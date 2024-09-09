Соборная гора — это приятный прогулочный маршрут.
Пешком мы доберёмся до остатков стен древнего Кремля, храмов Высоцкого монастыря и смотровых площадок. Помимо красоты вокруг, вас ждут интересные факты.
Я расскажу о геологических особенностях края, археологических находках, серпуховских торговцах, событиях Смуты, Великой Отечественной войне и многом другом.
Пешком мы доберёмся до остатков стен древнего Кремля, храмов Высоцкого монастыря и смотровых площадок. Помимо красоты вокруг, вас ждут интересные факты.
Я расскажу о геологических особенностях края, археологических находках, серпуховских торговцах, событиях Смуты, Великой Отечественной войне и многом другом.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Воскресенская церковь, построенная в начале 18 века.
- Остатки Серпуховского кремля.
- Троицкий собор — образец московского барокко конца 17 века, дополненный элементами классицизма и ампира.
- Смотровая площадка, с которой открывается вид на три церкви Посада: Успенскую в русском стиле с усыпальницей известных серпуховских меценатов, храм Ильи Пророка-на-Торгу и Троицкую церковь — образец русского узорочья, местную архитектурную загадку.
- Скульптурная композиция «Стрельцы».
- Высоцкий мужской ставропигиальный монастырь, основанный в конце 14 века и ставший крупнейшим землевладельцем ко времени царствования Екатерины II.
- Зачатьевский собор эпохи царствования Бориса Годунова.
- Покровский храм с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша».
- Колокольня с надвратным храмом Трёх святителей.
- Храм Всех Святых в неовизантийском стиле, спроектированный известным архитектором, автором Пушкинского музея и здания ЦУМа в Москве.
Вы узнаете:
- об уникальном геологическом объекте, по которому можно проследить 18 миллионов лет Земли, и об археологических находках на территории Серпухова.
- о том, откуда произошло название города и как оно изменилось со временем.
- о становлении купеческого сословия на Руси на примере серпуховских торговцев.
- архитектурных особенностях Серпуховского кремля.
- событиях, происходивших здесь во времена Бориса Годунова, Ивана Грозного, Смуты.
- зарождении капиталистического производства в Серпухове: что произошло с серпуховскими фабриками в 20 веке?
- испытаниях, выпавших на долю наших земляков в годы Великой Отечественной войны, и подвигах серпуховичей-героев СССР.
- и многом другом.
Организационные детали
- В Высоцком монастыре есть трапезная, где можно перекусить.
- Экскурсия пешеходно-автомобильная: будет переезд от места начала экскурсии до Владычного монастыря. Трансфер на моём автомобиле Renault без кондиционера включён в стоимость. Либо можем встретиться сразу у монастыря, если вы на своём авто или хотите прогуляться.
- Пеший путь на Соборную гору займёт полтора часа. Часть пути проходит по крутой тропинке вверх. По погодным условиям, составу и состоянию группы этот отрезок может быть изменён на более пологий.
- Групповые репортажные фотографии на Соборной горе и в монастыре включены в стоимость экскурсии и высылаются в течение 7 календарных дней ссылкой на Гугл-диск.
- По запросу проведу экскурсию для компаний от 5 человек, доплата за дополнительного участника составит 950 рублей плюс оплата такси.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. 1-я Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 236 туристов
Меня зовут Марианна, я выпускница Института журналистики и ГИТРа, член Серпуховского фотоклуба. Среди моих интересов: история, театр, литература, видеосъёмка, треккинг, альпинизм и мотокросс. Постоянно путешествую по разным городам России. Будучи москвичкой в четырёх поколениях, переехала в Серпуховский район из Москвы в 2006 году, влюбившись в его природу и жизненный уклад.Задать вопрос
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