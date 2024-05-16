1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Крым - жемчужина царской короны: экскурсия из Севастополя
Увлекательное путешествие из Севастополя в Ялту по дворцово-парковым комплексам. Окунитесь в атмосферу царской роскоши и красоты Крыма
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Балаклавские панорамы и красоты побережья Фиолент в Севастополе
Погрузитесь в мир красоты и истории Севастополя: от пляжей Фиолента до древних руин Балаклавы
Начало: Нахимова, 1
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Севастополь - город, достойный поклонения
Начало: Площадь Нахимова, городская доска почета
Расписание: Суббота и Воскресенье с 9.00 до 17.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Конная прогулка на речку Черная: эксклюзивный маршрут в Севастополе
Встреча с природой на конной прогулке к Черноречинским озерам. Лес, горы и поле - все в одном маршруте
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Городской холм - исторический заповедник
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на авто по историческим местам Севастополя: комфорт и познание
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия для детей и взрослых
Верите ли вы в единорогов? На этой экскурсии узнаете, как они защищали Севастополь. Узнайте о героях и легендах города, выполняя веселые задания
Начало: Екатерининский сквер. Остановка Дом офицеров флота
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
Погрузитесь в историю XVI века, посетив Бахчисарай и Чуфут-Кале. Узнайте, как жили крымские ханы, и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 минут 12 секунд
Индивидуальный полёт на параплане в Каче, Севастополь
Испытайте захватывающий полёт на параплане с профессиональным инструктором в Каче, Севастополь. Ощутите свободу и красоту крымских пейзажей с высоты
Начало: П. Кача, Севастополь
Расписание: По договоренности с гидом
7 ноя в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Христианские Святыни Севастополя от Византии до наших дней
Начало: Площадь Нахимова 1
Расписание: В любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца под водой - эксклюзив в Севастополе
Сделайте незабываемое предложение под водой в Севастополе с индивидуальной подготовкой сюрприза
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Подводная романтика в Севастополе: свидание с неожиданностью
Удивите свою вторую половинку незабываемым подводным свиданием с профессиональной фото и видеосъемкой
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на День Рождения в Севастополе: подарок под водой
Сделайте праздник по-настоящему особенным, поздравив именинника на дне Голубой бухты Севастополя
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг для новичков в Севастополе: уникальное погружение
Исследуйте подводный мир Черного моря в Голубой бухте Севастополя. Незабываемое погружение для начинающих с инструктором
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка к колодцу молодости в Севастополе - уникальный маршрут
Исследуйте живописные уголки Кара-Кобской долины на лошади и откройте колодец с живой водой
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Конная экскурсия в Эски-Кермен: приключение в Севастополе
Погрузитесь в атмосферу Крыма, исследуя древний пещерный город на спине благородного скакуна
Начало: Севастополь, пос. Сахарная Головка
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
Начало: Площадь Ушакова
Расписание: Каждый день с 8.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
Начало: Заберем вас с удобного для вас места
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Севастополь - по морю и по суше
Начало: Ваше место проживания в черте города Севастополя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Легенды Храма Солнца
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новогоднее путешествие в прошлое Севастополя: семейная экскурсия 6+
Погрузитесь в атмосферу Севастополя 100 лет назад, узнайте о традициях и праздновании Нового года в прошлом
Начало: Екатерининский сквер
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город с ликом императрицы
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 1 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Севастополь в лицах
Начало: Площадь Суворова, улица Ленина дом 50
Расписание: Любой день недели в 9 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 800₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГрошкова16 мая 2024За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
- ИИрина13 мая 2024Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
- ООльга9 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
- ППолина2 мая 2024Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
- ААнна2 мая 2024Мы, три подруги, в первый раз ехали верхом на лошадях. Уточнили у владелицы какая прогулка будет наиболее интересна и красива
- ААндрей30 апреля 2024Спасибо нашему гиду Светлане! Поездка была познавательная и интересная. Дети узнали много нового об истории Крыма. Светлана подробно рассказала о нашем крае. Понравилась дополнительная информация, которую не рассказала экскурсовод Крыма по Чуфут-Кале.
- ЮЮлия19 февраля 2024Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
- ААнна11 февраля 2024Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
- РРаиса8 ноября 2023Севастополь за пять часов: авторская прогулка от коренного жителя городаЭкскурсия п погода насыщено и интересно. В общей сложности прошли 6 км. Алексей хорошо знает свой город и с любовью
- ИИрина23 сентября 2023Севастополь за пять часов: авторская прогулка от коренного жителя городаБлагодарна Алексею за потрясающее видение Севастополя. Экскурсия прошла на одном дыхании. Алексей прекрасно владеет огромным материалом о своем родном городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 34 экскурсии от 1 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Севастополе? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024