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Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову

5
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Серпухова
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову

Что вы увидите

  • Соборная площадь
  • Высоцкий и Распятский монастыри
  • усадьба Сологубов
  • Троицкий собор
  • Введенский владычний женский монастырь
  • Кафедральный Собор Николы Белого и др.
Встретившись с гидом в центре древнего Серпухова вы пройдетесь от бывшего Гостиного двора до Соборной площади. Посмотрите старые улочки города, полюбуетесь Высоцким и Распятским монастырями, усадьбой Сологубов и подниметесь к месту, где раньше был Кремль. Сейчас на этом месте фрагмент крепостной стены и небольшой Троицкий собор.
В дополнение к объектам пешеходной экскурсии 🧭 Вы посетите Введенский владычний женский монастырь — старинную обитель, в которой сохранилось множество святынь, в том числе почитаемый чудотворным список иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша».
Так же Вы увидите Кафедральный Собор Николы Белого, ознакомитесь с ансамблем посадских церквей и уникальным промышленным текстильным комплексом XIX- нач. XX вв. «Товарищество мануфактур Н. Н. Коншина".
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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2 отзыва оставили туристы

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