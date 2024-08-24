Мини-группа
до 1 чел.
Большая обзорная экскурсия по Севастополю
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия «Первое свидание с Севастополем»
Откройте для себя дух Севастополя, пройдитесь по историческим местам и услышьте уникальные рассказы
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11,00Дополнительно время (по запросу в 14,00)
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
888 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00;
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1350 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
По кольцу Славы
Начало: Площадь Нахимова, у памятника Нахимову
Расписание: ежедневно 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана24 августа 2024Большое спасибо гиду Светлане за потрясающе знакомство с городом, все было очень интересно, четко и познавательно!) С удовольствием рекомендуем всей семьей!
- ННаталья25 апреля 2024Здравствуйте,увидели город Севастополь с его славным история сути прошлым и суровым настоящим. Светлана замечательный гид,очень внимательный и ответственный,рекомендую обратить внимание на эксскурсии с ней
- ММилана19 июля 2023Всё очень понравилось… Спасибо гиду Екатерине за увлекательный рассказ
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Графская пристань»
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