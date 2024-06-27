Сердце Балаклавы

Мы начнём путешествие с прогулки к необычному озеру в форме сердца. Вы узнаете историю этого места, насладитесь потрясающими видами на Балаклавскую долину.

Секретные объекты

Далее мы отправимся в центр Балаклавы, где можно будет посетить сеть совершено секретных подземных военных объектов периода «холодной войны»: морской судоходный канал, объект 825 ГТС, где хранился ядерный арсенал, а также увидеть настоящую подводную лодку.

В музее экскурсия проводится с использованием аудиогида Крепость Чембало и гора Аскети

После, по живописной дороге-серпантину, откуда открывается лучший вид на Балаклавскую бухту, мы поднимемся на гору Аскети. Я расскажу вам о секретах Генуэзской крепости, её истории и необычной находке, сделанной здесь несколько десятков лет назад.

Морские военные тайны

Завершим наше путешествие морской прогулкой, во время которой вы узнаете о тайном задании организации ЭПРОН, увидите секретные входы в Балаклавские штольни, узнаете почему Балаклава была уникальным военным объектом во времена СССР, а капитан корабля расскажет вам интересные морские легенды.