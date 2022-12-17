Эта программа отлично подходит для семейного путешествия. Вы узнаете главное о богатом прошлом Серпухова, побываете на месте кремля 14 века, осмотрите храмы и перенесетесь во времена, когда город был главным форпостом Московского княжества. А после отправитесь в два музея: в одном вам расскажут о производстве и культуре потребления хлеба в старину, а в другом увлекут кукольными историями и угостят десертами в Доме мороженного.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с древним Серпуховом

Мы начнем прогулку из центра города и поднимемся на Соборную гору, где находятся остатки Серпуховского кремля. Он был построен в 1374 году, а в эпоху Средневековья считался центром оборонительной системы, защищавшей государство от нашествий Крымского ханства. Вы узнаете о серьезной исторической роли Серпухова и прикоснетесь к былым эпохам, гуляя по старинным улочкам. А также услышите историю местных святынь, любуясь архитектурой Распятского монастыря и церквями Илии Пророка и Успения Пресвятой Богородицы.

Музей хлеба: экскурсия и чаепитие

В 2019 году в гостинично-ресторанном комплексе в сердце Старого города открыли музей, где каждый может узнать историю хлеба, познакомиться с технологией его производства, а еще попробовать и приобрести «серпец» — гастрономический бренд города. Вам расскажут о самом помещении, которое выбрано неслучайно и имеет исторические хлебопекарные корни, уходящие в 18 век. Покажут коллекцию антикварных приспособлений и инструментов для обработки и выпекания хлеба, предоставленную старейшим предприятием Серпухова. Вы увидите старинную домашнюю утварь разных эпох, макеты хлебов и лучше представите культуру потребления исконно русского священного продукта.

☕ А после вас пригласят на дружеское чаепитие.

Музей кукол и Дом мороженного

На исторической улице Серпухова находится еще одно удивительное место, где расположилась уникальная коллекция кукол разных мастеров, которая порадует и детей, и взрослых. Каждый экспонат — предмет ручной работы и имеет свою историю, благодаря чему куклы буквально оживают. В музее вы полюбуетесь красивыми работами и сможете приобрести любую из них, а также узнаете, где появилась первая кукла и для чего она была предназначена.

🍧 Не обойдется и без дегустации сладостей — мороженного и молочного коктейля. Меню разработано для всех возрастов: здесь можно полакомиться настоящим вкусным мороженным и выпить чашечку ароматного кофе с выпечкой на выбор.

Организационные детали