Погулять по когда-то засекреченным подземным объектам, подняться на загадочную Бочку смерти, раскрыть тайны Балаклавской бухты во время морской прогулки.

Мы начнём путешествие с подробного осмотра 21 береговой батареи. Вы погуляете по подземной части военного объекта, узнаете историю этого места, насладитесь потрясающими видами на Балаклаву и мыс Айя.

Далее мы отправимся в сердце Балаклавы, где можно будет посетить сеть совершено секретных подземных военных объектов периода «холодной войны»: морской судоходный канал, объект 825 ГТС, где хранился ядерный арсенал, а также увидеть настоящую подводную лодку.

После, по живописной дороге-серпантину, откуда открывается лучший вид на Балаклавскую бухту, на внедорожнике поднимемся на гору Аскети. Там я расскажу вам о секретах необычного объекта - Бочка смерти, а также проведу по подземным коридорам двух фортов времён Российской империи - Северному и Южному.

Завершим наше путешествие морской прогулкой, во время которой вы узнаете о тайном задании организации ЭПРОН, увидите секретные входы в Балаклавские штольни, а также узнаете почему Балаклава была уникальным военным объектом во времена СССР.