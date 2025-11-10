Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Увлекательное путешествие в Восточный Крым, который в древности носил имя «Киммерия». И не случайно поэт писал: «Киммерия — музыка особенного лада…». Восточный Крым действительно особенный.



Даже в наше время: немного дикий, очень романтичный, с неприступными утесами, таинственными гротами, сказочными голубыми бухтами, запахом степных трав и древними городами. Два из них, Феодосию и Коктебель, мы посетим во время экскурсии.