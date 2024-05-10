Самое интересное о Серпухове

Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Серпухов — настоящий кладезь удивительных сюжетов.

Я расскажу о знаменитых на всю страну местных промышленниках, о незаконно взошедших на престол правителях и неблагодарности московских князей.

О том, как серпуховичи не сдали город в 1941 году и как они принимали в царских шатрах Лжедмитрия и Ивана Болотникова. Всё это живым увлекательным языком!
5
1 отзыв
Самое интересное о Серпухове
Самое интересное о Серпухове
Самое интересное о Серпухове
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Соборную гору, Посад и Слободы
  • Памятник Вучетича «Воин-освободитель»
  • Дворец купцов Кишкиных
  • Останки парусиновых мануфактур
  • Дом Солодовникова
  • Часы фабрики Винтера и Плотину
  • Подземные ходы, соединяющие Соборную гору и два монастыря
  • Монастырь, где трижды бывал Иван Грозный

Вы узнаете:

  • Какую роль серпуховский князь сыграл в становлении российского государства
  • Как ликвидировали Серпуховское княжество
  • Как проходил первый парад российского войска на берегах Оки при Борисе Годунове
  • Как в Серпухове встречали Григория Отрепьева и Ивана Болотникова
  • Как местные купцы доживали свой век при большевиках
  • Как танковый ас Дмитрий Лавриненко не пустил немцев к Москве
  • Что делал в Серпухове Сталин в годы Гражданской войны

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
И
10 мая 2024
Очень Рада, что нашли Татьяну.
Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города, узнали их истории, поднялись на смотровую площадку и позвонили в колокола.
Экскурсия была насыщенной и легкой одновременно. Экскурсовод очень гибко подстраивался под наши интересы.
Спасибо за чудесный день!

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