В окрестностях Севастополя, на берегу узкой, глубокой, скрытой горами и незаметной со стороны моря бухты, уютно расположилась маленькая Балаклава, с ее древней историей, многочисленными достопримечательностями и шикарными видами. Экскурсия с одноименным названием познакомит Вас с этим необыкновенным местом. Как будет проходить наша экскурсия, что увидит и посетит турист:

В 11ч. 30 мин. часов, на пл. Нахимова начинается наше путешествие в Балаклаву и на мыс Фиолент. Время в пути- 30 минут. Всю дорогу Вас будет сопровождать интересный рассказ экскурсовода и обзор достопримечательностей Севастополя.

✔Мыс Фиолент- одно из самых сказочных и загадочных мест Крыма. Он образовался в результате мощного извержения вулкана более 160 млн. лет назад. И сегодня здесь можно увидеть застывшие потоки лавы, огромное количество гротов и пещер, которые придают этому месту просто потрясающий вид. Здесь всегда чистейший морской воздух, великолепные пейзажи, интереснейшие достопримечательности и кристально чистая вода на Знаменитом Яшмовом пляже, который мы увидим обзорно.

Одной из главных достопримечательностей Фиолента является древний Георгиевский монастырь. Его возникновение связывают с древними греками, которые в 891 году, после крушения корабля, оказались на этом берегу.

Путь к монастырю проходит через Георгиевский сквер, откуда открываются прекрасные виды на безбрежное море, памятник Пушкину, скалы Святого явления, Орест и Пилат и Яшмовый пляж Отдых на мысе Фиолент 1,5 часа.

✔Балаклава: интересная архитектура, море у самых ног(особенность Балаклавской набережной- ее низкое расположение), многочисленные катера и яхты у причала, виллы, старинный храм "12 Апостолов", средневековая крепость Чембало(со см. пл.), уникальная бухта, великолепные виды на окрестности и на вход в подземный завод - об этих и многих других достопримечательностях и особенностях Балаклавы Вам уже расскажет экскурсовод.

Предлагаем Вам на выбор посетить: Сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок времен "Холодной войны"(1,5 час). или совершить красивую морскую прогулку на катере по Балаклавской бухте с выходом в открытое море(45 мин.). Обратите внимание! По понедельникам и вторникам завод не работает. Уточняйте у организатора. На заводе прохладно, возьмите вещи потеплее. Дети до 6 лет на завод не допускаются. Для морской прогулки возьмите пляжные принадлежности. У Вас будет возможность искупаться в море с борта катера. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 2 часа. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 5 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Сбор в месте отправления за 15 минут до начала экскурсии. ✅Иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы, пляжные принадлежности. ✅ВНИМАНИЕ! Понедельник завод по ремонту подводных лодок может быть закрыт. Уточняйте!

Предлагаем Вам на выбор посетить: Сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок времен "Холодной войны"(1,5 час). или совершить красивую морскую прогулку на катере по Балаклавской бухте с выходом в открытое море(45 мин.). Обратите внимание! По понедельникам и вторникам завод не работает. Уточняйте у организатора. На заводе прохладно, возьмите вещи потеплее. Дети до 6 лет на завод не допускаются. Для морской прогулки возьмите пляжные принадлежности. У Вас будет возможность искупаться в море с борта катера. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 2 часа. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 5 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Сбор в месте отправления за 15 минут до начала экскурсии. ✅Иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы, пляжные принадлежности. ✅ВНИМАНИЕ! Понедельник завод по ремонту подводных лодок может быть закрыт. Уточняйте!

✔Предлагаем Вам на выбор посетить: Сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок времен "Холодной войны"(1,5 час). или совершить красивую морскую прогулку на катере по Балаклавской бухте с выходом в открытое море(45 мин.). Обратите внимание! По понедельникам и вторникам завод не работает. Уточняйте у организатора. На заводе прохладно, возьмите вещи потеплее. Дети до 6 лет на завод не допускаются. Для морской прогулки возьмите пляжные принадлежности. У Вас будет возможность искупаться в море с борта катера. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 2 часа. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 5 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Сбор в месте отправления за 15 минут до начала экскурсии. ✅Иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы, пляжные принадлежности. ✅ВНИМАНИЕ! Понедельник завод по ремонту подводных лодок может быть закрыт. Уточняйте!