Легкая, разнообразная и красивая экскурсия в окрестностях Севастополя. Для Вас - красоты уникального потухшего вулкана Фиолент и очарование древней, но вечно юной красавицы Балаклавы. Рекомендуем!
Описание водной прогулки
В окрестностях Севастополя, на берегу узкой, глубокой, скрытой горами и незаметной со стороны моря бухты, уютно расположилась маленькая Балаклава, с ее древней историей, многочисленными достопримечательностями и шикарными видами. Экскурсия с одноименным названием познакомит Вас с этим необыкновенным местом. Как будет проходить наша экскурсия, что увидит и посетит турист:
- В 11ч. 30 мин. часов, на пл. Нахимова начинается наше путешествие в Балаклаву и на мыс Фиолент. Время в пути- 30 минут. Всю дорогу Вас будет сопровождать интересный рассказ экскурсовода и обзор достопримечательностей Севастополя.
- ✔Мыс Фиолент- одно из самых сказочных и загадочных мест Крыма. Он образовался в результате мощного извержения вулкана более 160 млн. лет назад. И сегодня здесь можно увидеть застывшие потоки лавы, огромное количество гротов и пещер, которые придают этому месту просто потрясающий вид. Здесь всегда чистейший морской воздух, великолепные пейзажи, интереснейшие достопримечательности и кристально чистая вода на Знаменитом Яшмовом пляже, который мы увидим обзорно.
- Одной из главных достопримечательностей Фиолента является древний Георгиевский монастырь. Его возникновение связывают с древними греками, которые в 891 году, после крушения корабля, оказались на этом берегу.
- Путь к монастырю проходит через Георгиевский сквер, откуда открываются прекрасные виды на безбрежное море, памятник Пушкину, скалы Святого явления, Орест и Пилат и Яшмовый пляж Отдых на мысе Фиолент 1,5 часа.
- ✔Балаклава: интересная архитектура, море у самых ног(особенность Балаклавской набережной- ее низкое расположение), многочисленные катера и яхты у причала, виллы, старинный храм "12 Апостолов", средневековая крепость Чембало(со см. пл.), уникальная бухта, великолепные виды на окрестности и на вход в подземный завод - об этих и многих других достопримечательностях и особенностях Балаклавы Вам уже расскажет экскурсовод.
Предлагаем Вам на выбор посетить: Сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок времен "Холодной войны"(1,5 час). или совершить красивую морскую прогулку на катере по Балаклавской бухте с выходом в открытое море(45 мин.). Обратите внимание! По понедельникам и вторникам завод не работает. Уточняйте у организатора. На заводе прохладно, возьмите вещи потеплее. Дети до 6 лет на завод не допускаются. Для морской прогулки возьмите пляжные принадлежности. У Вас будет возможность искупаться в море с борта катера. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 2 часа. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 5 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Сбор в месте отправления за 15 минут до начала экскурсии. ✅Иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы, пляжные принадлежности. ✅ВНИМАНИЕ! Понедельник завод по ремонту подводных лодок может быть закрыт. Уточняйте!
Ежедневно, с понедельника по воскресенье в 11ч. 30 мин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная
- Крепость Чембало (со см. пл.)
- Виллы
- Храм 12 Апостолов (12в)
- Морская прогулка
- Подземный завод
- Морская прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытое море и купанием (45 мин) (по желанию)
- Балаклавский подземный завод по ремонту подводных лодок (1,5ч) (по желанию)
- Мыс Фиолент
- Георгиевский монастырь
Что включено
- Трансфер по экскурсионному маршруту
- Автобус с кондиционером под управлением профессионального водителя.
- Экскурсионное обслуживание сертифицированным экскурсоводом.
- Виллы (внешний осмотр)
- Набережная.
- Крепость Чембало со см. пл.
- Храм 12 Апостолов.
- Мыс Фиолент. Экскурсия.
- Свято - Георгиевский монастырь
Что не входит в цену
- Питание
- Покупка сувениров
- (по желанию) Балаклавский подземный музейный комплекс 700 руб/взрослый и 350 руб/дети
- По желанию морская прогулка 45мин. 700р. (цена может быть изменена)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой зонт
Завершение: Севастополь, пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с понедельника по воскресенье в 11ч. 30 мин.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ✅Сбор в месте отправления за 15 минут до начала экскурсии
- ✅Иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы, пляжные принадлежности
- ✅ВНИМАНИЕ! Понедельник завод по ремонту подводных лодок может быть закрыт. Уточняйте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
24 окт 2025
Ю
Юлия
18 окт 2025
10 минут в бухте Фиолент, высадка в Балаклаве. Ни одного объекта не посетила. Сервисом больше не буду пользоваться.
О
Оксана
30 сен 2025
В
Виктор
30 сен 2025
П
Павел
29 сен 2025
Большая, познавательная экскурсия - три в одном. Посетили потрясающие по красоте места мыса Фиолент, посетили Георгиевский монастырь, побывали в музее подводных лодок, и покатались на катере вдоль берега в районе Балаклавы. Мне как "технарю" времени на музей подводных лодок показалось мало, настолько все внутри интересно.
О
Оксана
23 сен 2025
Н
Наталья
17 сен 2025
Не влюбиться в Фиалент нельзя. Потрясающие виды, монастырь, пляж, и мастерство водителя автобуса. А вот с экскурсоводом не повезло!"Я Вам расскажу про _____(это место) это место -пауза- это место просто замечательное"! И так раз 5. Тихий голос. Экскурсовод не проносит информацию через себя. Получается сухое вещание! А места в Крыму действительно великолепны! Балаклава с аудиогидом на 5!
Т
Татьяна
17 сен 2025
С
Светлана
19 авг 2025
Замечательный экскурсовод была с нами в этот день! К ее работе претензий и вопросов нет абсолютно. А вот то, что в микроавтобусе не будет работать кондиционер и что набережная Балаклавы в ремонте - об этом ваша компания скромно умолчала.
П
Полина
4 авг 2025
Т
Татьяна
1 мая 2025
Экскурсовод Владимир все очень интересно рассказывал. Экскурсия понравилась.
