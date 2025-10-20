Внимание! По пятницам действует акционная цена. Увлекательная, яркая, многогранная экскурсия по Южному берегу Крыма и знакомство с тремя знаменитыми дворцами — Воронцовским, Ливадийским и Юсуповским, ставшими свидетелями и участниками исторической Ялтинской конференции 1945 года, проходившей под секретным названием Операция Аргонавт.
Описание экскурсииКак будет проходить наша экскурсия:• Начало экскурсии: площадь Нахимова, 8ч. 30 мин. В сопровождении интересного рассказа экскурсовода и обзора достопримечательностей, мы отправляемся в путешествие по Южному берегу Крыма.
- Видовая площадка "Панорама". Новая, современная локация для отличного отдыха и красивых фотосессий (20 мин.) • Алупка. Знаменитый дворец графа Воронцова. Смелая, уникальная архитектура дворца, великолепное месторасположение у подножья красавицы Ай- Петри, оригинальное внутреннее убранство, великолепный парк с фонтанами, озерами и диковинными растениями, сделали этот комплекс уникальным произведением дворцово- паркового искусства. Многое на своем веку повидал этот дворец, а в период проведения Ялтинской конференции, здесь размещалась английская делегация во главе с У. Черчиллем (2 часа).
- Ливадия. Большой Белый Ливадийский дворец — резиденция трех поколений российских императоров. Именно здесь проходила историческая Ялтинская конференция, решившая судьбу послевоенного мира. Вы осмотрите внешне дворец, Свитские корпуса, дворец барона Фридерикса, бывшие царские конюшни, посетите классную комнату цесаревича, бывшую буфетную, домовую церковь семьи Романовых, погуляете по территории дворца и осмотрите его памятники. Желающие посетить внутренние помещения дворца смогут это сделать за дополнительную плату (2 часа).
- Кореиз. Имение и дворец князя Юсупова — самый таинственный дворцово- парковый комплекс Крыма, не раскрывающий всех своих тайн и сегодня. Здесь жил убийца Гришки Распутина- Феликс Юсупов, 2 года отдыхал другой Феликс- глава ВЧК Дзержинский, в 1945 году в покоях дворца обитал Молотов, а генералиссимус Сталин спал в подвале дворца на железном топчане, укрывшись шинелью. Очень интересна история дворца, как и жизнь его обитателей. Особое восхищение вызывает сам дворец, гениальное творение знаменитого архитектора Краснова. Дворец окружен великолепным парком с огромной коллекцией каменных львов, откуда открываются сказочные пейзажи моря и зубцов Ай- Петри (2 часа).
- Гаспра. Самый маленький дворец Крыма — Ласточкино гнездо. (см. площадка 15 минут) • Ялта и самая красивая Набережная Крыма. Отдых 1 час. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Продолжительность экскурсии ориентировочно 10 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: Экскурсия авто-пешеходная. Степень сложности — легкая. Возрастных ограничений нет.
по вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южный берег Крыма
- Воронцовский дворец и парк
- Ливадийский дворец и парк
- Юсуповский дворец и парк
- Ласточкино гнездо (площадка)
- Ялта
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Экскурсии по паркам дворцов
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь. Площадь Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Экскурсия авто-пешеходная. Степень сложности - легкая. Возрастных ограничений нет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тушкова
20 окт 2025
Незабыыаемые впечатление. Все очень понравилось. Наташе огромное спасибо, низкий поклон. Экскурсия интересная, красивая, насыщенная, можно сказать сказочная.
Т
Татьяна
15 окт 2025
Экскурсия великолепная, наш экскурсовод Елена - нашла к каждому индивидуальный подход. Благодарны ей
О
Ольга
15 окт 2025
Отличная насыщенная экскурсия. Ласточкин дворец издалека не сфотографировать, краны перегораживают. Остальные дворцы отлично. Очень понравились Воронцовский дворец и сады у него. В юсуповском тоже красиво, но советская экспозиция, открыта только
Н
Наталья
1 сен 2025
Н
Наталья
12 июл 2025
Экскурсия очень насыщенная, интересная. Конечно, огромная благодарность экскурсоводу Елене Берёза. Очень грамотно, познавательно рассказывала, причём не только о том, что непосредственно касалось дворцов, их истории, истории владельцев. Всё, что мы видели, чтобы не спрашивали, о обо всём рассказывала очень интересно не только из области истории, но и литературы.
Конечно, благодарность водителю Виктору, позитивный, организованный.
О
Ольга
27 июн 2025
Три дворца за один день - для краткого ознакомления подойдет, всё в темпе, для меня норм.
Важно - Ласточкин гнездо посмотрите издали, посещение не входит в экскурсию.
Точка питания - для меня просто неприемлемо (кафе/отель Эрпан)
Н
Наиля
28 мая 2025
