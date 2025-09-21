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Группа была малочисленная, по общему согласию обошли только парк Дубки и сам город, от поездки на кладбище отказались, ноги и так уже гудели) Был предусмотрен перерыв на обед) Экскурсоводу большое спасибо, впечатления самые приятные! Рекомендуем!