Индивидуальные экскурсии в Севастополе с личным гидом

Найдено 34 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Севастополе, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прекрасны вы, брега Тавриды
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за всё до 6 чел.
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Крым - жемчужина царской короны
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Крым - жемчужина царской короны: экскурсия из Севастополя
Увлекательное путешествие из Севастополя в Ялту по дворцово-парковым комплексам. Окунитесь в атмосферу царской роскоши и красоты Крыма
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 7 чел.
Большая Севастопольская экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Балаклавские панорамы и красоты побережья «Фиолент»
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Балаклавские панорамы и красоты побережья Фиолент в Севастополе
Погрузитесь в мир красоты и истории Севастополя: от пляжей Фиолента до древних руин Балаклавы
Начало: Нахимова, 1
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 300 за всё до 5 чел.
Севастополь - город, достойный поклонения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Севастополь - город, достойный поклонения
Начало: Площадь Нахимова, городская доска почета
Расписание: Суббота и Воскресенье с 9.00 до 17.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000 за всё до 4 чел.
Конная прогулка к Чоргуньскому мосту Акведук
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Конная прогулка на речку Черная: эксклюзивный маршрут в Севастополе
Встреча с природой на конной прогулке к Черноречинским озерам. Лес, горы и поле - все в одном маршруте
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 500 за человека
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900 за всё до 5 чел.
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Городской холм - исторический заповедник
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Городской холм - исторический заповедник
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия на авто по историческим местам Севастополя: комфорт и познание
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Открываем Севастополь! Семейная. Для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия для детей и взрослых
Верите ли вы в единорогов? На этой экскурсии узнаете, как они защищали Севастополь. Узнайте о героях и легендах города, выполняя веселые задания
Начало: Екатерининский сквер. Остановка Дом офицеров флота
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 600 за всё до 5 чел.
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
Погрузитесь в историю XVI века, посетив Бахчисарай и Чуфут-Кале. Узнайте, как жили крымские ханы, и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане с инструктором в Каче, Севастополь
🪂 На параплане
Индивидуальная
10 минут 12 секунд
22 отзыва
Индивидуальный полёт на параплане в Каче, Севастополь
Испытайте захватывающий полёт на параплане с профессиональным инструктором в Каче, Севастополь. Ощутите свободу и красоту крымских пейзажей с высоты
Начало: П. Кача, Севастополь
Расписание: По договоренности с гидом
7 ноя в 09:00
6 000 за человека
Христианские Святыни Севастополя от Византии до наших дней
Индивидуальная
7 часов
Христианские Святыни Севастополя от Византии до наших дней
Начало: Площадь Нахимова 1
Расписание: В любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7 200 за всё до 5 чел.
Предложение руки и сердца под водой. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца под водой - эксклюзив в Севастополе
Сделайте незабываемое предложение под водой в Севастополе с индивидуальной подготовкой сюрприза
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 2 чел.
Подводная романтика: свидание с сюрпризом. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Подводная романтика в Севастополе: свидание с неожиданностью
Удивите свою вторую половинку незабываемым подводным свиданием с профессиональной фото и видеосъемкой
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 2 чел.
День рождения под водой. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на День Рождения в Севастополе: подарок под водой
Сделайте праздник по-настоящему особенным, поздравив именинника на дне Голубой бухты Севастополя
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Дайвинг для начинающих. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг для новичков в Севастополе: уникальное погружение
Исследуйте подводный мир Черного моря в Голубой бухте Севастополя. Незабываемое погружение для начинающих с инструктором
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990 за всё до 6 чел.
Верхом по Черноречью: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка к колодцу молодости в Севастополе - уникальный маршрут
Исследуйте живописные уголки Кара-Кобской долины на лошади и откройте колодец с живой водой
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
Конная экскурсия в Эски-Кермен: приключение в Севастополе
Погрузитесь в атмосферу Крыма, исследуя древний пещерный город на спине благородного скакуна
Начало: Севастополь, пос. Сахарная Головка
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
Индивидуальная
6 часов
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
Начало: Площадь Ушакова
Расписание: Каждый день с 8.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 400 за всё до 5 чел.
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
Начало: Заберем вас с удобного для вас места
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Севастополь - по морю и по суше
Индивидуальная
7 часов
Севастополь - по морю и по суше
Начало: Ваше место проживания в черте города Севастополя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 600 за всё до 4 чел.
Легенды Храма Солнца
Индивидуальная
12 часов
Легенды Храма Солнца
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Индивидуальная
6 часов
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Новый год 100 лет назад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Новогоднее путешествие в прошлое Севастополя: семейная экскурсия 6+
Погрузитесь в атмосферу Севастополя 100 лет назад, узнайте о традициях и праздновании Нового года в прошлом
Начало: Екатерининский сквер
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Город с ликом императрицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Город с ликом императрицы
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 1 999 за всё до 4 чел.
Севастополь в лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Севастополь в лицах
Начало: Площадь Суворова, улица Ленина дом 50
Расписание: Любой день недели в 9 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 800 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Грошкова
    16 мая 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
  • П
    Полина
    2 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
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    оставили на осмотр Севастополя. Нам очень повезло, что гидами оказались профи с большой буквы - Манита и Юрий, тактичные, внимательные и живущие тем, что делают. За почти пять часов экскурсии они показали обзорную пешеходную и автомобильную экскурсию многих исторических и знаменитых памятников. Манита и Юрий очень грамотно рассказывали об исторических событиях Крымской войны и оккупации немцами. Они знают всю историю Севастополя. Мы так благодарны им за изумительную познавательную экскурсию по Севастополю, что решили еще вернуться и только к ним. Друзьям и знакомым будем советовать только их. Манита и Юрий спасибо огромное за экскурсию. Полина и Виктор Рязань.

  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Конная прогулка к Чоргуньскому мосту Акведук
    Мы, три подруги, в первый раз ехали верхом на лошадях. Уточнили у владелицы какая прогулка будет наиболее интересна и красива
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    для нашего времени года (конец апреля). Очень благодарны ее рекомендациям. Было очень красиво! Шли по долине к реке, а обратно прошли через озеро (увидели лебедя и двух нутрий). Перед поездкой был проведён инструктаж, инструктор Диана помогала садиться на лошадей (оказывается, они высокие!). Также были предложены защитные шлемы. Минусы: на прогулку инструктор взяла для себя необученную лошадь, которая конфликтовала с лошадью одной из нас, временами инструктор не могла заставить свою лошадь пройти какие-то места, ей приходилось спешиваться и вести лошадь на поводу. Я понимаю необходимость в обучении, но неприятно, что это делается за счет туристов. Немного не понятно было, как добраться до конюшни, на пути не было указателей, а из-за того, что они находятся в низине, их сложно увидеть. Рекомендации: если едете на довольно длительную прогулку - возьмите с собой перчатки, одевайте удобную одежду (с учетом, что надо будет высоко поднять ногу, чтобы встать в стремя при посадке в седло). Лошади боятся идти вдоль автомобильной дороги, их надо было вести на поводу, идя почти вплотную к лошади. Учтите, что на пути в этом маршруте нужно переходить дорогу. Перед прогулкой была предложена услуга съёмки на телефон инструктора (100р с человека за час), вечером мы получили огромное количество фотографий и видео с поездки. Наших лошадей звали Серый, Пчёлка и Филипп

  • А
    Андрей
    30 апреля 2024
    Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
    Спасибо нашему гиду Светлане! Поездка была познавательная и интересная. Дети узнали много нового об истории Крыма. Светлана подробно рассказала о нашем крае. Понравилась дополнительная информация, которую не рассказала экскурсовод Крыма по Чуфут-Кале.
  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
  • А
    Анна
    11 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
  • Р
    Раиса
    8 ноября 2023
    Севастополь за пять часов: авторская прогулка от коренного жителя города
    Экскурсия п погода насыщено и интересно. В общей сложности прошли 6 км. Алексей хорошо знает свой город и с любовью
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    и интересом рассказывает о знакомых событиях и местах города. Экскурсия проходит в т. ч по известным туристическим местам (например, Малахов Курган, площадь Нахимова и др.). Посещение всех локаций сопровождают рассказы Алексея от войне, памятных событиях. Также экскурсия включает посещение нескольких смотровых площадок, вид с них на город и море - потрясающий!

  • И
    Ирина
    23 сентября 2023
    Севастополь за пять часов: авторская прогулка от коренного жителя города
    Благодарна Алексею за потрясающее видение Севастополя. Экскурсия прошла на одном дыхании. Алексей прекрасно владеет огромным материалом о своем родном городе.
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    Невольно начинаешь любить Севастополь. Места, которые он дарит туристам, - превосходны. За несколько часов Алексею удалось прекрасно показать и близко познакомить с одним из исторических центров Россиии. Большое значение имеет и возможность передвижения на автомобиле. За короткий срок удалось увидеть очень многое.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Прекрасны вы, брега Тавриды
  2. Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
  3. Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий»
  4. Крым - жемчужина царской короны
  5. Большая Севастопольская экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 34 экскурсии от 1 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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