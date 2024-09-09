Марианна — ваш гид в Серпухове

Провела экскурсии для 236 туристов

Меня зовут Марианна, я выпускница Института журналистики и ГИТРа, член Серпуховского фотоклуба. Среди моих интересов: история, театр, литература, видеосъёмка, треккинг, альпинизм и мотокросс. Постоянно путешествую по разным городам России. Будучи москвичкой в четырёх поколениях, переехала в Серпуховский район из Москвы в 2006 году, влюбившись в его природу и жизненный уклад.