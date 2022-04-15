Дух старого Севастополя. Корабельная слободка

Мы прогуляемся по Ушаковой и Аполлоновой балке, ставшие прообразом сказочной страны Гринландия, знаменитого писателя

Индивидуальная
Мы прогуляемся по Ушаковой и Аполлоновой балке, ставшие прообразом сказочной страны Гринландия, знаменитого писателя Александра Грина. Гулять мы будем тайными тропами скрытыми от глаз людей, пройдем местами, где ходила Ассоль — героиня Гриновского рассказа «Алые паруса» В ходе этой прогулки мы посмотрим на старейшие улочки с сохранившимся колоритом того времени.

По пути у нас будут старейшие дома с интересной архитектурой.
Дух старого Севастополя. Корабельная слободка
Дух старого Севастополя. Корабельная слободка
Дух старого Севастополя. Корабельная слободка
Дух старого Севастополя. Корабельная слободка
Дух старого Севастополя. Корабельная слободка
Дух старого Севастополя. Корабельная слободка

Что вас ждет?

Мы прогуляемся по Ушаковой и Аполлоновой балке, ставшие прообразом сказочной страны Гринландия, знаменитого писателя Александра Грина.
Гулять мы будем тайными тропами скрытыми от глаз людей, пройдем местами, где ходила Ассоль — героиня Гриновского рассказа «Алые паруса»
В ходе этой прогулки мы посмотрим на старейшие улочки с сохранившимся колоритом того времени. По пути у нас будут старейшие дома с интересной архитектурой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Не указано
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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