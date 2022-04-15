Мы прогуляемся по Ушаковой и Аполлоновой балке, ставшие прообразом сказочной страны Гринландия, знаменитого писателя
Мы прогуляемся по Ушаковой и Аполлоновой балке, ставшие прообразом сказочной страны Гринландия, знаменитого писателя Александра Грина. Гулять мы будем тайными тропами скрытыми от глаз людей, пройдем местами, где ходила Ассоль — героиня Гриновского рассказа «Алые паруса» В ходе этой прогулки мы посмотрим на старейшие улочки с сохранившимся колоритом того времени.
По пути у нас будут старейшие дома с интересной архитектурой.
По пути у нас будут старейшие дома с интересной архитектурой.
Яна — ваш гид в Севастополе
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Что вас ждет?
Мы прогуляемся по Ушаковой и Аполлоновой балке, ставшие прообразом сказочной страны Гринландия, знаменитого писателя Александра Грина.
Гулять мы будем тайными тропами скрытыми от глаз людей, пройдем местами, где ходила Ассоль — героиня Гриновского рассказа «Алые паруса»
В ходе этой прогулки мы посмотрим на старейшие улочки с сохранившимся колоритом того времени. По пути у нас будут старейшие дома с интересной архитектурой.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Не указано
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Еще несколько похожих предложений в Севастополе
Индивидуальная
Алена
Христианские Святыни Севастополя от Византии до наших дней
Мы побываем в самых знаменитых храмах Севастополя
7 200₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Альберт
На электровелосипеде по старому Севастопольскому шоссе
Старое шоссе в 1848 году соединило Ялту и Севастополь
от 15 000₽ за 1-3 чел.
Индивидуальная
Екатерина и Наталья
Непарадный Севастополь
Пройтись по утреннему Севастополю, услышать нескучные истории и поймать красоту в объектив камеры
2 500₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Антон
Влюбиться в Севастополь за 80 минут
Обзорная прогулка по центру города в компании писателя-краеведа
2 990₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
Елена
Одноэтажный Севастополь
Погулять по одному из старейших районов города и рассмотреть колоритные домики с черепичными крышами
2 500₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Светлана
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Мы посетим наиболее живописные места Севастополя
от 6 900₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Александр
Севастополь - город, достойный поклонения
Севастополь - город особенный
2 000₽ за 1-4 чел.
Групповая
Марина
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Если вы в Севастополе впервые, то эта экскурсия для вас
1 200₽ за 1 человека
Индивидуальная
Татьяна
Героический Севастополь - белокаменный рыцарь
Обзорная экскурсия по центру Севастополя займет не более 2 ч
2 500₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Юлия
Достояние Севастополя
Путешествие по городу и его окрестностям с оглядкой на историю, культуру и науку Южного берега Крыма
7 800₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Наталья
Легенды Алимовой балки
Алимова балка место интересное как своей историей, так и легендами
4 000₽ за 1-7 чел.
Групповая
Виктория
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Севастополю с осмотром Центрального городского холма, Владимирского
1 200₽ за 1 человека