Увлекательное путешествие в Восточный Крым, который в древности носил имя «Киммерия». И не случайно поэт писал: «Киммерия — музыка особенного лада…». Восточный Крым действительно особенный.
Даже в наше время: немного дикий, очень романтичный, с неприступными утесами, таинственными гротами, сказочными голубыми бухтами, запахом степных трав и древними городами. Два из них, Феодосию и Коктебель, мы посетим во время экскурсии.
Описание экскурсииУвлекательное путешествие в Восточный Крым и посещение его жемчужин-древних городов. Феодосия — «Богом данная» Феодосия известна своими песчаными пляжами, здравницами, минеральными источниками и лечебными грязями. Но главная достопримечательность — ее древняя история. Мы побываем:
- в картинной галереи И. К. Айвазовского или доме-музее А. Грина, • в Старом городе: увидим остатки древней крепости Кафа, башню Святого Константина 1382 года, рынок рабов. Коктебель — «Край голубых вершин» Коктебель — место жизни и отдыха творческой интеллигенции XIX-XX веков. Он славится своей необычной природой. Только здесь можно увидеть августовские оранжево- песчаные закаты на фоне сиренево-фиолетовых гор. Только в Коктебеле такие высокие небеса и необъятный простор. Именно здесь находится знаменитый мыс «Хамелеон», который каждый день меняет свой окрас на границе дня и ночи. Сюда приезжают люди, способные оценить совершенство и красоту природы. И мы с вами тоже побываем в этом магическом месте. Вас ждет:.
- музей М. Волошина или морская прогулка к Золотым воротам вдоль потухшего вулкана Карадаг (доступна в летний сезон).
- во время пляжного сезона отдых на берегу тихой и уютной бухты. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 10 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅ Надевайте головной убор, удобную обувь, а также возьмите с собой пляжные принадлежности. ✅Цены на входные билеты могут изменяться, пожалуйста, уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Феодосия:
- Картинная галерея И.К. Айвазовского
- Дом-музей А. Грина
- Старый город
- Коктебель:
- Дом-музей М. Волошина
- Морская прогулка вдоль Кара Дага к Золотым воротам
Что включено
- Услуги сертифицированного экскурсовода
- Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя
- Обзорная экскурсия по Феодосии
- Обзорная мини - экскурсия по Коктебелю
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты:/nГалерея Айвазовского - 500р. /300р. /nМузей А. Грина - 220р. /100р. /nМузей Волошина - 350р. /100р. /nМорская прогулка в летний сезон - 1300р. /1300р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ✅ Надевайте головной убор, удобную обувь, а также возьмите с собой пляжные принадлежности
- ✅Цены на входные билеты могут изменяться, пожалуйста, уточняйте заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
