Индивидуальная
до 20 чел.
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
«Ровесник города и детище Петра, в свое время завод был одним из крупнейших в России, а созданное для него озеро стало одним из первых в мире искусственных водохранилищ»
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
««Старый Сестрорецк» Прогулка вдоль Водосливного канала (Оружейный завод, одно из старейших действующих водохранилищ мира – озеро Разлив, макет «Потаённого судна» - плотины)»
Расписание: по средам, субботам и воскресеньям в 12:00
29 авг в 12:00
30 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала
«А гуляя вдоль Водосливного канала, увидите Оружейный завод, симпатичные деревянные дома, искусственный водопад и озеро Разлив — одно из старейших действующих водохранилищ мира»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 12:00
29 авг в 12:00
2 сен в 12:00
1290 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо большое за интересную и прекрасно организованную экскурсию. Ни разу не пришлось заскучать или пожалеть о времени, проведённом в компании с Владимиром. Очень рекомендую всем посетить эту экскурсию!
+6
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Ж
Шикарная экскурсия. Спасибо, Владимир.
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рекомендую! когда человек не просто ведет экскурсию, а «горит» свои делом-это просто супер! так много необычного в обычном городе узнали именно на экскурсии!! будете рядом с Сестрорецком, не поленитесь, сходите на экскурсию!)
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Т
Если вы хотите узнать, откуда на самом деле появился Сестрорецк, и удивиться - эта прогулка для вас!
Очень интересно, нестандартно, не
Очень интересно, нестандартно, не
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А
Замечательная экскурсия. Лучший способ познакомиться с Сестрорецком и заинтересоваться им. Надеемся в будущем увидеть отреставрированные здания железнодорожного вокзала и завода.
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А
Отличная экскурсия! Глубокие знания по теме,увлеченность Владимира позволили узнать за два часа массу интересных фактов о славном прошлом города. Успехов автору во всех его начинаниях! Экскурсию рекомендую к посещению.
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Экскурсия пролетела просто на одном дыхании, хотя и была очень насыщена. Владимир очень увлеченный историей своего родного города человек с
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Огромная благодарность Владимиру, за интереснейшую экскурсию, множество фактов и интересных историй о городе, а главное виды, чистого уютного района Санкт-Петрбурга, коим стал исторический Сестрорецк.
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Ю
Прекрасная экскурсия, большое спасибо.
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Е
Добрый день!
Выражаю огромную благодарность гиду Владимиру за проведение индивидуальной экскурсии в Сестрорецке, понравилось ВСЕ - от построения живописного и познавательного
Выражаю огромную благодарность гиду Владимиру за проведение индивидуальной экскурсии в Сестрорецке, понравилось ВСЕ - от построения живописного и познавательного
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Всего 83 отзыва в Сестрорецке в категории "Озера"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Озера»
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Сейчас в Сестрорецке в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 4000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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