Мосты Сестрорецка

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Сестрорецке, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
4 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
«В этой части города сохранился небольшой пешеходный мост, симпатичные деревянные дома, построенные рабочими завода до революции и, конечно же,"Сестрорецкая Ниагара" - местный искусственный водопад»
Расписание: по средам, субботам и воскресеньям в 12:00
Сегодня в 12:00
29 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Прогулка на сапах по реке Сестра в Сестрорецке
SUP-прогулки
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка на сапах по реке Сестра в Сестрорецке
Начало: Редугольский мост
«Пройдем маршрут от Редугольского моста до пляжа в Сестрорецке, где после вы сможете отдохнуть и позагорать»
Расписание: Каждый день в 15:00. Приехать нужно за 30 минут до начала. В 15:00 группа уходит по маршруту.
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

С
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Гуляли 10 сентября по Сестрорецку, погода была хорошая, экскурсия неспешная, информация не избыточная, но достаточная для понимания последовательности исторических событий.
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Группа была малочисленная, по общему согласию обошли только парк Дубки и сам город, от поездки на кладбище отказались, ноги и так уже гудели) Был предусмотрен перерыв на обед) Экскурсоводу большое спасибо, впечатления самые приятные! Рекомендуем!

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И
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Гуляли 10 сентября по Сестрорецку, погода была хорошая, экскурсия неспешная, информация не избыточная, но достаточная для понимания последовательности исторических событий.
читать дальшеуменьшить

Группа была малочисленная, по общему согласию обошли только парк Дубки и сам город, от поездки на кладбище отказались, ноги и так уже гудели) Был предусмотрен перерыв на обед) Экскурсоводу большое спасибо, впечатления самые приятные! Рекомендуем!

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Е
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
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Всего 3 отзыва в Сестрорецке в категории "Мосты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Мосты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сестрорецке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»;
  2. Прогулка на сапах по реке Сестра в Сестрорецке.
Какие места ещё посмотреть в Сестрорецке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Финский Залив;
  2. Набережная;
  3. Мосты;
  4. Лахта Центр;
  5. Железнодорожный вокзал.
Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в августе 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 7800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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