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Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья

Александр Л.
Александр Л. – Гид из Серпухова
Традиционно предлагаю вам неторопливую прогулку 👣 на целый день по Серпухову.

Впервые был упомянут в письменных источниках почти 700 лет назад.

Уникальная многовековая история 📖, богатое культурное наследие, неповторимый архитектурный облик.

Естественно, что в нём живёт не мало замечательных людей, готовых рассказать о своём городе.

Я считаю неправильным дробить рассказ о Серпухове на отдельные темы, выдирать из его истории куски и составлять разные маршруты.

Это один город 🏙️, события, происходившие в нём, взаимосвязаны! Поэтому я предлагаю вам полноценное знакомство с жемчужиной южного Подмосковья!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья

Что вы увидите

  • Ж/д вокзал Серпухова
  • Базарная площадь
  • Коломенская улица
  • Почтовое отделение
  • Здание Серпуховской земской управы
  • и многое другое
Серпуховский вокзал
Отличным местом для сбора — считаю вокзал. Покидая или возвращаясь в тот или иной город 🏙️, мы неизбежно попадаем на вокзал, ведь именно он служит воротами населенного пункта. Современный или старинный — но именно вокзал называют визитной карточкой города. Трёхэтажное здание с большими арочными окнами сохранилось до наших дней практически в первозданном виде! Его «братьями-близнецами» были вокзалы на станциях Тула, Орел, Чернь, Скуратово, Поныри, Курск. Здание вокзала на станции «Серпухов» меньше всех остальных подвергалось перестройкам, т. к. не было разрушено военными действиями. Фактически, сегодня это единственное здание, на 95% сохранившее свои архитектурные черты как внешне, так и в интерьерах. Уже только поэтому можно считать его уникальным.
Далее мы сядем на любой городской автобус и проедем полторы-две версты до старой части города. Да, вокзал строили в стороне от города, до него приходилось добираться по единственной дороге через поля. О причинах такого решения я вам расскажу во время нашей встречи.
Пешком по Серпухову
Потом я витиевато поведу вас по первым улочкам города, максимально «собирая» сохранившиеся памятники архитектуры и демонстрируя вам заранее отпечатанные дореволюционные снимки уже исчезнувших объектов старины. Познакомлю вас с третьим, не упомянутым монастырём. Да, в черте города на самом деле три монастыря!
Базарная площадь, Коломенская улица и почтовое отделение, куда Лев Николаевич Толстой заходил спрашивать письма на своё имя, двухэтажное здание Серпуховской земской управы, где часто бывал писатель и врач Антон Чехов.
У нас будет возможность перекусить в кафе, чей хозяин постарался восстановить интерьер прежде находившегося здесь дореволюционного магазина…
В общем, вам остаётся забронировать экскурсию ⛳, прибыть на вокзал, расслабиться и наслаждаться знакомством с достопримечательностями 🏛️ и историей 📖 старинного города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер до места встречи и обратно
  • Билет на автобус по городу
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Серпухов, Привокзальная площадь, 1
Место завершения
🏁 Железнодорожная станция Серпухов
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Л.
Александр Л.
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