Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка

Необычная Балаклава

Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • 21 береговая батарея
  • Музей подводных лодок
  • Смотровые на Балаклавскую бухту
  • Бочка смерти
  • Южный и Северный форты
  • Морская прогулка
Погулять по когда-то засекреченным подземным объектам, подняться на загадочную Бочку смерти, раскрыть тайны Балаклавской бухты во время морской прогулки.
Мы начнём путешествие с подробного осмотра 21 береговой батареи. Вы погуляете по подземной части военного объекта, узнаете историю этого места, насладитесь потрясающими видами на Балаклаву и мыс Айя.
Далее мы отправимся в сердце Балаклавы, где можно будет посетить сеть совершено секретных подземных военных объектов периода «холодной войны»: морской судоходный канал, объект 825 ГТС, где хранился ядерный арсенал, а также увидеть настоящую подводную лодку.
После, по живописной дороге-серпантину, откуда открывается лучший вид на Балаклавскую бухту, на внедорожнике поднимемся на гору Аскети. Там я расскажу вам о секретах необычного объекта - Бочка смерти, а также проведу по подземным коридорам двух фортов времён Российской империи - Северному и Южному.
Завершим наше путешествие морской прогулкой, во время которой вы узнаете о тайном задании организации ЭПРОН, увидите секретные входы в Балаклавские штольни, а также узнаете почему Балаклава была уникальным военным объектом во времена СССР.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит часовая экскурсия на катере. По желанию гостей морскую прогулку можно продлить
  • За дополнительную плату
Что не входит
  • Вход в музей подводных лодок оплачивается дополнительно. Для взрослых и детей с 14 лет -700 руб., для детей с 7 до 13 лет - 350 руб., с 3-х до 6 лет- бесплатно. Есть возможность оплаты"Пушкинской картой"
Место начала и завершения?
пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Вход в музей подводных лодок оплачивается дополнительно. Для взрослых и детей с 14 лет -700 руб., для детей с 7 до 13 лет - 350 руб., с 3-х до 6 лет- бесплатно. Есть возможность оплаты"Пушкинской картой".
  • В стоимость входит часовая экскурсия на катере. По желанию гостей морскую прогулку можно продлить, за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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