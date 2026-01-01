Новогодние каникулы в городах Золотого кольца
Начало: Москва
«Остановимся у величественного Михайло-Архангельского монастыря эпохи XVII–XVIII веков»
2 янв в 10:00
от 27 900 ₽ за человека
Новый год в Переславле-Залесском. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Сейчас это величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров: храмов, башен, келий, мастерских, гостиниц, при взгляде на который захватывает дух»
30 дек в 10:00
31 990 ₽ за человека
Под княжеским стягом. Золотое кольцо с выездом из Москвы по средам. Осень-весна
Начало: Москва
«Троицкий собор (внешний осмотр) — лавный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры»
25 мар в 10:00
1 апр в 10:00
17 990 ₽ за человека
