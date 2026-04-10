Прогулка по центру Севастополя, где история оживает через живые детали и городские легенды.



Вы пройдёте от площади Нахимова к Графской пристани, увидите памятник затопленным кораблям и прогуляетесь по Приморскому бульвару. По пути узнаете неожиданные факты о городе, его прошлом и повседневной жизни в разные эпохи.



Это лёгкий и насыщенный маршрут без скучной подачи, который помогает быстро почувствовать атмосферу Севастополя. 5 5 отзывов

Описание экскурсии Эта экскурсия по Севастополю — формат живого знакомства с городом без перегруза фактами и датами. Вместо сухой хронологии — истории, детали и неожиданные факты, которые помогают почувствовать характер города и его прошлое. Маршрут проходит по историческому центру, где сосредоточены ключевые символы Севастополя. Вы начнёте на площади Нахимова — главной точке города, откуда удобно понять его структуру и значение. Здесь же поговорим о личности адмирала и о том, почему его памятник расположен именно так. Далее вы выйдете к Графской пристани — парадному морскому фасаду города, связанному с важными событиями его истории. Рядом находится памятник затопленным кораблям — один из самых узнаваемых символов Севастополя и ключевая точка разговора о Крымской войне. Прогулка продолжится по Приморскому бульвару и Матросскому бульвару, где история переплетается с повседневной жизнью города. Вы узнаете, каким был Севастополь в XIX веке, сколько стоили развлечения на «Примбуле» и какие городские легенды сохранились до наших дней. Маршрут также включает проспект Нахимова и улицу Ленина, где находится памятник Екатерине II и другие важные городские ориентиры. Экскурсия выстроена так, чтобы за одну прогулку вы увидели главное и при этом услышали живой, понятный рассказ о городе. Это хороший вариант для первого знакомства с Севастополем и для тех, кто хочет увидеть его неформальную, «человеческую» сторону.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Нахимова

Графская пристань

Памятник затопленным кораблям

Проспект Нахимова

Матросский бульвар

Приморский бульвар

Улица Ленина (памятник Екатерине II) Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Севастополь, пл. Нахимова Завершение: Матросский бульвар Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 8:00 до 20:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.