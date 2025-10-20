читать дальше

одна комната, где смотреть особо не на что. Ливадийский- современный дворец, экспозиция посвящена жизни Николая || и его семьи. Спасибо Елене за вовлеченность, очень многое узнали от нее. Обратный путь занимает около двух часов. Всего от сбора до высадки около 11 часов, закладывайте весь день. Бабушке в составе группы было тяжеловато. По садам и к Юсуповскому дворцу надо подниматься. И всего за время экскурсии нахожено было более 10000 шагов. Учитывайте свои возможности.