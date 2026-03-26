Описание экскурсииВстретившись с гидом в центре древнего Серпухова вы пройдетесь от бывшего Гостиного двора до Соборной площади. Посмотрите старые улочки города, полюбуетесь Высоцким и Распятским монастырями, усадьбой Сологубов и подниметесь к месту, где раньше был Кремль. Сейчас на этом месте фрагмент крепостной стены и небольшой Троицкий собор. В дополнение к объектам пешеходной экскурсии Вы посетите Введенский владычний женский монастырь — старинную обитель, в которой сохранилось множество святынь, в том числе почитаемый чудотворным список иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша». Так же Вы увидите Кафедральный Собор Николы Белого, ознакомитесь с ансамблем посадских церквей и уникальным промышленным текстильным комплексом XIX- нач. XX вв. «Товарищество мануфактур Н. Н. Коншина". Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Высоцкий и Распятский монастыри
- Усадьба Сологубов
- Троицкий собор
- Введенский владычний женский монастырь
- Кафедральный Собор Николы Белого и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Прекрасный экскурсовод Татьяна показала нам основные исторические места города, очень увлекательный и интересный рассказ. Экскурсия длилась почти 4 часа, узнали много об истории города, знаменитых жителях. Появилось желание вернуться посетить серпуховской музей
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М
Мы увидели с нашим гидом древний город, который хотели узнать и понять, почувствовать. Прошли и проехали по самым знаковым архитектурным обьектам. Марина погрузила нас в атмосферу старины и духовности. Она оказалась прекрасным, очень живым собеседником и обаятельным человеком, знатоком не только прошлого, но и современности. Незабываемые впечатления, чувство радости и благодарности городу и его людям)
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Г
Спасибо большое Галине Николаевне за такую интересную экскурсию, которую она провела для нас по Серпухову. Увидели город с другой стороны.
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Д
Мы регулярно путешествуем по интересным местам нашей страны. Везде пользуемся услугами местных гидов-экскурсоводов. Практически везде это неравнодушные и увлеченные профессионалы, любящие и знающие свой край. Но Галина Николаевна, наш гид
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И
Мы регулярно путешествуем по интересным местам нашей страны. Везде пользуемся услугами местных гидов-экскурсоводов. Практически везде это неравнодушные и увлеченные профессионалы, любящие и знающие свой край. Но Галина Николаевна, наш гид
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М
03.01.24 были на обзорной экскурсии по Серпухову на собственном авто. Экскурсовод Виктория Васильевна - настоящий знаток истории России и своего города. Мы посетили Соборную гору и стены Серпуховского кремля, Троицкий
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