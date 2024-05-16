Необычные экскурсии по Севастополю

Найдено 18 экскурсий в категории «Необычные» в Севастополе, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
35 отзывов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980 за человека
Прекрасны вы, брега Тавриды
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за всё до 6 чел.
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900 за всё до 5 чел.
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
13 отзывов
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30; 16;00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
950 за человека
По следам древних греков Фиолент - Балаклава
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
4 отзыва
По следам древних греков: Фиолент и Балаклава - групповая экскурсия в Севастополе
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по берегам Севастополя, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
1 150 за человека
Открываем Севастополь! Семейная. Для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия для детей и взрослых
Верите ли вы в единорогов? На этой экскурсии узнаете, как они защищали Севастополь. Узнайте о героях и легендах города, выполняя веселые задания
Начало: Екатерининский сквер. Остановка Дом офицеров флота
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 600 за всё до 5 чел.
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650 за человека
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500 за человека
Полёт на параплане с инструктором в Каче, Севастополь
🪂 На параплане
Индивидуальная
10 минут 12 секунд
22 отзыва
Индивидуальный полёт на параплане в Каче, Севастополь
Испытайте захватывающий полёт на параплане с профессиональным инструктором в Каче, Севастополь. Ощутите свободу и красоту крымских пейзажей с высоты
Начало: П. Кача, Севастополь
Расписание: По договоренности с гидом
7 ноя в 09:00
6 000 за человека
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Групповая
3 часа
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Присоединяйтесь к экскурсии "Вечерний Севастополь и морская прогулка" от турфирмы "Зебра". Откройте для себя красоту города с воды и узнайте его историю
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 18:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1 200 за человека
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990 за всё до 6 чел.
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    16 мая 2024
    По следам древних греков Фиолент - Балаклава
    Было класно
  • Г
    Грошкова
    16 мая 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
  • П
    Полина
    2 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
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    оставили на осмотр Севастополя. Нам очень повезло, что гидами оказались профи с большой буквы - Манита и Юрий, тактичные, внимательные и живущие тем, что делают. За почти пять часов экскурсии они показали обзорную пешеходную и автомобильную экскурсию многих исторических и знаменитых памятников. Манита и Юрий очень грамотно рассказывали об исторических событиях Крымской войны и оккупации немцами. Они знают всю историю Севастополя. Мы так благодарны им за изумительную познавательную экскурсию по Севастополю, что решили еще вернуться и только к ним. Друзьям и знакомым будем советовать только их. Манита и Юрий спасибо огромное за экскурсию. Полина и Виктор Рязань.

  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
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    и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию!

  • Л
    Любовь
    31 марта 2024
    Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
    Понравилось абсолютно всё где мы были! Светлана специалист своего дела, очень вежливая, улыбчивая, внимательная, огромное ей спасибо 🌹 Рекомендую!!!
  • И
    Ирина
    24 марта 2024
    Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
    Экскурсию провел Павел Акинфиев. Экскурсия заслуживает наивысших похвал, особенно если экскурсант - учитель истории и литературы из Санкт-Петербурга. Узнала много
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    новых интересных исторических подробностей. Увидела многочисленные памятники истории и архитектуры Севастополя. Экскурсия была насыщена фактами, сопровождалась иллюстративным материалом. Огромная благодарность экскурсионному бюро и экскурсоводу.

  • З
    Зайцева
    9 марта 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Несмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
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    мы с коллегами так отмечали 8 Марта: Ласточкино гнездо, Массандра с дегустацией вин и конечно прогулка по набережной теплой Ялты. Отдельная благодарность нашему гиду - Светлане, которая с увлекательным очарованием и нотками юмора рассказывала нам о достопримечательностями и с комфортом провезла на машине. Оренбург (нас четверо) рекомендует эту экскурсию!!!

  • Ю
    Юлия
    1 марта 2024
    Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
    Экскурсия великолепна!!! Меня погрузили полностью в атмосферу славного, героического города. Экскурсовод Светлана, действительно светлая девушка не могла остановиться, когда показывала и рассказывала
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    о своем любимом городе. На радость мне, я увидела намного больше, чем было заявлено в экскурсии. Под большим впечатлением нахожусь, даже спустя два дня. Благодарю Вас Светлана 🙏.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  2. Прекрасны вы, брега Тавриды
  3. Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
  4. Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий»
  5. Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
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