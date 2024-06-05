Обзорные и познавательные экскурсии Серпухова

Найдено 12 экскурсий в категории «Обзорные» в Серпухове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Серпухов
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850 за всё до 7 чел.
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Серпухова, города с богатым прошлым. Вас ждут старинные особняки, монастыри и интересные факты о городе
Начало: Ул. Тульская д. 1
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Самое интересное о Серпухове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300 за всё до 10 чел.
Серпухов сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Серпухов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
«Познакомитесь с историей древнейшего храма города — Троицкого»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вечерние огни Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
«Увидите панораму города в блеске огней с высоты Соборной горы, в старинных кварталах послушаете о торгово-купеческой жизни и познакомитесь с работой оригинального зодчего»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Советская 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
«Знакомство с древним Серпуховом»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 100 за всё до 5 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову: история и архитектура
Прогуляйтесь по историческим улочкам Серпухова, полюбуйтесь монастырями и усадьбами, узнайте интересные факты о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Узнайте больше о древнем Серпухове на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей города. История и культура ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
«Так же Вы увидите Кафедральный Собор Николы Белого, ознакомитесь с ансамблем посадских церквей и уникальным промышленным текстильным комплексом XIX- нач»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, посетите старинные храмы и Музей хлеба. Узнайте о прошлом города и насладитесь уникальными экспонатами
Начало: По согласованию с гидом
«Прогулка по историческому центру Знакомство с Серпуховом начнется с обзорной экскурсии по его улицам»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову. Узнайте о многовековой истории города, его архитектурных памятниках и знаменитых жителях
Начало: Серпухов, Привокзальная площадь, 1
«Поэтому я предлагаю вам полноценное знакомство с жемчужиной южного Подмосковья»
Расписание: В выходные по договорённости
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
6 250 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
    У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего
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    в двух часах езды на электричке. Забронировали обзорную экскурсию и отправились в путь. На остановке Ситценабивная фабрика нас ожидал наш гид Александр Иванов. Но автобус, на который мы сели на привокзальной площади Серпухова, в дороге сломался. Нам пришлось ждать, пересаживаться и, конечно, мы опоздали к назначенному времени. Большое спасибо Александру за его понимание, чуткость и доброжелательность к нам. Экскурсия прошла на высшем уровне! У Александра огромный багаж знаний по истории города, его жителях и традициях. Он никого из нас не торопил, отвечал на все вопросы, слушать его было интересно. Вместо положенных 2,5 часов его экскурсия длилась чуть более трех. И еще он нас фотографировал, и снимет получились отменные! Спасибо ему от нас всех! Мы отлично провели время в Серпухове.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
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    пошла нам на встречу и подстроила по времени экскурсию под нас, тк пробки из Москвы вещь непредсказуемая. Во-вторых. Маршрут был весьма нестандартный, изначально мы удивились, что отдаляемся от площади, но Марианна нас повела секретными тропками в лучшие видовые места, мы посмотрели и пощупали старые стены кремля, посмотрели прекрасные монастыри и соборы, все было замечательное В-третьих. Марианна прекрасный рассказчик, с легкостью переплетает в своей экскурсии исторические факты, даты и пр. с занимательными историями из прошлой и современной жизни города. В-четвертых. У нас была целая фотосессия!!! Спасибо огромное, всем советую. Наш день не испортила даже погода)

    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
    Заказали экскурсию по г. Серпухово. Чудесный Экскурсовод Галина Николаевна. Мы в восторге от неё. Узнали историю города. Побывали в храмах, на Соборной горе. Город небольшой, чистый. Много памятников.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Замечательно организованная экскурсия, Александр интересный рассказчик. Места, которые он показывает без знания местности не увидеть, за 4 часа посмотрели много,
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    очень комфортабельный автомобиль, встречает по договоренности в удобном месте. Рекомендую к посещению г. Серпухова в компании Александра. Надеемся, что приедем еще! Спасибо.

  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
    Увидели все самое интересное, услышали много новых исторических фактов из древней истории города, посетили высоцкий монастырь. Впечатления прекрасные, с удовольствием провели время. Экскурсоводу оценка отлично.
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек
  • э
    энтин
    19 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Александр отлично знает и любит свой город. Знает его историю и настоящее. Четыре часа пролетели очень быстро. Настоятельно рекомендую.
  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и искренне любящий свой город. А
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    ещё - замечательно чувствующий, что интереснее его экскурсантам. Мы увидели не только главные достопримечательности и святыни, но и несколько поистине чудесных мест, которые будем вспоминать с благоговением. Четыре часа экскурсии пролетели совершенно незаметно, расставаться не хотелось. Серпухов стал близким. Мы приедем ещё!)

    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
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    отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Обзорные»

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  4. Высоцкий монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Обзорные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 400 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 241 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Серпухова нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Серпухове много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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