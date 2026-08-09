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делом. Она смогла не только рассказать интересные факты об истории города, но и показать его с неожиданных ракурсов.

Экскурсия прошла в комфортном темпе, без лишней спешки, но и без затянутых пауз. Рекомендую всем, кто хочет узнать Сестрорецк глубже! Спасибо Ольге за прекрасно проведённое время!