Экскурсии по дамбам в Сестрорецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Дамбы» в Сестрорецке, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Пешая
На поезде
2 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
«Осмотрите плотину Карла Гаусмана, насыпные дамбы Сестрорецка и исторический корпус завода»
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
4 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
«Рассмотрим две плотины и даже увидим следы страшного события – прорыва дамбы в XIX веке»
Расписание: по средам, субботам и воскресеньям в 12:00
29 авг в 12:00
30 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Живописный Сестрорецк
Пешая
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала
«Раскроете принципы действия первой русской подводной лодки, рассмотрите две плотины и отыщете следы прорыва дамбы»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 12:00
29 авг в 12:00
2 сен в 12:00
1290 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Марина
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о времени, проведённом в компании с Владимиром. Очень рекомендую всем посетить эту экскурсию!
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о+6
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о
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Ж
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Шикарная экскурсия. Спасибо, Владимир.
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катерина
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
рекомендую! когда человек не просто ведет экскурсию, а «горит» свои делом-это просто супер! так много необычного в обычном городе узнали именно на экскурсии!! будете рядом с Сестрорецком, не поленитесь, сходите на экскурсию!)
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Т
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Если вы хотите узнать, откуда на самом деле появился Сестрорецк, и удивиться - эта прогулка для вас!
Очень интересно, нестандартно, не
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напряженно.
2 часа как 15 минут:))). Очень интересная история, и очень красивые виды.
Владимир отличный экскурсовод и увлеченный исследователь - спасибо ему огромное.
От всей души рекомендуем.

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А
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Замечательная экскурсия. Лучший способ познакомиться с Сестрорецком и заинтересоваться им. Надеемся в будущем увидеть отреставрированные здания железнодорожного вокзала и завода.
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А
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Отличная экскурсия! Глубокие знания по теме,увлеченность Владимира позволили узнать за два часа массу интересных фактов о славном прошлом города. Успехов автору во всех его начинаниях! Экскурсию рекомендую к посещению.
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Орел
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Экскурсия пролетела просто на одном дыхании, хотя и была очень насыщена. Владимир очень увлеченный историей своего родного города человек с
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превосходными знаниями. Сестрорецку очень повезло, что у него есть такие неравнодушные жители!))) Спасибо огромное за великолепную экскурсию!!! Нам было легко и ооочень интересно! Рекомендую к посещению!

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Дмитрий
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Огромная благодарность Владимиру, за интереснейшую экскурсию, множество фактов и интересных историй о городе, а главное виды, чистого уютного района Санкт-Петрбурга, коим стал исторический Сестрорецк.
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Ю
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Прекрасная экскурсия, большое спасибо.
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Е
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Добрый день!
Выражаю огромную благодарность гиду Владимиру за проведение индивидуальной экскурсии в Сестрорецке, понравилось ВСЕ - от построения живописного и познавательного
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маршрута до повествования истории, в данном случае, города и конечно же старинных прекраснейших дач ушедшей эпохи. Рекомендую, великолепный гид, чувствуется, искренне любит свой милый город!!!
Огромное спасибо!!! Удачи!!!

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Всего 83 отзыва в Сестрорецке в категории "Дамбы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Дамбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сестрорецке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сестрорецкие заводы - три века славных дел;
  2. Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»;
  3. Живописный Сестрорецк.
Какие места ещё посмотреть в Сестрорецке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Финский Залив;
  2. Набережная;
  3. Мосты;
  4. Летний сад;
  5. Железнодорожный вокзал.
Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в августе 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "Дамбы" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 4000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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