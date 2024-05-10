Очень Рада, что нашли Татьяну.

Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города, узнали их истории, поднялись на смотровую площадку и позвонили в колокола.

Экскурсия была насыщенной и легкой одновременно. Экскурсовод очень гибко подстраивался под наши интересы.

Спасибо за чудесный день!