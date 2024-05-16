1 чел.
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Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30; 16;00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
950₽ за человека
Групповая
5 часов
По следам древних греков: Фиолент и Балаклава - групповая экскурсия в Севастополе
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по берегам Севастополя, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
1 150₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия для детей и взрослых
Верите ли вы в единорогов? На этой экскурсии узнаете, как они защищали Севастополь. Узнайте о героях и легендах города, выполняя веселые задания
Начало: Екатерининский сквер. Остановка Дом офицеров флота
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
10 минут 12 секунд
Индивидуальный полёт на параплане в Каче, Севастополь
Испытайте захватывающий полёт на параплане с профессиональным инструктором в Каче, Севастополь. Ощутите свободу и красоту крымских пейзажей с высоты
Начало: П. Кача, Севастополь
Расписание: По договоренности с гидом
7 ноя в 09:00
6 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Присоединяйтесь к экскурсии "Вечерний Севастополь и морская прогулка" от турфирмы "Зебра". Откройте для себя красоту города с воды и узнайте его историю
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 18:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь16 мая 2024Было класно
- ГГрошкова16 мая 2024За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
- ИИрина13 мая 2024Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
- ООльга9 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
- ППолина2 мая 2024Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
- ЯЯна1 мая 2024И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
- ЛЛюбовь31 марта 2024Понравилось абсолютно всё где мы были! Светлана специалист своего дела, очень вежливая, улыбчивая, внимательная, огромное ей спасибо 🌹 Рекомендую!!!
- ИИрина24 марта 2024Экскурсию провел Павел Акинфиев. Экскурсия заслуживает наивысших похвал, особенно если экскурсант - учитель истории и литературы из Санкт-Петербурга. Узнала много
- ЗЗайцева9 марта 2024«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейНесмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
- ЮЮлия1 марта 2024Экскурсия великолепна!!! Меня погрузили полностью в атмосферу славного, героического города. Экскурсовод Светлана, действительно светлая девушка не могла остановиться, когда показывала и рассказывала
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Необычные»
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