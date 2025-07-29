Новогодняя атмосфера, интереснейшие экскурсии и погружение в историю и традиции нашей страны ждут Вас в этом насыщенном туре.
янв
Программа тура по дням
Начало путешествия. Владимир
08:45 Встречаемся у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Георгию Победоносцу, справа от Ленинградского вокзала (табличка «Новогодние каникулы»).
Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся во Владимир – один из древних и величественных городов Золотого кольца России, расположенный на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Обед.
Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.
Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города – новогодняя ёлка.
Посещение экспозиции «Старый Владимир».
Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.
Размещение в гостинице «Amaks Золотое кольцо»/«Русская деревня»/«Заря».
Суздаль и дегустация
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов, таких как «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи», «Царь» и другие.
Экскурсионная программа: осмотр архитектуры величественного Суздальского кремля и его жемчужины – потрясающего Рождественского собора.
Посещение Музея деревянного зодчества – масштабной экспозиции под открытым небом, расположенной на берегу реки Каменки.
Дегустация медовухи: чтобы с погрузиться в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Вы побываете в дегустационном зале и утолите жажду исконно русскими напитками.
После дегустации у вас будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов медовухи, и порадовать им близких.
Обед.
Возвращение во Владимир в гостиницу.
Свободное время.
Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Сергиев Посад
Завтрак в ресторане гостиницы.
Переезд в Юрьев-Польский.
Мы отправимся в город, основанный в XII веке князем Юрием Долгоруким. Остановимся у величественного Михайло-Архангельского монастыря эпохи XVII–XVIII веков.
Переезд в Переславль-Залесский.
Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, заложив основы военно-морского флота.
Обед.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.
Интерактивная программа «Царский разгуляй» в Доме Берендея.
Переезд в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Возвращение в Москву.
22:00 Ориентировочное прибытие к Ленинградскому вокзалу, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах во Владимире на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное (стандарт)
|1-местное (стандарт)
|3-местное (эконом)
|«Amaks Золотое кольцо»
|29 900
|35 900
|–
|«Русская деревня»
|34 900
|44 900
|–
|«Заря»
|27 900
|31 900
|27 900
Скидки на тур:
- детям до 14 лет – 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского. Здание выполнено в соответствии всех современных требований.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи.
В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.
Гостиница «Русская деревня»
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.
Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.
Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.
Гостиница «Заря»
Гостиница «Заря» находится в центре города Владимир, рядом с Золотыми воротами. Из удобств — бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации и парковка.
В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.
Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.
В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность «Золотые ворота», театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка Бабуся-Ягуся, сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта - 4.2 км, до железнодорожного вокзала - 2.3 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Детям до 14 лет скидка – 500 руб.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
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