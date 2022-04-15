Мы прогуляемся по Ушаковой и Аполлоновой балке, ставшие прообразом сказочной страны Гринландия, знаменитого писателя Александра Грина. Гулять мы будем тайными тропами скрытыми от глаз людей, пройдем местами, где ходила Ассоль — героиня Гриновского рассказа «Алые паруса» В ходе этой прогулки мы посмотрим на старейшие улочки с сохранившимся колоритом того времени.



По пути у нас будут старейшие дома с интересной архитектурой.