Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»

Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Серпухов - это место, где история встречается с настоящим. Тихие улицы, сбегающие с холмов, ведут мимо церквей и усадеб начала 20 века. Переулки, разделявшие слободы, выходят к неторопливой реке.

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экскурсии можно пройти от Соборной горы до высокого урочища, где великий игумен земли Русской Сергий Радонежский основал одну из своих обителей.

Путешествие включает посещение остатков Серпуховского кремля, подъем на основание Сторожевой башни и прогулку по старинным улочкам.

Участники экскурсии смогут полюбоваться храмами посада, отдать дань памяти героям былых времён и их потомкам, защитившим Москву.

В завершение экскурсии - посещение Высоцкого монастыря, где «дух святой дышит и освящает всякого входящего».

Это уникальная возможность узнать интересные факты о владельцах купеческих усадеб и проникнуться провинциальной атмосферой Серпухова

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Исторические достопримечательности
  2. 🌳 Природные красоты
  3. 🕍 Уникальные храмы и монастыри
  4. 🏡 Купеческие усадьбы
  5. 📜 Интересные исторические факты

Что можно увидеть

  • Серпуховский кремль
  • Сторожевая башня
  • Храмы посада
  • Купеческие усадьбы
  • Высоцкий монастырь
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы увидите остатки Серпуховского кремля — свидетеля самых драматических событий прошлых лет.
  • Подниметесь на основание Сторожевой башни.
  • Полюбуетесь храмами посада и панорамой Серпухова, отдадите дань памяти героям былых времён и их потомкам, защитившим Москву.
  • Прогуляетесь по старинным улочкам и проникнитесь провинциальной атмосферой.
  • Оцените купеческие усадьбы 18-19 веков и узнаете интересные факты об их владельцах — Солодовниковых, Кишкиных, Мараевых.
  • Закончите путешествие в Высоцком монастыре — оплоте русского православного мироустройства — в месте, где «дух святой дышит и освящает всякого входящего».

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Советская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
5 июня 2024
У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего в двух часах езды на электричке. Забронировали обзорную экскурсию и
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отправились в путь. На остановке Ситценабивная фабрика нас ожидал наш гид Александр Иванов. Но автобус, на который мы сели на привокзальной площади Серпухова, в дороге сломался. Нам пришлось ждать, пересаживаться и, конечно, мы опоздали к назначенному времени. Большое спасибо Александру за его понимание, чуткость и доброжелательность к нам. Экскурсия прошла на высшем уровне! У Александра огромный багаж знаний по истории города, его жителях и традициях. Он никого из нас не торопил, отвечал на все вопросы, слушать его было интересно. Вместо положенных 2,5 часов его экскурсия длилась чуть более трех. И еще он нас фотографировал, и снимет получились отменные! Спасибо ему от нас всех! Мы отлично провели время в Серпухове.

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