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Аудиоэкскурсия «Крымская Ницца»: на автомобиле по Балаклаве

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Севастополя
Аудиоэкскурсия «Крымская Ницца»: на автомобиле по Балаклаве
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 890 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия «Крымская Ницца»: на автомобиле по Балаклаве
Аудиоэкскурсия «Крымская Ницца»: на автомобиле по Балаклаве

Что вы увидите

  • Набережная Балаклавы
  • Долины и поля виноградников
  • Крепость Чембало
  • Секретная база подводных лодок
  • Мраморный пляж Балаклавы
  • Отреставрированная набережная Балаклавы с элитными яхтами
  • Храм 12 апостолов, древнейший в Крыму
  • Виноградники и завод Золотая Балка, единственный производящий игристое из собственного урожая
Любите море 🌊 и живописные виды? Не прочь услышать пару-тройку интересных историй и тайн? А про сверхсекретные объекты Крыма вам рассказывали? Приглашаем вас в автомобильное путешествие по небольшому приморскому городку вблизи Севастополя — Балаклаве!
За плодородные земли Крыма и укромную бухту Балаклавы вели борьбу римляне, греки, византийцы, генуэзцы и турки. Бухта настолько укромна, что даже в нашем современном мире не всегда получается найти вход в нее. Здесь практически не бывает штормов, именно поэтому это излюбленное место стоянки большого количества элитных и фешенебельных яхт.
Вы попадете на самые красивые 🤩 смотровые площадки с видом на горы ⛰️, море 🌊 и саму Балаклавскую бухту. Все локации доступны на автомобиле 🚘, а вот до пляжей придется спускаться пешком, так что позаботьтесь об удобной обуви для прохождения экскурсии 🧭.
В городе вы увидите старинный храм и набережные с яхтами, а бонусом можно посетить и завод «Золотая балка», производящий вино 🍷.
Интересно? Смело в путь!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Трансфер
Начало
🚩 ул. Калича, 1
Место завершения
🏁 ул. Крестовского, 1
Аудиоэкскурсия «Крымская Ницца»: на автомобиле по Балаклаве
Аудиоэкскурсия «Крымская Ницца»: на автомобиле по Балаклаве
Аудиоэкскурсия «Крымская Ницца»: на автомобиле по Балаклаве
Аудиоэкскурсия «Крымская Ницца»: на автомобиле по Балаклаве
Аудиоэкскурсия «Крымская Ницца»: на автомобиле по Балаклаве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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