но мы смогли полюбоваться морем, потрясающими видами с высоты. Спасибо нашему гиду, рассказывал очень живо и интересно обо всем. Подземный комплекс выше всяких похвал. Ради посещения этого музея уже стоит поехать на эту экскурсию. Балаклава сейчас вся перекопана, идет грандиозная стройка, поэтому попасть туда без экскурсии довольно сложно, да и смысла не имеет.