Групповая
до 20 чел.
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Начало: У ж/д вокзала г. Сестрорецка
Расписание: Даты проведения: по пятницам и субботам
Сегодня в 12:00
1290 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка по Сестрорецкому разливу и реке Сестра
Плыть сквозь заросли, слушать птиц и чувствовать ритм спокойной воды
Начало: На Северном (Детском) пляже
«Вы поймаете свой баланс на сапборде и пройдёте вдоль берега Сестрорецкого разлива и по реке Сестра»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка на сапах по реке Сестра в Сестрорецке
Начало: Редугольский мост
«Комфортный сплав на сап-сёрфах по реке Сестра в городе Сестрорецк»
Расписание: Каждый день в 15:00. Приехать нужно за 30 минут до начала. В 15:00 группа уходит по маршруту.
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Нам очень понравилась экскурсия с Глебом! Это была увлекательная прогулка, по местам, которые мы сами бы никогда не нашли!!!
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А
Идея классная, показывают места, которые сам точно не найдешь. В следующем году будет вообще бомба - после открытия отреставрированного курорта. Но хотелось бы больше информации про модерн, специфику дачной архитектуры того времени, баек дачной жизни того периода
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Ю
Пишу отзыв об уже прошедшей экскурсии. Нас оказалась небольшая группа из трех леди и экскурсовода Надежды. Экскурсия нам очень понравилась,
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У
Отличный вариант чтобы провести осенний выходной день. Спасибо замечательному экскурсоводу Ольге за интересные рассказы о дачах, их обитателях и о легендарном санатории. Все очень понравилось.
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И
Экскурсовод Ольга очень хорошо провела экскурсию,всё очень понравилось. Но было мало времен на отдых между переходами(Инесса 70 ле т и такой темп тяжеловат). А вообщем-всё отлично. Спасибо!
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В
Понравилась экскурсия и отличная подача Ольгой материала
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Т
Недавно побывали на экскурсии по Сестрорецку, и остались в полном восторге! Ольга – прекрасный гид: эрудированная, внимательная и увлечённая своим
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Т
Недавно побывали на экскурсии по Сестрорецку, и остались в полном восторге! Ольга – прекрасный гид: эрудированная, внимательная и увлечённая своим
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Т
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Н
Прекрасный и тихий городок, что особенно выделяется после шумного мегаполиса. Во время пешей экскурсии узнала много интересного о курорте, наслаждаясь
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Всего 58 отзывов в Сестрорецке в категории "По рекам и каналам"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в августе 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 3500. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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