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собор, Введенский Владычный женский монастырь, Высоцкий мужской монастырь, узнали много фактов из истории города, его экономического становления. Принимая во внимание, что это зимняя экскурсия и температура была -22-24 грд, автомобиль был очень кстати, при перемещении с одного объекта на другой можно было отогреться. В монастырях есть продуктовые лавки, где можно перекусить и выпить горячего чаю, есть своя выпечка и молочка, продегустировали - нам понравилось. В общем для любителей истории России и Православия экскурсия очень даже интересная. Виктория Васильевна не только знает свой предмет, но и, что немаловажно, относится к нему с большой любовью! Вам большое спасибо, ВикВас!