Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»

Познакомиться с городом, разгадывая загадки, и ощутить его провинциальную красоту

5
3 отзыва
Квест
В любимом Серпухове я разработал экскурсию-квест, вдохновленную символом города — павлином.

Прекрасных птиц здесь множество: вы найдете их в разном обличии, выполняя задания и слушая интересные рассказы.

Увидите главные достопримечательности, расшифруете пятиярусный иконостас, откроете историю средневекового города и узнаете о важной роли Серпухова сквозь века.
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Интрига, тайна и загадка

Чем экскурсия-квест отличается от классической? Наличием заданий для вас! В Серпухове я предлагаю вам найти как можно больше павлинов в городе: скульптуры, граффити, кованые кашпо и целую птичью семью. В этом вам помогут карта-ребус и другой реквизит, а также мои рассказы. Слушая, подмечайте скрытые подсказки и тайные знаки. Вместе мы пройдем обряд «Исполнения желаний» и отправимся к равнинному водопаду.

По ходу экскурсии-квеста вы узнаете:

  • о судьбах самых богатых горожан Серпуховского уезда
  • о купцах-миллионщиках, вышедших из крепостных крестьян
  • о роли староверов в истории края
  • о громкой сенсации в одном из монастырей
  • о святынях православных обителей

Уголки старинного города

У нас насыщенный маршрут: будут улочки, сохранившие самобытность со времен Толстого и Чехова; памятники архитектуры, возведенные на деньги меценатов; бывшие мануфактуры, претерпевшие необычные изменения в наше время. Вы сравните храмы разных столетий, увидите город глазами дозорного со сторожевой башни кремля и найдете спрятанную площадь, где 100 лет бурлила городская жизнь.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная. Для группы до 4 человек транспортные расходы включены в стоимость. Для группы больше 4 человек транспорт оплачивается дополнительно (стоимость зависит от количества участников).
  • По договоренности за доплату возможны: посещение художественного музея, музея печати и уникальной ротонды, пленэр в живописном месте, трансфер из Москвы и обратно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Н
6 апр 2022
Спасибо Владимиру за экскурсию! Нельзя было даже и представить, что история Серпухова имеет столько громких имён! Непременно берите с собой блокнот, потому что оперативной памяти для экскурсии может не хватить)) Да и детям 7 и 12 было интересно отыскивать спрятавших по городу бронзовых павлинчиков для исполнения своих заветных желаний 👍
Вера
1 апр 2022
Владимир провел потрясающую экскурсию, было познавательно, интересно, интригующе!
История города открылась в неожиданном свете и именно благодаря подаче материала)
Спасибо огромное!
Т
9 мар 2022
Были на экскурсии-квесте "Павлин - Мавлин" 7 марта двое взрослых и двое детей 12 и 10 лет. Все очень понравилось. Владимир очень интересно рассказывал о истории города и страны. А поиск маленьких павлинчикови разгадывание подсказок захватил и взрослых и детей. Огромное спасибо Владимиру за интересно проведенное время в г. Серпухов.
Были на экскурсии-квесте "Павлин - Мавлин" 7 марта двое взрослых и двое детей 12 и 10Были на экскурсии-квесте "Павлин - Мавлин" 7 марта двое взрослых и двое детей 12 и 10Были на экскурсии-квесте "Павлин - Мавлин" 7 марта двое взрослых и двое детей 12 и 10

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