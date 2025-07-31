Как будет проходить наша экскурсия:• Начнется наше путешествие на пл. Нахимова в 8 часов утра. В сопровождении экскурсионного рассказа и обзора достопримечательностей, мы отправляемся за новыми впечатлениями в таинственный и загадочный Восточный Крым. Время в пути 2,5 часа.

Старый Крым, древний город, столица Крымского ханства, давший наименование всему полуострову. Нас ждет остановка и отдых в этом уникальном месте. Интереснейшая древняя история, уникальные достопримечательности разных эпох, особый климат и атмосфера городка сделали его яркой точкой на туристической карте Крыма. Нам предстоит знакомство с древним армянским монастырем Сурб Хач, расположившимся на склонах живописной горы, густо поросшей лесом. В этом году монастырю исполнилось 666 лет. Его неординарная архитектура, особая атмосфера, уникальная природа привлекали сюда людей на протяжении сотен лет. И сегодня монастырь - святое место для всех, кто ищет покой, умиротворение и красоту. Монастырь известен своими источниками Мудрости, Красоты и Здоровья, которые посетите и Вы.

Солнечная Долина (Судак). Старейший винный завод "Архадересе". Его история началась в 1888 году, когда Лев Голицын купил здесь землю, посадил виноградники, построил винодельню и оборудовал винные подвалы. Сегодня это знаменитое предприятие, производящее прекрасные и уникальные образцы м красных и белых вин. Вам предстоит экскурсия по заводу и дегустация.

Мыс Меганом уникальное место на карте Крыма, самое таинственное и малоизвестное. Здесь особый климат, полупустынная растительность, кристально чистая морская вода, безлюдные пляжи, первозданная, диковатая природа и древняя история, полная загадок и тайн. Вы отдохнете на берегу тихой, уютной бухты и познакомитесь с этим необыкновенным местом.

Возвращение в Севастополь ориентировочно к 19-20 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Продолжительность экскурсии ориентировочно 10 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация:.

Обратите внимание: дети до 18лет на экскурсию и дегустацию не допускаются ‭• Степень сложности: средняя (длительный переезд) ‭• Одежда по погоде и сезону ‭• Летом потребуются головной убор и пляжные принадлежности ‭• Обувь удобная, прогулочная.