Встретившись с гидом в центре древнего Серпухова вы пройдетесь от бывшего Гостиного двора до Соборной площади. Посмотрите старые улочки города, полюбуетесь Высоцким и Распятским монастырями, усадьбой Сологубов и подниметесь к месту, где раньше был Кремль. Сейчас на этом месте фрагмент крепостной стены и небольшой Троицкий собор.

В дополнение к объектам пешеходной экскурсии 🧭 Вы посетите Введенский владычний женский монастырь — старинную обитель, в которой сохранилось множество святынь, в том числе почитаемый чудотворным список иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша».

Так же Вы увидите Кафедральный Собор Николы Белого, ознакомитесь с ансамблем посадских церквей и уникальным промышленным текстильным комплексом XIX- нач. XX вв. «Товарищество мануфактур Н. Н. Коншина".