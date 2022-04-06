Что вас ожидает

Интрига, тайна и загадка

Чем экскурсия-квест отличается от классической? Наличием заданий для вас! В Серпухове я предлагаю вам найти как можно больше павлинов в городе: скульптуры, граффити, кованые кашпо и целую птичью семью. В этом вам помогут карта-ребус и другой реквизит, а также мои рассказы. Слушая, подмечайте скрытые подсказки и тайные знаки. Вместе мы пройдем обряд «Исполнения желаний» и отправимся к равнинному водопаду.

По ходу экскурсии-квеста вы узнаете:

о судьбах самых богатых горожан Серпуховского уезда

о купцах-миллионщиках, вышедших из крепостных крестьян

о роли староверов в истории края

о громкой сенсации в одном из монастырей

о святынях православных обителей

Уголки старинного города

У нас насыщенный маршрут: будут улочки, сохранившие самобытность со времен Толстого и Чехова; памятники архитектуры, возведенные на деньги меценатов; бывшие мануфактуры, претерпевшие необычные изменения в наше время. Вы сравните храмы разных столетий, увидите город глазами дозорного со сторожевой башни кремля и найдете спрятанную площадь, где 100 лет бурлила городская жизнь.

Организационные детали