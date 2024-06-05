Серпухов - это место, где история встречается с настоящим. Тихие улицы, сбегающие с холмов, ведут мимо церквей и усадеб начала 20 века. Переулки, разделявшие слободы, выходят к неторопливой реке.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌳 Природные красоты
- 🕍 Уникальные храмы и монастыри
- 🏡 Купеческие усадьбы
- 📜 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Серпуховский кремль
- Сторожевая башня
- Храмы посада
- Купеческие усадьбы
- Высоцкий монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите остатки Серпуховского кремля — свидетеля самых драматических событий прошлых лет.
- Подниметесь на основание Сторожевой башни.
- Полюбуетесь храмами посада и панорамой Серпухова, отдадите дань памяти героям былых времён и их потомкам, защитившим Москву.
- Прогуляетесь по старинным улочкам и проникнитесь провинциальной атмосферой.
- Оцените купеческие усадьбы 18-19 веков и узнаете интересные факты об их владельцах — Солодовниковых, Кишкиных, Мараевых.
- Закончите путешествие в Высоцком монастыре — оплоте русского православного мироустройства — в месте, где «дух святой дышит и освящает всякого входящего».
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Советская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Серпухове
Провёл экскурсии для 1653 туристов
Приглашаю увидеть Серпухов глазами человека, который здесь родился и вырос. Расскажу о своих самых любимых местах города, его творцах и покровителях. Познакомлю вас с богатейшей историей края, полной разных слухов, легенд, тайн и просто удивительных случаев.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
5 июня 2024
У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего в двух часах езды на электричке. Забронировали обзорную экскурсию и
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