Описание водной прогулки Увлекательное путешествие по самым интересным местам и достопримечательностям Севастополя! Если Вы впервые в Севастополе и хотите в одной экскурсии познакомиться с жизнью нашего города в разные эпохи, увидеть его основные достопримечательности- эта экскурсия для Вас. Как будет проходить наша экскурсия, что увидит и посетит турист: ⏺ Площадь Нахимова- сердце нашего города. Здесь находятся: красивый памятник великому флотоводцу П. С. Нахимову, самая красивая пристань Европы- Графская, бывшая гостиница "Кист"- одно из немногих зданий Севастополя, сохранившихся в годы Великой Отечественной войны. ⏺ От площади Нахимова начинается Приморский бульвар- любимое место отдыха севастопольцев и гостей города. Знаменитая "Ракушка", мостик "Влюбленных","Памятник затопленным кораблям","Солнечные" часы - это все любимый всеми нами Приморский бульвар. ⏺ После 30 минутной пешеходной прогулки по центру города, на экскурсионном автобусе мы поднимемся на Центральный городской холм- центральную, историческую часть города. Именно отсюда начинался Севастополь с первых дней его основания, здесь находятся одни из интереснейших памятников города и отсюда открываются великолепные виды на современный Севастополь. Вы увидите Владимирский собор- усыпальницу 4 х адмиралов, дом "Волохова"- последнюю квартиру адмирала Корнилова,"Башню ветров","Девичью" батарею, Матросский бульвар. (40 минут). ⏺ На автобусе, в сопровождении экскурсионного рассказа и обзора достопримечательностей, мы переезжаем по Гераклейскому полуострову к древнему городу- государству "Херсонес Таврический". Мы осмотрим обзорно этот выдающийся памятник истории, посетим Владимирский собор и совершим прогулку по "Новому Херсонесу"(1,5 часа) ⏺ Красавица Балаклава- следующая наша остановка. Расположенная на берегу уникальной, узкой, глубокой одноименной бухты она издревле привлекала людей. Скрытая со стороны моря, бухта была и есть великолепным местом для стоянки кораблей. В годы "Холодной войны", в толще горы Таврос был построен сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок. С тех пор Балаклава перестала существовать на картах, ее не могли видеть даже моряки подводных лодок, пришедших в ремонт. Сегодня Балаклава уютный приморский городок. Здесь море плещется у самых ног, рыбаки ловят рыбу, коты ждут улов, гуляют люди, играют уличные музыканты, а рядом тысячелетняя история, с которой познакомитесь и Вы. В Балаклаве Вы осмотрите(внешне) виллы, посетите древний храм "12 Апостолов", со смотровой площадки осмотрите средневековую крепость "Чембало", посетите подземный завод по ремонту подводных лодок или совершите морскую прогулку по Балаклавской бухте с выходом в открытое море. Время в Балаклаве около 3 часов. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию за 24 часов. Важная информация: ⏺ Начало экскурсии в 9.00. Сбор в 8.45. Место встречи- по договоренности. ⏺ Цены на входные билеты могут меняться. ⏺ Экскурсия авто-пешеходная. ⏺ Возрастных ограничений нет. ⏺ Степень сложности - легкая. ⏺ Необходимо иметь удобную обувь, головной убор, пляжные принадлежности.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Нахимова

Графская пристань

Памятник затопленным кораблям

Матросский Бульвар

Владимирский собор

Херсонес таврический

Балаклава

Музей по ремонту подводных лодок Что включено Транспортное обслуживание.

Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя.

Услуги сертифицированного экскурсовода.

Экскурсия по набережной Балаклавы.

Экскурсия по историческому центру. Что не входит в цену Питание.

Личные расходы.

Входные билеты.

Завод подводных лодок в Балаклаве, билет взрослый - 700₽

Завод подводных лодок в Балаклаве, билет детский - 350₽

Начало: Место встечи по предварительной договоренности Завершение: Г. Севастополь, возможен развоз в черте города Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится ежедневно. Начало в 9.00., 10.00., 11.00., 12.00. Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация ⏺ Начало экскурсии в 9.00. Сбор в 8.45. Место встречи - по договоренности

