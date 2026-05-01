Своей компанией на землю Сергия Радонежского: Сергиев Посад, Хотьково и Абрамцево
Увидеть Троице-Сергиеву лавру, Гефсиманский скит и водопад Гремячий Ключ
Мы покажем вам главные духовные и исторические места Сергиева Посада и окрестностей. Вы посетите Троице-Сергиеву лавру и понаблюдаете за тем, как мастера делают заготовку для матрёшки. Осмотрите Гефсиманский скит, Вифанский читать дальшеуменьшить
и Покровский монастыри и заглянете на выставку ремёсел.
Погуляете по селу, связанному с жизнью и делами Сергия Радонежского, продегустируете сыр и полюбуетесь водопадом. А ещё побываете в музее-заповеднике «Абрамцево» — именно здесь В. Серов написал «Девочку с персиками»!
Возможно участие с 15 лет.
1 день
Троице-Сергиева лавра, экскурсия по Сергиеву Посаду и знакомство с ремёслами
Встретимся в городе и начнём экскурсию по Троице-Сергиевой лавре без захода в храмы и соборы. Затем прогуляемся по Сергиевому Посаду и познакомимся с ремёслами — понаблюдаем за тем, как мастер делает заготовки для матрёшек. А желающие примут участие в мастер-классе.
2 день
Черниговский Гефсиманский скит, Вифанский и Покровский монастырь, Гремячий Ключ
Отправимся в Черниговский Гефсиманский скит, знаменитый рукотворными подземными пещерами, в которых раньше уединялись монахи-отшельники. Осмотрим Вифанский и Покровский монастыри, прогуляемся по Хотьково и заглянем в выставочный отдел Абрамцевских ремёсел. Посетим историческое село Радонеж, связанное с жизнью Сергия Радонежского, и водопад Гремячий Ключ. А ещё вас ждёт дегустация местного сыра.
3 день
Музей-заповедник «Абрамцево»
Посетим историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» — усадьбу в стиле модерн, которая в 19 веке была крупнейшим центром русской культурной жизни. Здесь жили писатель С. Аксаков, художники И. Репин и М. Врубель, а В. Серов написал «Девочку с персиками».
Что включено
Экскурсии по программе
Дегустация сыра
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты в Сергиев Посад и обратно
Проживание
Питание
Экскурсия по храмам и соборам Троице-Сергиевой Лавры (на выбор), 1-1,5 ч - 750-4500 ₽
Экскурсия в Гефсиманском Черниговском скиту с посещением Пещерного отделения - 2500 ₽
Посещение выставочного отдела Абрамцевских ремёсел в г. Хотьково - от 100 ₽
Посещение фабрики художественной резьбы
Посещение музея-усадьбы в Абрамцево с индивидуальной экскурсией (если группа больше 10 человек)
Мастер-класс (на выбор) - от 750 ₽
Начало: Сергиев Посад, время и место встречи обсуждается индивидуально
Завершение: Музей-усадьба «Абрамцево», вечер
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Сергиевом Посаде
Я профессиональный аттестованный гид, провожу экскурсии по Троице-Сергиевой лавре и городу Сергиеву Посаду. Для вас с удовольствием открою историю самого главного духовного центра России, проведу по старым городским улочкам, расскажу читать дальшеуменьшить
о жизни посадских ремесленников и именитых гостей города.
Со мной также можно посетить Гефсиманский Черниговский скит, Вифанский монастырь, древний Радонеж и Хотьково, водопад Гремячий Ключ, отправиться на экскурсии в Дмитров, Переславль-Залесский и познакомиться с православным и архитектурным наследием Москвы.
