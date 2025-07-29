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Новогодние каникулы в городах Золотого кольца

Всего за 3 дня Вы Вам откроются во всей своей красе зимние и нарядные Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Юрьев-Польский. Вы увидите красивейшие памятники архитектуры в старинных городах: Суздале и Владимире.

Новогодняя атмосфера, интереснейшие экскурсии и погружение в историю и традиции нашей страны ждут Вас в этом насыщенном туре.
4.67
3 отзыва
Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
Ближайшие даты:
3
янв

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия. Владимир

08:45 Встречаемся у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Георгию Победоносцу, справа от Ленинградского вокзала (табличка «Новогодние каникулы»).

Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся во Владимир – один из древних и величественных городов Золотого кольца России, расположенный на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Обед.

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города – новогодняя ёлка.

Посещение экспозиции «Старый Владимир».

Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.

Размещение в гостинице «Amaks Золотое кольцо»/«Русская деревня»/«Заря».

Начало путешествия. ВладимирНачало путешествия. ВладимирНачало путешествия. ВладимирНачало путешествия. Владимир
2 день

Суздаль и дегустация

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов, таких как «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи», «Царь» и другие.

Экскурсионная программа: осмотр архитектуры величественного Суздальского кремля и его жемчужины – потрясающего Рождественского собора.

Посещение Музея деревянного зодчества – масштабной экспозиции под открытым небом, расположенной на берегу реки Каменки.

Дегустация медовухи: чтобы с погрузиться в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Вы побываете в дегустационном зале и утолите жажду исконно русскими напитками.

После дегустации у вас будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов медовухи, и порадовать им близких.

Обед.

Возвращение во Владимир в гостиницу.

Свободное время.

Суздаль и дегустацияСуздаль и дегустацияСуздаль и дегустацияСуздаль и дегустация
3 день

Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Сергиев Посад

Завтрак в ресторане гостиницы.

Переезд в Юрьев-Польский.

Мы отправимся в город, основанный в XII веке князем Юрием Долгоруким. Остановимся у величественного Михайло-Архангельского монастыря эпохи XVII–XVIII веков.

Переезд в Переславль-Залесский.

Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, заложив основы военно-морского флота.

Обед.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.

Интерактивная программа «Царский разгуляй» в Доме Берендея.

Переезд в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Возвращение в Москву.

22:00 Ориентировочное прибытие к Ленинградскому вокзалу, время зависит от дорожной ситуации.

Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Сергиев ПосадЮрьев-Польский, Переславль-Залесский, Сергиев ПосадЮрьев-Польский, Переславль-Залесский, Сергиев ПосадЮрьев-Польский, Переславль-Залесский, Сергиев Посад

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах во Владимире на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное (стандарт)1-местное (стандарт)3-местное (эконом)
«Amaks Золотое кольцо»29 90035 900
«Русская деревня»34 90044 900
«Заря»27 90031 90027 900

Скидки на тур:

  • детям до 14 лет – 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»

2 ночи

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского. Здание выполнено в соответствии всех современных требований.

В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.

Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.

Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи.

В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»

Гостиница «Русская деревня»

2 ночи

Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.

К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.

В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.

Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.

Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.

Гостиница «Русская деревня»Гостиница «Русская деревня»Гостиница «Русская деревня»Гостиница «Русская деревня»Гостиница «Русская деревня»Гостиница «Русская деревня»

Гостиница «Заря»

2 ночи

Гостиница «Заря» находится в центре города Владимир, рядом с Золотыми воротами. Из удобств — бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации и парковка.

В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.

Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.

В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность «Золотые ворота», театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка Бабуся-Ягуся, сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта - 4.2 км, до железнодорожного вокзала - 2.3 км.

Гостиница «Заря»Гостиница «Заря»Гостиница «Заря»Гостиница «Заря»Гостиница «Заря»Гостиница «Заря»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Детям до 14 лет скидка – 500 руб.

Возможны ли изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
Валентина
29 июл 2025
Все понравилось, комфортабельный автобус, питание в ресторанах, гостиницы были тоже отличные
С
Светлана
23 июл 2025
Организация поездки понравилась, приятный экскурсовод. Отличный водитель. Мало свободного времени, но, наверное, это по объективной причине - 8 городов за 3 дня…, это сложно.
Н
Надежда
22 июл 2025
Оформлено все быстро, правильно.
О
Ольга
18 июл 2025
Тур был прекрасно организован. С нами работали замечательные и, я бы сказала, самоотверженные гиды, которые и в непогоду старались выдать нам как можно больше информации. Спасибо им. К транспортировке никаких претензий, все замечательно. То же и в отношении обеспечения ночлегом и питанием. Спасибо.
Т
Татьяна
18 июл 2025
Отдельная благодарность гиду Алексею, без репетиций и постановки, абсолютно грамотный, позитивный экскурсовод. Благодарю менеджера "Большой страны" Михаила Шульмана за обратную связь и подобранный тур.
Отдельная благодарность гиду Алексею, без репетиций и постановки, абсолютно грамотный, позитивный экскурсовод. Благодарю менеджера &quot;Большой страны&quot;Отдельная благодарность гиду Алексею, без репетиций и постановки, абсолютно грамотный, позитивный экскурсовод. Благодарю менеджера &quot;Большой страны&quot;
Я
Яна
9 июл 2025
Всё описала выше.
Е
Елена
9 июл 2025
Организация тура на высоком профессиональном уровне.
Организация тура на высоком профессиональном уровне.Организация тура на высоком профессиональном уровне.
О
Ольга
8 июл 2025
Немного не повезло с погодой в первый день, но на впечатлениях это не отразилось. Тур хорошо организован, оптимальный вариант для восприятия информации. Удобные номера в гостиницах, питание в норме.
А
Анастасия
1 июл 2025
Организаторы - молодцы, всегда на связи. Все четко сработано!
П
Павел
1 июл 2025
Чутко и своевременно отвечали на все возникшие вопросы.
С
София
19 июн 2025
Организатор не подвел. Всем организационным процессом довольна!
Организатор не подвел. Всем организационным процессом довольна!Организатор не подвел. Всем организационным процессом довольна!Организатор не подвел. Всем организационным процессом довольна!Организатор не подвел. Всем организационным процессом довольна!
А
Алексей
11 янв 2025
Организация и сопровождение отличные.
Организация и сопровождение отличные.Организация и сопровождение отличные.Организация и сопровождение отличные.Организация и сопровождение отличные.Организация и сопровождение отличные.
Е
Евгения
9 янв 2025
Всё по графику, экскурсии по плану, размещение в гостиницах хорошее, питание отличное, автобус комфортабельный.
И
Ирина
8 янв 2025
Всё классно, без проблем и заморочек.
Р
Руслан
15 окт 2024
В целом всё организованно хорошо, проживание в гостиницах нормальное, по питанию- стоит пересмотреть завтраки во Владимире, сладкая, молочная,рисовая каша, блинчики и сосиска не всем подходит, некоторые не едят углеводы с
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утра, можно творог, салат, яйцо допустим, но обед во Владимире с фольклерным представлением все затмил- 5+; ужины тоже не соответствовали оплаченной цене, особенно в Пераславле. И не стоит в группу со взрослыми включать детские, школьные группы, они то замёрзли, то им неинтересно, то голодные.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Руслан!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе
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для улучшения качества организации питания и тура в целом. Проведем работу.

Мы надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Сергиева Посада

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