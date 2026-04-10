Прогулка по центру Севастополя, где история оживает через живые детали и городские легенды.
Вы пройдёте от площади Нахимова к Графской пристани, увидите памятник затопленным кораблям и прогуляетесь по Приморскому бульвару. По пути узнаете неожиданные факты о городе, его прошлом и повседневной жизни в разные эпохи.
Это лёгкий и насыщенный маршрут без скучной подачи, который помогает быстро почувствовать атмосферу Севастополя.
Описание экскурсииЭта экскурсия по Севастополю — формат живого знакомства с городом без перегруза фактами и датами. Вместо сухой хронологии — истории, детали и неожиданные факты, которые помогают почувствовать характер города и его прошлое. Маршрут проходит по историческому центру, где сосредоточены ключевые символы Севастополя. Вы начнёте на площади Нахимова — главной точке города, откуда удобно понять его структуру и значение. Здесь же поговорим о личности адмирала и о том, почему его памятник расположен именно так. Далее вы выйдете к Графской пристани — парадному морскому фасаду города, связанному с важными событиями его истории. Рядом находится памятник затопленным кораблям — один из самых узнаваемых символов Севастополя и ключевая точка разговора о Крымской войне. Прогулка продолжится по Приморскому бульвару и Матросскому бульвару, где история переплетается с повседневной жизнью города. Вы узнаете, каким был Севастополь в XIX веке, сколько стоили развлечения на «Примбуле» и какие городские легенды сохранились до наших дней. Маршрут также включает проспект Нахимова и улицу Ленина, где находится памятник Екатерине II и другие важные городские ориентиры. Экскурсия выстроена так, чтобы за одну прогулку вы увидели главное и при этом услышали живой, понятный рассказ о городе. Это хороший вариант для первого знакомства с Севастополем и для тех, кто хочет увидеть его неформальную, «человеческую» сторону.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Нахимова
- Графская пристань
- Памятник затопленным кораблям
- Проспект Нахимова
- Матросский бульвар
- Приморский бульвар
- Улица Ленина (памятник Екатерине II)
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, пл. Нахимова
Завершение: Матросский бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень познавательно, динамично и интересно. Большое спасибо Виктории за такое знакомство с Севастополем. Заказали у этого гида несколько экскурсий и не ошиблись. Рекомендуем!!! Вся семья под очень приятным впечатлением!
Это наша вторая экскурсия с гидом Викторией и опять мы на 100% довольны! Прошли пешком по центру Севастополя, увидели очень интересные места с необычной историей. Виктория рассказывает о том, чего вы не прочитаете в путеводителях. Очень глубокие знания, внимание к деталям и к запросам туристов. Большое спасибо вам, Виктория, за наш чудесный отдых в Севастополе!
Прекрасная экскурсия, интересно было познакомиться с Севастополем в таком формате - без толпы шумных туристов и заученных по бумажкам текстов экскурсоводов. Виктория - просто находка! Очень рады знакомству, гидом очарована
Спасибо Виктории за экскурс в исторический Севастополь. Открыли его с новой, неизвестной стороны. Прогулка на одном дыхании, интересно и познавательно.
