал.
Ознакомиться с меню банкета можно в разделе «Важно знать».
Новогодняя гуляночка в тереме Царя Берендея
Поздний завтрак в гостинице.
Отправление в п. Петровское.
Новогодняя развлекательная программа «Новый год у Ежа Петровича».
Очаровательный «культурный» бренд ростовского района – Еж Петрович приглашает в свое ежиное Царство-государство на встречу Нового года.
В программе:
- новогодняя экскурсия в Музей Ежа Петровича (Эксклюзивная выставка Новогодних ежиков) + фотосессия с живыми африканскими ежиками;
- развлекательная программа с Дедом Морозом и гармонистом с конкурсами, и призами;
- дружное заваривание Каши из топора на улице у большого котла с последующим угощением.
Обед.
Отправление в г. Переславль-Залесский.
«Новогодняя гуляночка» в Тереме Царя Берендея.
Собирайся народ в Новогодний хоровод! Сказочный Дом Берендея принимает гостей!
Царь Берендей и сказочные персонажи встретят дорогих гостей на резном крыльце и угостят сладкой медовушкой.
А за теремом на волшебной поляне, ждут зимние забавы, снежные соревнования и, конечно же, большой русский хоровод!
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин в отеле.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, дегустация ряпушки и посещение музея дегустации чая
Завтрак в ресторане отеля.
Посещение Музея «Царство Ряпушки», посвященного знаменитой рыбке, которая украшает герб города и называется в народе «царской сельдью».
В ходе экскурсии расскажут, каким способом ее добывали, как солили и заготавливали впрок. Узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.
Дегустация ряпушки (горячего копчения)! Попробовав эту уникальную рыбку на вкус, поймете, почему ею так любили лакомиться цари! К ряпушке будут предложены напитки и хлеб «из печки».
Обзорная экскурсия по г. Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».
Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей. Этот город считается родиной Александра Невского, колыбелью русского флота, занимает большое место в русской истории.
Сердце Переславля — Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Осмотр Никитского мужского монастыря, названного в честь Святого Никиты Великомученика, более известного как Никита Столпник.
Обед в кафе города.
Посещение Музея дегустации Чая.
В программе:
- интересный рассказ о том, как пили чай на Руси крестьянское, мещанское, купеческое и дворянское сословия всего пару столетий назад. Уникальные свойства Иван-чая и его истории;
- дегустация трех видов Иван-чая с жемчужиной русской национальной кухни — гурьевской кашей!
Отъезд в Москву.
18:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Переславле-Залесском (двухместные номера категории стандарт).
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное размещение
|«Переславль» 3*
|31 990
|3 990
Двухместный номер с дополнительным местом предоставляется под запрос за доплату.
Скидка для ребенка на основном месте (до 7 лет включительно, детское меню новогоднего банкета) – 1 000 руб.
Выбор места в автобусе – 1 470 руб. (оплата при бронировании тура).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Переславль» 3
«Переславль» — это самая большая гостиница в городе. Ей присвоен статус три звезды. К Вашим услугам здесь работает сувенирный магазин.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 104 просторных и уютных номера, поделенных на несколько категорий. Все они обустроены современной мебелью и техникой. Наличие собственной ванной комнаты сделает ваш отдых более комфортным и приятным. С балконов, которые есть во всех номерах, приятно любоваться красотами города.
В стоимость вашего проживания входят аппетитные и сытные завтраки. В здании гостиницы открыто 2 кафе, в которых подаются только вкусные блюда, приготовленные из свежих продуктов.
В окрестностях «Переславля» Вы найдете практически все основные достопримечательности города. Сотрудники экскурсионного бюро с радостью помогут Вам в организации экскурсий по местным монастырям, церквям и музеям. Расстояние до центра города составляет примерно 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание, указанное в программе тура: обед и новогодний банкет в первый деньзавтрак, обед и ужин во второй деньзавтрак и обед в третий день
- Обед и новогодний банкет в первый день
- Завтрак, обед и ужин во второй день
- Завтрак и обед в третий день
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб. /чел
- Посещение музея русских напитков «Живая история» (по желанию, оплата при покупке тура) - 1 500 руб. /чел
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Есть услуга «Выбор места», менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Каким будет новогодний банкет?
Меню новогоднего банкета:
- Ассорти мясное 70 г. (язык говяж., грудинка, буженина);
- Ассорти из сыров 70 г. (3 вида сыра, мед, виноград);
- Домашние разносолы 80 г.;
- Салат Оливье 130 г.;
- Салат с зыком и медово-горчичной заправкой 150 г.;
- Салат Цезарь с курицей 150 г.;
- Жульен с курицей и грибами 120 г.;
- Свинина запеченная с помидорами под сыром 150 г.;
- Картофель запеченый по-деревенски 130 г.;
- Фруктовое ассорти 150 г. (виноград, мандарин, груши);
- Пирожное 1 порц.;
- Морс ягодный 300 мл.;
- Вода минеральная не газ. 0,5 л.;
- Чай с сахаром 200 мл.;
- Хлебная корзина 90 г.
Обращаем внимание: алкоголь в стоимость Новогоднего банкета не входит (можно принести с собой, наличие чека обязательно).