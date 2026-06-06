Аферисты, женихи и зимогоры: тайны старой дачи в Сестрорецке
Арт-лекция о дачной жизни начала 20 века - с её романами, скандалами и курьёзами
Это будет рассказ не только о красивых виллах, чаепитиях на верандах и летнем отдыхе, но и о людях, привычках, развлечениях и тайнах эпохи.
Вы узнаете, почему загар считался признаком простолюдина, как велосипед превратился в средство знакомств, а прогулка к морю могла стать началом романа.
Поговорим о дачных традициях, светских правилах, популярных развлечениях и самых известных жителях побережья.
Описание экскурсии
Дачный мир Серебряного века
Вы познакомитесь с повседневной жизнью популярных курортных посёлков Финского залива — Куоккалы, Келломяки и Териок. Узнаете, как проходил летний сезон, кого считали образцовыми дачниками и какие правила определяли жизнь побережья.
Главные дачи и знаменитые владельцы
Поговорим о легендарных дачах «Пенаты», «Чукоккала» и «Мери-Хови», вокруг которых формировалась культурная жизнь региона. Вспомним художников, писателей и общественных деятелей, проводивших здесь летние месяцы.
Мода, отдых и светские привычки
Разберёмся, что носили на прогулках и во время чаепитий, чем угощали гостей и какие развлечения считались обязательной частью дачного сезона.
Флирт на берегу Финского залива
Вы узнаете, почему совместная прогулка считалась почти признанием в чувствах, как заводили знакомства на дачных тропинках и откуда появился образ «дачного жениха».
Купальни, велосипеды и новые свободы
Поговорим о купальной моде начала 20 века, раздельных пляжах, общественных нормах и скандалах вокруг женского спорта. Вы узнаете, как велосипед помогал преодолевать сословные границы и почему дамы в шароварах вызывали бурные обсуждения.
Тёмная сторона дачного рая
Отдельная часть лекции посвящена зимогорам, мошенникам и авантюристам, которые искали на побережье лёгкий заработок. Вы услышите реальные истории, основанные на газетных публикациях и архивных документах.
Русская живопись как зеркало эпохи
Вместе рассмотрим знаменитые картины и иллюстрации, посвящённые дачной жизни. От уютных веранд и семейных чаепитий до сатирических сцен и карикатур — искусство поможет увидеть эпоху во всём её многообразии.
Организационные детали
Формат мероприятия — арт-лекция с визуальными материалами
В стоимость входит напиток на выбор (чай или кофе). Во время лекции можно заказать лёгкий завтрак по меню заведения
в среду, четверг и субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сестрорецке
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сестрорецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Давайте знакомиться! Расскажу вам о том, как я променяла Газпром на искусство и открыла свой проект на побережье Финского залива. После 20 лет в найме я выгорела дотла. Мысль об читать дальшеуменьшить
офисе приводит меня в тихий ужас. И я решила проверить: можно ли в 40+ сменить профессию и уйти в свободное плавание.
Последние 10 лет дачный сезон (май-октябрь) я живу в Дюнах, на побережье Финского залива. Это особый мир: с одной стороны Сестрорецк и Дубки, с другой — пляж Ласковый, дальше Репино с его знаменитыми Пенатами. Здесь писали Шишкин и Репин, гуляли Ахматова и Маяковский. До сих пор сохранились старые дачи с тем самым духом: неспешным, аутентичным. Это не суматошный гламурный Питер, здесь другой ритм. Но вот парадокс: люди приезжают и влюбляются.
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