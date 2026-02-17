Водная прогулка
Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно с 11:30 и 14:00
1800 ₽ за человека
Водная прогулка
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Начало в 16:00 часов
1200 ₽ за человека
Водная прогулка
Гранд-тур по горе Ай-Петри и морская прогулка в Ялте
Начало: Площадь Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: ежедневно в 8:30
3800 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас с авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Погрузитесь в атмосферу царской эпохи, исследуя дворцы и парки Южного берега Крыма. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: Ежедневно в 8:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
1100 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Погрузитесь в атмосферу Бахчисарая, исследуя его историю и культуру. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней
Начало: В любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
950 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри, чтобы увидеть Ялту с высоты. Прогулка по зубцам и живописные виды ждут вас на этой экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона.
12 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорос - столица княжества Феодоро
Начало: Севастополь (кроме Северной стороны), Балаклава
Расписание: По договоренности
12 990 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 14 чел.
Конная прогулка к Чоргуньскому мосту Акведук
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
6800 ₽ за человека
Водная прогулка
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно по запросу
9900 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Форосское царство и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, четверг с 8:30
2600 ₽ за человека
Водная прогулка
II дворца: Воронцовский & Ливадийский, Ласточкино гнездо и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 8:30
2800 ₽ за человека
Водная прогулка
Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
Откройте для себя удивительный Севастополь: от Графской пристани до памятника Затопленным кораблям. Увлекательная морская прогулка ждёт вас
Начало: Площадь Нахимова, городская Доска Почета
Расписание: каждый день в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Чатыр - Даг. Путешествие в подземные дворцы Крыма
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
3200 ₽ за человека
Водная прогулка
Большое путешествие по Севастополю: исторический центр, Херсонес, Балаклава
Начало: Место встечи по предварительной договоренности
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно. Начало в 9.00., 10.00., 11.00., 12.00.
13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Солнце в бокале. Массандровский дворец и винодельческое предприятие Массандра
Начало: ✅ площадь Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
2700 ₽ за человека
Водная прогулка
Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
Расписание: Ежедневно, с понедельника по воскресенье в 11ч. 30 мин.
1500 ₽ за человека
Квест
до 8 чел.
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
Начало: Площадь Нахимова. Памятник Павлу Степановичу Нахим...
3400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Балаклава и Фиолент - лучшее
Начало: Забираю от места проживания в г. Севастополь
Расписание: Ежедневно
12 400 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Модный маршрут: Ай - Петри, водопад Учан Су, озеро Черепах и имение Харакс
Начало: ✅ Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Ежедневно в 8ч. 30 мин.
3450 ₽ за человека
Водная прогулка
Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Начало: ✅ Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: по вторникам, четвергам, субботам в 8ч. 30мин.
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Прекрасны вы, брега Тавриды
Увлекательная водная прогулка вдоль берегов Фиолента и Балаклавы. Насладитесь живописными видами и узнайте секреты древних мест
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
12 900 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 17 чел.
Каменные идолы горы Демерджи и купание в водопаде Джур-Джур
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник и пятница с 8:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Вершина на Ай Петри - подвесной мост и купание в море
Путешествие на Ай-Петри предлагает незабываемые виды и приключения. Подвесной мост, водопады и купание в море ждут вас
Начало: Площадь Нахимова, 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: Ежедневно в 8-30
3450 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Большой каньон Крыма
Начало: Севастополь, пл. Нахимова,4. Доска почета. Голубой...
Расписание: Экскурсия проводится по средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно)
2400 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Бахчисарай - столица крымского ханства, монастырь, Чуфут Кале
Откройте для себя тайны Бахчисарая: Ханский дворец, Чуфут Кале и монастырь. Погружение в историю и культуру Крыма
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Среда, четверг, суббота в 8:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 17 чел.
День Мечты: Mriya Resort&SPA 5*незабываемое время на курорте премиум-класса
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: По четвергам с 08-30
2600 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Джип-тур по пещерным городам и призрак Мангупского мальчика
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: четверг с 8:30
2300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 февраля 2026Все объекты, заявленные в программе, осмотрели, экскурсовод замечательно сопровождал всю дорогу. Все понравилось.
- ССмирнов6 февраля 2026Отличная экскурсия, очень хороший экскурсовод. Всё понравилось!
- ИИрина4 февраля 2026Экскурсовод вне всяких похвал, приятный голос, грамотная, четкая речь, великолепные познания. В саду, хоть и не сезон, очень понравилось, экскусовод и здесь нам провела экскурсию, познакомила со многими представителями сада)
Водителю Эдуарду отдельная благодарность. Все аккуратно, четко, вовремя.
- ЕЕлена27 января 2026Не смотря на то, что была не очень южная погода, экскурсия состоялась и было очень интересно. Впечатлила мощь и красота
- ЕЕлена14 января 2026Посетили мыс Фиолент, храмовый комплекс, прогулялись по Балаклаве и сходили в подземный музей. Мыс Фиолент потрясающе красив, было безумно ветрено,
- ЕЕвгения26 декабря 2025Очень понравилась экскурсия!!! Красивейший мыс Фиолент, Балаклава! Экскурсионное сопровождение на высоте! Павел подробно и интересно рассказал нам историю этих мест!
- ЗЗалина30 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Сделала много красивых фотографий, насмотрелась на красоту. Рекомендую!
- ВВячеслав18 ноября 2025Грамотная, продуманная экскурсия, которая понравилась и детям (9 и 15 лет) и взрослым. Никакой воды или лишней информации, использование интерактива в виде разгадывания ребусов и завязывания морских узлов. Полтора часа пролетели незаметно. Ещё раз благодарю Екатерину за отлично проведённое время.
- ГГалина12 ноября 2025Экскурсия понравилась, в ходе которой увидели главные достопримечательности и исторические памятники легендарного города. Экскурсовод увлекательно и грамотно рассказал об интересных фактах. Рекомендую всем.
- ГГалина9 ноября 2025Были на экскурсии со Светланой. Светлана вообще человек с Большой буквой Очень много рассказала нам про историю. Видно что знает
