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истории Сестрорецка, от архитектуры его сохранившихся дач, от грамотной, образной подачи материала Иваном. Так говорить и рассказывать может не каждый, а только увлеченный и влюбленный в свое дело и свою историю человек! И эта любовь, желание делиться с другими, тем что знаешь, она передалась и нам) для нас было много открытий, много новых имен, но все это запомнились и осталось в сердце, потому как экскурсия велась не в формате сухих цифр и дат, а в формате диалога с нами. Формат экскурсии - автомобильный и пеший, что позволяет много увидеть. В том числе, не только дачи, за что огромное спасибо Ивану! В тот же вечер заказали книги и альбомы по Сестрорецку, книгу об архитекторе Василии Антоновиче Косякове. В общем, мы окончательно и бесповоротно влюбились в Сестрорецк! Горячо рекомендуем!!!