Идеальное время для квеста по Серпухову - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться квестом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и в начале весны, с ноября по март, квест возможен, но погодные условия могут усложнить маршрут. Однако даже в это время года прогулка по старинным улочкам Серпухова оставит незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пятиярусный иконостас
Старинные улочки
Архитектурные памятники
Бывшие мануфактуры
Храмы разных столетий
Сторожевая башня кремля
Спрятанная площадь
Описание квеста
Интрига, тайна и загадка
Чем моя экскурсия-квест отличается от классической? Вы не только узнаете историю города, но и раскроете все его тайны. Разгадаете важную персону и связанное с ней необычное место. В Серпухове можно найти множество павлинов: скульптуры, граффити, кованые кашпо и целую птичью семью. Именно павлины и помогут нам пройти весь маршрут без ошибок. Будут полезны карта-ребус и другой реквизит, а также мои рассказы. Слушая, подмечайте скрытые подсказки и тайные знаки. Вместе мы пройдем обряд «Исполнения желаний» и и посетим место силы.
По ходу экскурсии-квеста вы узнаете:
о судьбах самых богатых горожан Серпуховского уезда
о купцах-миллионщиках, вышедших из крепостных крестьян
о роли староверов в истории края
о громкой сенсации в одном из монастырей
о святынях православных обителей
Уголки старинного города
У нас насыщенный маршрут: будут улочки, сохранившие самобытность со времен Толстого и Чехова; памятники архитектуры, возведенные на деньги меценатов; бывшие мануфактуры, претерпевшие необычные изменения в наше время. Вы сравните храмы разных столетий, увидите город глазами дозорного со сторожевой башни кремля и найдете спрятанную площадь, где 100 лет бурлила городская жизнь.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная. Для группы до 4 человек транспортные расходы включены в стоимость
Возможно провести экскурсию для группы более 4 человек за доплату. Стоимость зависит от количества участников, подробности можно уточнить в переписке с гидом
По договоренности за доплату возможны: посещение художественного музея, музея печати и уникальной ротонды, пленэр в живописном месте, трансфер из Москвы и обратно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Серпухове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3330 туристов
Живу в Подмосковье, исследую глубинные исторические сюжеты нашего края. Когда-то обучался в медицинском вузе, но понял, что моё призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, и читать дальшеуменьшить
я многое унаследовал от него. Я благодарен судьбе, что встретил творческих людей, которые приняли меня в круг столичных художников и гидов. Москва и Серпухов — источники моего вдохновения, я люблю бродить по их улицам в поисках сюжета для нового пейзажа или интересной экскурсии. Хочу поделиться с вами позитивной творческой энергией.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
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2
3
–
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1
–
Наталья
Очень интересная познавательная экскурсия в виде квеста, рекомендую туристам с детьми
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Мария
Экскурсия в формате квеста нам очень понравилось: были вдвоём с мужем, радовались как дети:), с удовольствием выполняли задания. Всех павлинчиков нашли:), желания загадали и получили заряд позитива на весь год. читать дальшеуменьшить
И хотя в Серпухове мы не впервые, узнали множество интересных фактов. Экскурсию и гида однозначно рекомендую! Очень порадовало, что экскурсию проводит именно тот гид, который и заявлен в предложении, а не "один из команды гидов". Маршрут - отличный, продуманный и выверенный до мелочей! И очень хорошо поставленная речь Владимира дополнила приятные впечатления от экскурсии! Остались очень довольны! Владимиру удалась так рассказать о городе, что хочется вернуться ещё и ещё:)
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Анастасия
Спасибо большое Владимиру, что смог подстроиться под наши непредвиденные обстоятельства, сократив время экскурсии почти в половину, однако очень ёмко с интерактивом рассказать нам историю города, показать основные достопримечательности, поискать павлинов по карте, успеть с ними сфотографироваться. Мы получили море позитива и драйва от экскурсии. Чувствуется профессиональный подход.
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Б
Белевская
Отличная экскурсия-квест по городу. Интересно и детям и взрослым. Экскурсовод рассказывает много фактов в игровой форме. Квест захватывает) и время пролетает незаметно)) спасибо за прекрасно проведенное время)
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Мария
Гид составил интересную программу. В целом идея отличная, только: 1. говорил очень быстро, за 2,5 часа очень устали так как темп был слишком быстрый. А ребенок 10 лет через 2 часа читать дальшеуменьшить
уже вообще не мог воспринимать информацию:) 2. идея с квестом классная, но немного не докручена по логике и сценарию. Поэтому сложно было держать какие-то задания в голове. Гид помогал, но хорошо бы, чтобы это был естественный процесс.
Сам экскурсовод общительный и доброжелательный. Поддерживаю и подбадривал во время квеста.
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Е
Евгения
Очень интересный квест, потрясающий рассказ о городе, и мы и дети в восторге!!! Однозначно будем рекомендовать!
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