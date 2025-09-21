Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
«В этой части города сохранился небольшой пешеходный мост, симпатичные деревянные дома, построенные рабочими завода до революции и, конечно же,"Сестрорецкая Ниагара" - местный искусственный водопад»
Расписание: по средам, субботам и воскресеньям в 12:00
Сегодня в 12:00
29 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка на сапах по реке Сестра в Сестрорецке
Начало: Редугольский мост
«Пройдем маршрут от Редугольского моста до пляжа в Сестрорецке, где после вы сможете отдохнуть и позагорать»
Расписание: Каждый день в 15:00. Приехать нужно за 30 минут до начала. В 15:00 группа уходит по маршруту.
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Гуляли 10 сентября по Сестрорецку, погода была хорошая, экскурсия неспешная, информация не избыточная, но достаточная для понимания последовательности исторических событий.
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И
Гуляли 10 сентября по Сестрорецку, погода была хорошая, экскурсия неспешная, информация не избыточная, но достаточная для понимания последовательности исторических событий.
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Е
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Всего 3 отзыва в Сестрорецке в категории "Мосты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Мосты»
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Сейчас в Сестрорецке в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 7800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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