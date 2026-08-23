Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
от 5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
Завтра в 11:00
28 авг в 17:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Уютный дачный Сестрорецк
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
Начало: У железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 12:00
28 авг в 12:00
30 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Иван - прекрасный, профессиональный экскурсовод и просто отличный парень. Мне, супруге и детям всё очень понравилось. Давно хотели побывать в
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Иван - потрясающий рассказчик с впечатляющими знаниями по истории (всем бежать на его экскурсии в Музей Шалаш🤩) и архитектуре. Сегодня,
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М
С большим удовольствием сегодня была на экскурсии по Сестрорецку с Иваном. Он прекрасный краевед своего региона. Глубоко и профессионально погружён в свою тему. Прекрасный рассказчик и очень обоятельный человек, болеющий за сохранение архитектурной истории этого прекрасного региона.
С уважением Марина Георгиевна
С уважением Марина Георгиевна
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М
Наконец появилась охватывающая все аспекты экскурсия по Сестрорецку, в комфортном темпе можно составить себе представление о городе. Иван - отличный
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Н
Всей семье (включая маленькую дочку) понравилась эта экскурсия! Гид Иван отлично разбирается в дачной архитектуре, структурированно рассказывает, многое знает, умеет заинтересовать! Искренне рекомендую!
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В
Были с мужем на экскурсии «Сестрорецк: дачная столица России» и до сих пор находимся под сильнейшим впечатлением! Под впечатлением от
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Е
Замечательная экскурсия, отличный гид. Иван хороший рассказчик, приятный человек. Экскурсия была очень интересная, не только по заявлений дачной теме, но и про Сесрорецкие места в целом. Всем рекомендую, не пожалеете!
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Е
Иван провёл увлекательную экскурсию. Было интересно, получены ответы на многочисленные вопросы по истории страны. Спасибо!
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А
Всем настоятельно рекомендую экскурсии с Иваном. Гид - интеллектуал, увлеченный краевед и прекрасный рассказчик. К концу экскурсии вы осознаете всю прелесть Сестрорецка и точно захотите сюда вернуться.
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Т
Всё очень понравилось, прекрасный экскурсовод, идеально знающий т любящий свой город.
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Всего 17 отзывов в Сестрорецке в категории "История и архитектура"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в августе 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 6900. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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