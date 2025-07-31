Красивая, разнообразная, увлекательная экскурсия в Восточный Крым и посещение древнего города Старый Крым, знаменитого винного завода "Архадересе" и таинственного мыса Меганом.
Описание экскурсии
Как будет проходить наша экскурсия:• Начнется наше путешествие на пл. Нахимова в 8 часов утра. В сопровождении экскурсионного рассказа и обзора достопримечательностей, мы отправляемся за новыми впечатлениями в таинственный и загадочный Восточный Крым. Время в пути 2,5 часа.
- Старый Крым, древний город, столица Крымского ханства, давший наименование всему полуострову. Нас ждет остановка и отдых в этом уникальном месте. Интереснейшая древняя история, уникальные достопримечательности разных эпох, особый климат и атмосфера городка сделали его яркой точкой на туристической карте Крыма. Нам предстоит знакомство с древним армянским монастырем Сурб Хач, расположившимся на склонах живописной горы, густо поросшей лесом. В этом году монастырю исполнилось 666 лет. Его неординарная архитектура, особая атмосфера, уникальная природа привлекали сюда людей на протяжении сотен лет. И сегодня монастырь - святое место для всех, кто ищет покой, умиротворение и красоту. Монастырь известен своими источниками Мудрости, Красоты и Здоровья, которые посетите и Вы.
- Солнечная Долина (Судак). Старейший винный завод "Архадересе". Его история началась в 1888 году, когда Лев Голицын купил здесь землю, посадил виноградники, построил винодельню и оборудовал винные подвалы. Сегодня это знаменитое предприятие, производящее прекрасные и уникальные образцы м красных и белых вин. Вам предстоит экскурсия по заводу и дегустация.
- Мыс Меганом уникальное место на карте Крыма, самое таинственное и малоизвестное. Здесь особый климат, полупустынная растительность, кристально чистая морская вода, безлюдные пляжи, первозданная, диковатая природа и древняя история, полная загадок и тайн. Вы отдохнете на берегу тихой, уютной бухты и познакомитесь с этим необыкновенным местом.
Возвращение в Севастополь ориентировочно к 19-20 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Продолжительность экскурсии ориентировочно 10 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация:.
Возвращение в Севастополь ориентировочно к 19-20 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Продолжительность экскурсии ориентировочно 10 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация:.
Обратите внимание: дети до 18лет на экскурсию и дегустацию не допускаются • Степень сложности: средняя (длительный переезд) • Одежда по погоде и сезону • Летом потребуются головной убор и пляжные принадлежности • Обувь удобная, прогулочная.
По вторникам в 8 часов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Крым. Монастырь Сурб Хач
- Солнечная долина (Судак)
- Завод «Архадересе»: экскурсия и дегустация
- Мыс Меганом. Пляж
Что включено
- Транспортные услуги. Автобус с кондиционером
- Услуги сертифицированного экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты: экскурсия Архадересе 700р. /nДегустация 900р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь. Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Севастоподь. Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 8 часов.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Обратите внимание: дети до 18лет на экскурсию и дегустацию не допускаются
- Степень сложности: средняя (длительный переезд)
- Одежда по погоде и сезону
- Летом потребуются головной убор и пляжные принадлежности
- Обувь удобная, прогулочная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
31 июл 2025
Экскурсию советовать не могу.
Очень длинная дорога из Севастополя. Есть много виноделен гораздо ближе.
Поход в монастырь Сурб хач хороший, место атмосферное, но экскурсии там не будет. Бесполезная остановка у скульптур и
Очень длинная дорога из Севастополя. Есть много виноделен гораздо ближе.
Поход в монастырь Сурб хач хороший, место атмосферное, но экскурсии там не будет. Бесполезная остановка у скульптур и
Е
Елена
16 июл 2025
Добрый день.
Все замечательно, добрый и отзывчивый водитель, грамотный и всезнающий экскурсовод Юрий Сергеевич, отличная компания
Экскурсию заказывали в интернете и видимо пропустили строки, что необходимо брать купальные принадлежности.
А еще обязательно нужно предупреждать, что нужна наличка, потому что в храме ВСЕ только за наличный расчет.
Все замечательно, добрый и отзывчивый водитель, грамотный и всезнающий экскурсовод Юрий Сергеевич, отличная компания
Экскурсию заказывали в интернете и видимо пропустили строки, что необходимо брать купальные принадлежности.
А еще обязательно нужно предупреждать, что нужна наличка, потому что в храме ВСЕ только за наличный расчет.
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии из Севастополя
Групповая
до 20 чел.
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
Увлекательное путешествие по Инкерманским высотам и винным подвалам Европы. Узнайте тайны виноделия и средневековой истории
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Завтра в 13:00
14 ноя в 13:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Откройте для себя архитектурные шедевры Крыма. Погрузитесь в историю и насладитесь живописными видами
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:30
2450 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучшее в Крыму: Воронцовский дворец, замок Ласточкино гнездо и морем в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник, пятница с 8:30
14 ноя в 08:30
18 ноя в 08:30
2500 ₽ за человека