Любите море 🌊 и живописные виды? Не прочь услышать пару-тройку интересных историй и тайн? А про сверхсекретные объекты Крыма вам рассказывали? Приглашаем вас в автомобильное путешествие по небольшому приморскому городку вблизи Севастополя — Балаклаве!

За плодородные земли Крыма и укромную бухту Балаклавы вели борьбу римляне, греки, византийцы, генуэзцы и турки. Бухта настолько укромна, что даже в нашем современном мире не всегда получается найти вход в нее. Здесь практически не бывает штормов, именно поэтому это излюбленное место стоянки большого количества элитных и фешенебельных яхт.

Вы попадете на самые красивые 🤩 смотровые площадки с видом на горы ⛰️, море 🌊 и саму Балаклавскую бухту. Все локации доступны на автомобиле 🚘, а вот до пляжей придется спускаться пешком, так что позаботьтесь об удобной обуви для прохождения экскурсии 🧭.

В городе вы увидите старинный храм и набережные с яхтами, а бонусом можно посетить и завод «Золотая балка», производящий вино 🍷.

Интересно? Смело в путь!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.