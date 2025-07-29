2 день

Суздаль и дегустация

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов, таких как «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи», «Царь» и другие.

Экскурсионная программа: осмотр архитектуры величественного Суздальского кремля и его жемчужины – потрясающего Рождественского собора.

Посещение Музея деревянного зодчества – масштабной экспозиции под открытым небом, расположенной на берегу реки Каменки.

Дегустация медовухи: чтобы с погрузиться в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Вы побываете в дегустационном зале и утолите жажду исконно русскими напитками.

После дегустации у вас будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов медовухи, и порадовать им близких.

Обед.

Возвращение во Владимир в гостиницу.

Свободное время.