Развлечения в Севастополе

Найдено 65 экскурсий в категории «Развлечения» в Севастополе, цены от 744 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
На автобусе
6 часов
72 отзыва
Водная прогулка
Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно с 11:30 и 14:00
1800 ₽ за человека
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Пешая
3 часа
28 отзывов
Водная прогулка
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Начало в 16:00 часов
1200 ₽ за человека
Гранд-тур по горе Ай-Петри и морская прогулка в Ялте
На автобусе
11 часов
14 отзывов
Водная прогулка
Гранд-тур по горе Ай-Петри и морская прогулка в Ялте
Начало: Площадь Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: ежедневно в 8:30
3800 ₽ за человека
Личный гид для Вас с авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Пешая
На автобусе
9 часов
44 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас с авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Погрузитесь в атмосферу царской эпохи, исследуя дворцы и парки Южного берега Крыма. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: Ежедневно в 8:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
1100 ₽ за человека
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Пешая
На автобусе
8 часов
36 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Погрузитесь в атмосферу Бахчисарая, исследуя его историю и культуру. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней
Начало: В любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
950 ₽ за человека
Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
Пешая
На автобусе
На квадроциклах
9 часов
34 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри, чтобы увидеть Ялту с высоты. Прогулка по зубцам и живописные виды ждут вас на этой экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
1250 ₽ за человека
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона.
12 200 ₽ за всё до 3 чел.
Дорос - столица княжества Феодоро
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорос - столица княжества Феодоро
Начало: Севастополь (кроме Северной стороны), Балаклава
Расписание: По договоренности
12 990 ₽ за всё до 3 чел.
Конная прогулка к Чоргуньскому мосту Акведук
Конные прогулки
4 часа
5 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Конная прогулка к Чоргуньскому мосту Акведук
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
6800 ₽ за человека
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
6 часов
21 отзыв
Водная прогулка
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно по запросу
9900 ₽ за всё до 5 чел.
Форосское царство и морская прогулка
На автобусе
7 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Форосское царство и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, четверг с 8:30
2600 ₽ за человека
II дворца: Воронцовский & Ливадийский, Ласточкино гнездо и морская прогулка
На автобусе
На теплоходе
11 часов
6 отзывов
Водная прогулка
II дворца: Воронцовский & Ливадийский, Ласточкино гнездо и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 8:30
2800 ₽ за человека
Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
Пешая
На автобусе
3 часа
25 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
Откройте для себя удивительный Севастополь: от Графской пристани до памятника Затопленным кораблям. Увлекательная морская прогулка ждёт вас
Начало: Площадь Нахимова, городская Доска Почета
Расписание: каждый день в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
1200 ₽ за человека
Чатыр - Даг. Путешествие в подземные дворцы Крыма
Пешая
На автобусе
9 часов
5 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Чатыр - Даг. Путешествие в подземные дворцы Крыма
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
3200 ₽ за человека
Большое путешествие по Севастополю: исторический центр, Херсонес, Балаклава
Пешая
На автобусе
7 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Большое путешествие по Севастополю: исторический центр, Херсонес, Балаклава
Начало: Место встечи по предварительной договоренности
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно. Начало в 9.00., 10.00., 11.00., 12.00.
13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Солнце в бокале. Массандровский дворец и винодельческое предприятие Массандра
На автобусе
9 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Солнце в бокале. Массандровский дворец и винодельческое предприятие Массандра
Начало: ✅ площадь Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
2500 ₽ за человека
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
Пешая
На автобусе
На теплоходе
9 часов
32 отзыва
Водная прогулка
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
2700 ₽ за человека
Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
Пешая
На автобусе
5 часов
13 отзывов
Водная прогулка
Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
Расписание: Ежедневно, с понедельника по воскресенье в 11ч. 30 мин.
1500 ₽ за человека
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Квест
до 8 чел.
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
Начало: Площадь Нахимова. Памятник Павлу Степановичу Нахим...
3400 ₽ за всё до 8 чел.
Балаклава и Фиолент - лучшее
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Балаклава и Фиолент - лучшее
Начало: Забираю от места проживания в г. Севастополь
Расписание: Ежедневно
12 400 ₽ за всё до 3 чел.
Модный маршрут: Ай - Петри, водопад Учан Су, озеро Черепах и имение Харакс
На автобусе
10 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Модный маршрут: Ай - Петри, водопад Учан Су, озеро Черепах и имение Харакс
Начало: ✅ Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Ежедневно в 8ч. 30 мин.
3450 ₽ за человека
Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
На автобусе
9 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Начало: ✅ Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: по вторникам, четвергам, субботам в 8ч. 30мин.
2500 ₽ за человека
Прекрасны вы, брега Тавриды
Пешая
На автобусе
6 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Прекрасны вы, брега Тавриды
Увлекательная водная прогулка вдоль берегов Фиолента и Балаклавы. Насладитесь живописными видами и узнайте секреты древних мест
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
12 900 ₽ за всё до 8 чел.
Каменные идолы горы Демерджи и купание в водопаде Джур-Джур
Джиппинг
На автобусе
12 часов
3 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Каменные идолы горы Демерджи и купание в водопаде Джур-Джур
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник и пятница с 8:00
3900 ₽ за человека
Вершина на Ай Петри - подвесной мост и купание в море
Пешая
На автобусе
10 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Вершина на Ай Петри - подвесной мост и купание в море
Путешествие на Ай-Петри предлагает незабываемые виды и приключения. Подвесной мост, водопады и купание в море ждут вас
Начало: Площадь Нахимова, 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: Ежедневно в 8-30
3450 ₽ за человека
Большой каньон Крыма
Пешая
На автобусе
10 часов
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Большой каньон Крыма
Начало: Севастополь, пл. Нахимова,4. Доска почета. Голубой...
Расписание: Экскурсия проводится по средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно)
2400 ₽ за человека
Бахчисарай - столица крымского ханства, монастырь, Чуфут Кале
На автобусе
7 часов
17 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Бахчисарай - столица крымского ханства, монастырь, Чуфут Кале
Откройте для себя тайны Бахчисарая: Ханский дворец, Чуфут Кале и монастырь. Погружение в историю и культуру Крыма
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Среда, четверг, суббота в 8:30
1900 ₽ за человека
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
На автобусе
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
День Мечты: Mriya Resort&SPA 5*незабываемое время на курорте премиум-класса
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 17 чел.
День Мечты: Mriya Resort&SPA 5*незабываемое время на курорте премиум-класса
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: По четвергам с 08-30
2600 ₽ за человека
Джип-тур по пещерным городам и призрак Мангупского мальчика
Джиппинг
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Групповая
до 17 чел.
Джип-тур по пещерным городам и призрак Мангупского мальчика
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: четверг с 8:30
2300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 февраля 2026
    Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
    Все объекты, заявленные в программе, осмотрели, экскурсовод замечательно сопровождал всю дорогу. Все понравилось.
  • С
    Смирнов
    6 февраля 2026
    Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
    Отличная экскурсия, очень хороший экскурсовод. Всё понравилось!
  • И
    Ирина
    4 февраля 2026
    Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
    Экскурсовод вне всяких похвал, приятный голос, грамотная, четкая речь, великолепные познания. В саду, хоть и не сезон, очень понравилось, экскусовод и здесь нам провела экскурсию, познакомила со многими представителями сада)
    Водителю Эдуарду отдельная благодарность. Все аккуратно, четко, вовремя.
  • Е
    Елена
    27 января 2026
    Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
    Не смотря на то, что была не очень южная погода, экскурсия состоялась и было очень интересно. Впечатлила мощь и красота
    читать дальше

    мест, которые увидели. Экскурсовод, человек очень знающий, много рассказывал историй, которые дополнили прекрасные впечатления от поездки. Всем, кто не бывал в этих местах, настоятельно рекомендую. Крым красив в любое время года.

  • Е
    Елена
    14 января 2026
    Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
    Посетили мыс Фиолент, храмовый комплекс, прогулялись по Балаклаве и сходили в подземный музей. Мыс Фиолент потрясающе красив, было безумно ветрено,
    читать дальше

    но мы смогли полюбоваться морем, потрясающими видами с высоты. Спасибо нашему гиду, рассказывал очень живо и интересно обо всем. Подземный комплекс выше всяких похвал. Ради посещения этого музея уже стоит поехать на эту экскурсию. Балаклава сейчас вся перекопана, идет грандиозная стройка, поэтому попасть туда без экскурсии довольно сложно, да и смысла не имеет.

  • Е
    Евгения
    26 декабря 2025
    Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
    Очень понравилась экскурсия!!! Красивейший мыс Фиолент, Балаклава! Экскурсионное сопровождение на высоте! Павел подробно и интересно рассказал нам историю этих мест!
  • З
    Залина
    30 ноября 2025
    Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
    Экскурсия очень понравилась. Сделала много красивых фотографий, насмотрелась на красоту. Рекомендую!
  • В
    Вячеслав
    18 ноября 2025
    Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста
    Грамотная, продуманная экскурсия, которая понравилась и детям (9 и 15 лет) и взрослым. Никакой воды или лишней информации, использование интерактива в виде разгадывания ребусов и завязывания морских узлов. Полтора часа пролетели незаметно. Ещё раз благодарю Екатерину за отлично проведённое время.
  • Г
    Галина
    12 ноября 2025
    Морская прогулка по бухтам Севастополя
    Экскурсия понравилась, в ходе которой увидели главные достопримечательности и исторические памятники легендарного города. Экскурсовод увлекательно и грамотно рассказал об интересных фактах. Рекомендую всем.
  • Г
    Галина
    9 ноября 2025
    Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
    Были на экскурсии со Светланой. Светлана вообще человек с Большой буквой Очень много рассказала нам про историю. Видно что знает
    читать дальше

    и любит свой край. Человек на своем месте. Была к нам (у нас компания пожилых людей)очень внимательна и с пониманием относилась к нашим проблемам. Мы очень благодарны Светлане и буде советовать знакомым только ее. Спасибо большое Светлана!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве;
  2. Вечерний Севастополь и морская прогулка;
  3. Гранд-тур по горе Ай-Петри и морская прогулка в Ялте;
  4. Личный гид для Вас с авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта;
  5. Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай.
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Графская пристань;
  3. Мыс Фиолент;
  4. Ливадийский дворец;
  5. Херсонес Таврический;
  6. Крепость Чембало;
  7. Ай-Петри;
  8. Малахов Курган;
  9. Винзавод «Массандра»;
  10. Байдарская долина.
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Развлечения" можно забронировать 65 экскурсий и билетов от 744 до 28 000 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 627 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
