Невероятное путешествие, во время которого вы узнаете все тайны и легенды севастопольского побережья со времен древних греков до наших дней.

Вместе с гидом на внедорожнике покорите самые высокие точки древнего вулкана на мысе Фиолент, побываете на лучших смотровых площадках, увидите один из наикрасивейших крымских пляжей - Баунти, знаменитые скалы Орест, Пилад и Ифигения и узнаете удивительную легенду об их происхождении, побываете в месте, где по преданиям Святой Георгий Победоносец спас рыбаков от кораблекрушения.

После на внедорожнике отправитесь на уникальную древнегреческую винодельню (V век до н. э.), где для вас будет проведена дегустация крымского вина (по желанию).

А далее посетите Балаклаву, с высоты птичьего полета полюбуетесь на уникальную Балаклавскую бухту и услышите миф о листригонах, побываете в Музее подводных лодок, аналогов которого нет в мире, услышите о призраке крепости Чембало, подниметесь на самые красивые смотровые площадки города и сделаете умопомрачительные фотографии.