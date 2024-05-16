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слушать и слушать. Экскурсия прошла на Ура, мы очень остались довольны. Увидели то, на что даже не рассчитывали. Огромное спасибо Светлане, она молодец, вот такие люди и должны проводить экскурсии. Грамотная, не навязчивая, простая в общении. Спасибо большое за полученные прекрасные впечатления.