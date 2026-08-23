Экскурсии Сестрорецка об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Сестрорецке, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сестрорецк: дачная столица России
На машине
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
от 5900 ₽ за всё до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
На машине
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
Завтра в 11:00
28 авг в 17:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
Уютный дачный Сестрорецк
Пешая
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Уютный дачный Сестрорецк
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
Начало: У железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 12:00
28 авг в 12:00
30 авг в 12:00
1290 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Иван - прекрасный, профессиональный экскурсовод и просто отличный парень. Мне, супруге и детям всё очень понравилось. Давно хотели побывать в
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Сестрорецке именно с местным, любящим свой город специалистом. И Иван оправдал все наши ожидания. Удачи и успехов ему в его начинаниях и чтобы все его задумки на этом поприще благополучно осуществлялись. Однозначно буду рекомендовать его экскурсии друзьям, знакомым и коллегам. С уважением!

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Сергей
Сестрорецк: дачная столица России
Иван - потрясающий рассказчик с впечатляющими знаниями по истории (всем бежать на его экскурсии в Музей Шалаш🤩) и архитектуре. Сегодня,
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я погрузился в дачную атмосферу Сестрорецка и не только; так приятно, что этот город возрождается и притягивает людей! Спасибо Ивану, что показал дополнительные объекты Сестрорецка, в том числе знаменитый Сестрорецкий оружейный завод и плотину "шипучку"😂 Теперь очень хочу попасть на экскурсии Ивана в Кронштадт и Выборг! P.S. Было удивительно найти в Сестрорецке вывеску на литовском языке.

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М
Сестрорецк: дачная столица России
С большим удовольствием сегодня была на экскурсии по Сестрорецку с Иваном. Он прекрасный краевед своего региона. Глубоко и профессионально погружён в свою тему. Прекрасный рассказчик и очень обоятельный человек, болеющий за сохранение архитектурной истории этого прекрасного региона.

С уважением Марина Георгиевна
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М
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Наконец появилась охватывающая все аспекты экскурсия по Сестрорецку, в комфортном темпе можно составить себе представление о городе. Иван - отличный
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профессиональный гид, снабдил не только информацией, но и ценными рекомендациями по самостоятельной программе! Рекомендую! 😊 P.S. детям (8 и 11 лет) тоже понравилось.

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Н
Сестрорецк: дачная столица России
Всей семье (включая маленькую дочку) понравилась эта экскурсия! Гид Иван отлично разбирается в дачной архитектуре, структурированно рассказывает, многое знает, умеет заинтересовать! Искренне рекомендую!
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В
Сестрорецк: дачная столица России
Были с мужем на экскурсии «Сестрорецк: дачная столица России» и до сих пор находимся под сильнейшим впечатлением! Под впечатлением от
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истории Сестрорецка, от архитектуры его сохранившихся дач, от грамотной, образной подачи материала Иваном. Так говорить и рассказывать может не каждый, а только увлеченный и влюбленный в свое дело и свою историю человек! И эта любовь, желание делиться с другими, тем что знаешь, она передалась и нам) для нас было много открытий, много новых имен, но все это запомнились и осталось в сердце, потому как экскурсия велась не в формате сухих цифр и дат, а в формате диалога с нами. Формат экскурсии - автомобильный и пеший, что позволяет много увидеть. В том числе, не только дачи, за что огромное спасибо Ивану! В тот же вечер заказали книги и альбомы по Сестрорецку, книгу об архитекторе Василии Антоновиче Косякове. В общем, мы окончательно и бесповоротно влюбились в Сестрорецк! Горячо рекомендуем!!!

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Е
Сестрорецк: дачная столица России
Замечательная экскурсия, отличный гид. Иван хороший рассказчик, приятный человек. Экскурсия была очень интересная, не только по заявлений дачной теме, но и про Сесрорецкие места в целом. Всем рекомендую, не пожалеете!
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Е
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Иван провёл увлекательную экскурсию. Было интересно, получены ответы на многочисленные вопросы по истории страны. Спасибо!
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А
Сестрорецк: дачная столица России
Всем настоятельно рекомендую экскурсии с Иваном. Гид - интеллектуал, увлеченный краевед и прекрасный рассказчик. К концу экскурсии вы осознаете всю прелесть Сестрорецка и точно захотите сюда вернуться.
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Т
Сестрорецк: дачная столица России
Всё очень понравилось, прекрасный экскурсовод, идеально знающий т любящий свой город.
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Всего 17 отзывов в Сестрорецке в категории "История и архитектура"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сестрорецке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сестрорецк: дачная столица России;
  2. Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов;
  3. Уютный дачный Сестрорецк.
Какие места ещё посмотреть в Сестрорецке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Финский Залив;
  2. Набережная;
  3. Мосты;
  4. Лахта Центр;
  5. Железнодорожный вокзал.
Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в августе 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 6900. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Сестрорецке на 2026 год по теме «История и архитектура», 17 ⭐ отзывов, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь