Это будет рассказ не только о красивых виллах, чаепитиях на верандах и летнем отдыхе, но и о людях, привычках, развлечениях и тайнах эпохи. Вы узнаете, почему загар считался признаком простолюдина, как велосипед превратился в средство знакомств, а прогулка к морю могла стать началом романа. Поговорим о дачных традициях, светских правилах, популярных развлечениях и самых известных жителях побережья.

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Описание экскурсии

Дачный мир Серебряного века

Вы познакомитесь с повседневной жизнью популярных курортных посёлков Финского залива — Куоккалы, Келломяки и Териок. Узнаете, как проходил летний сезон, кого считали образцовыми дачниками и какие правила определяли жизнь побережья.

Главные дачи и знаменитые владельцы

Поговорим о легендарных дачах «Пенаты», «Чукоккала» и «Мери-Хови», вокруг которых формировалась культурная жизнь региона. Вспомним художников, писателей и общественных деятелей, проводивших здесь летние месяцы.

Мода, отдых и светские привычки

Разберёмся, что носили на прогулках и во время чаепитий, чем угощали гостей и какие развлечения считались обязательной частью дачного сезона.

Флирт на берегу Финского залива

Вы узнаете, почему совместная прогулка считалась почти признанием в чувствах, как заводили знакомства на дачных тропинках и откуда появился образ «дачного жениха».

Купальни, велосипеды и новые свободы

Поговорим о купальной моде начала 20 века, раздельных пляжах, общественных нормах и скандалах вокруг женского спорта. Вы узнаете, как велосипед помогал преодолевать сословные границы и почему дамы в шароварах вызывали бурные обсуждения.

Тёмная сторона дачного рая

Отдельная часть лекции посвящена зимогорам, мошенникам и авантюристам, которые искали на побережье лёгкий заработок. Вы услышите реальные истории, основанные на газетных публикациях и архивных документах.

Русская живопись как зеркало эпохи

Вместе рассмотрим знаменитые картины и иллюстрации, посвящённые дачной жизни. От уютных веранд и семейных чаепитий до сатирических сцен и карикатур — искусство поможет увидеть эпоху во всём её многообразии.

Организационные детали