На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы

На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы

Что вы увидите 🤩

  • Лучшие смотровые площадки мыса Фиолент:
  • Маяк
  • Баунти
  • Орест и Пилад
  • Грот Дианы
  • Тигровый мыс
  • Скала святого явления.
  • Руины древней винодельни V век до н. э.
  • Самые интересные достопримечательности Балаклавы:
  • озеро Сердце
  • Музей подводных лодок
  • смотровая площадка на Балаклавскую бухту
  • генуэзская крепость Чембало
  • Бочка смерти
Невероятное путешествие, во время которого вы узнаете все тайны и легенды севастопольского побережья со времен древних греков до наших дней.
Вместе с гидом на внедорожнике покорите самые высокие точки древнего вулкана на мысе Фиолент, побываете на лучших смотровых площадках, увидите один из наикрасивейших крымских пляжей - Баунти, знаменитые скалы Орест, Пилад и Ифигения и узнаете удивительную легенду об их происхождении, побываете в месте, где по преданиям Святой Георгий Победоносец спас рыбаков от кораблекрушения.
После на внедорожнике отправитесь на уникальную древнегреческую винодельню (V век до н. э.), где для вас будет проведена дегустация крымского вина (по желанию).
А далее посетите Балаклаву, с высоты птичьего полета полюбуетесь на уникальную Балаклавскую бухту и услышите миф о листригонах, побываете в Музее подводных лодок, аналогов которого нет в мире, услышите о призраке крепости Чембало, подниметесь на самые красивые смотровые площадки города и сделаете умопомрачительные фотографии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Единый
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида по всему маршруту
  • передвижение на комфортабельном внедорожнике с кондиционером
  • возможность зарядить мобильный телефон
  • детские кресла при необходимости
  • питьевая вода
  • дегустация крымского вина (по желанию гостя).
Что не входит
  • Билеты в военно-исторический музей фортификационных сооружений (Музей подводных лодок в Балаклаве) 700 рублей взрослый
Где начинаем и завершаем
Начало: Севастополь, Артбухта
Завершение: Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10.00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10.00

Виктория Ч.
Виктория Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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