В Серпухове разработана уникальная экскурсия-квест, вдохновленная символом города - павлином. Участники выполняют задания, находят павлинов в разных обличиях и слушают увлекательные рассказы.



Маршрут включает главные достопримечательности, пятиярусный иконостас, средневековую историю и роль Серпухова сквозь века. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение с картой-ребусом и обрядами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для квеста по Серпухову - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться квестом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и в начале весны, с ноября по март, квест возможен, но погодные условия могут усложнить маршрут. Однако даже в это время года прогулка по старинным улочкам Серпухова оставит незабываемые впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.