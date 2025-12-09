Разгадайте тайны прошлого в историческом квесте "В поисках секретного шифра адмирала"!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Екатерине II
- Музей Черноморского флота
- Площадь Нахимова
- Графская пристань
- Памятник П.С. Нахимову
- Мемориал Героической обороны 1941-1942 гг
- Приморский бульвар
- Памятник Затопленным кораблям
Что включено
- Услуги экскурсовода
Место начала и завершения?
Екатерина II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
