Мы отправимся на прогулку по когда-то засекреченным подземным объектам. Узнаем их историю и увидим настоящую подводную лодку. Поднимемся на загадочную крепость Чембало и полюбуемся на Балаклаву с высоты. А после путешествия по суше, отправимся раскрывать тайны Балаклавской бухты на море.
Описание экскурсии
Сердце Балаклавы
Мы начнём путешествие с прогулки к необычному озеру в форме сердца. Вы узнаете историю этого места, насладитесь потрясающими видами на Балаклавскую долину.
Секретные объекты
Далее мы отправимся в центр Балаклавы, где можно будет посетить сеть совершено секретных подземных военных объектов периода «холодной войны»: морской судоходный канал, объект 825 ГТС, где хранился ядерный арсенал, а также увидеть настоящую подводную лодку.
В музее экскурсия проводится с использованием аудиогида Крепость Чембало и гора Аскети
После, по живописной дороге-серпантину, откуда открывается лучший вид на Балаклавскую бухту, мы поднимемся на гору Аскети. Я расскажу вам о секретах Генуэзской крепости, её истории и необычной находке, сделанной здесь несколько десятков лет назад.
Морские военные тайны
Завершим наше путешествие морской прогулкой, во время которой вы узнаете о тайном задании организации ЭПРОН, увидите секретные входы в Балаклавские штольни, узнаете почему Балаклава была уникальным военным объектом во времена СССР, а капитан корабля расскажет вам интересные морские легенды.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Сердце
- Музей подводных лодок
- Смотровые на Балаклавскую бухту
- Крепость Чембало
- Морская прогулка
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Экскурсия на катере 30 минут. По желанию гостей морскую прогулку можно продлить, за дополнительную плату.
Что не входит в цену
- Вход в музей подводных лодок: для взрослых и детей с 14 лет - 700 руб., для детей с 7 до 13 лет - 350 руб., с 3-х до 6 лет/t - бесплатно
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Севастополе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Большое спасибо, Виктория, за потрясающую, незабываемую, насыщенную экскурсию! Друзья, если вы хотите увидеть красивейшие места, узнать историю полуострова и связанные с ним легенды, а так же исторические факты, то, однозначно,
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А
Ездили на индивидуальную экскурсию с Викторией составом 4 взр + 3 реб (8, 8 и 4 года). Всё прошло замечательно… Речь поставлена, рассказывает интересно, не нудно…. Всегда во всех поездках
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Л
Экскурсию и гида однозначно рекомендую. Балаклавский музей поразил масштабом, удобно что можно гулять в своём темпе с аудиогидом. Морская прогулка очень понравилась, даже дельфинов повстречали! После - подъем в горы!
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Д
Экскурсию и гида однозначно рекомендую. Балаклавский музей поразил масштабом, удобно что можно гулять в своём темпе с аудиогидом. Морская прогулка очень понравилась, даже дельфинов повстречали! После - подъем в горы!
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Н
Экскурсию и гида однозначно рекомендую. Балаклавский музей поразил масштабом, удобно что можно гулять в своём темпе с аудиогидом. Морская прогулка очень понравилась, даже дельфинов повстречали! После - подъем в горы!
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М
Очень понравилась экскурсия и детям, и нам. Очень разносторонняя получилась: поднимались в горы и купались в открытом море. Балаклавский музей очень позновательный и масштабный, есть о чем поразмышлять. Закат на генуэзской крепости застали - это просто космос! Спасибо за эти эмоции!
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