Серпуховский вокзал

Отличным местом для сбора — считаю вокзал. Покидая или возвращаясь в тот или иной город 🏙️, мы неизбежно попадаем на вокзал, ведь именно он служит воротами населенного пункта. Современный или старинный — но именно вокзал называют визитной карточкой города. Трёхэтажное здание с большими арочными окнами сохранилось до наших дней практически в первозданном виде! Его «братьями-близнецами» были вокзалы на станциях Тула, Орел, Чернь, Скуратово, Поныри, Курск. Здание вокзала на станции «Серпухов» меньше всех остальных подвергалось перестройкам, т. к. не было разрушено военными действиями. Фактически, сегодня это единственное здание, на 95% сохранившее свои архитектурные черты как внешне, так и в интерьерах. Уже только поэтому можно считать его уникальным.

Далее мы сядем на любой городской автобус и проедем полторы-две версты до старой части города. Да, вокзал строили в стороне от города, до него приходилось добираться по единственной дороге через поля. О причинах такого решения я вам расскажу во время нашей встречи.

Пешком по Серпухову

Потом я витиевато поведу вас по первым улочкам города, максимально «собирая» сохранившиеся памятники архитектуры и демонстрируя вам заранее отпечатанные дореволюционные снимки уже исчезнувших объектов старины. Познакомлю вас с третьим, не упомянутым монастырём. Да, в черте города на самом деле три монастыря!

Базарная площадь, Коломенская улица и почтовое отделение, куда Лев Николаевич Толстой заходил спрашивать письма на своё имя, двухэтажное здание Серпуховской земской управы, где часто бывал писатель и врач Антон Чехов.

У нас будет возможность перекусить в кафе, чей хозяин постарался восстановить интерьер прежде находившегося здесь дореволюционного магазина…

В общем, вам остаётся забронировать экскурсию ⛳, прибыть на вокзал, расслабиться и наслаждаться знакомством с достопримечательностями 🏛️ и историей 📖 старинного города.