Балаклава и Фиолент

На нашей экскурсии вы побываете на мысе Фиолент и в центре Балаклавы, отправитесь на морскую прогулку по Балаклавской

3.1
26 отзывов
Групповая
На нашей экскурсии вы побываете на мысе Фиолент и в центре Балаклавы, отправитесь на морскую прогулку по Балаклавской бухте, осмотрите Свято-Георгиевский монастырь и генуэзскую крепость Чембало, а также посетите Храм 12 апостолов и бывший завод по ремонту подводных лодок.
Балаклава и Фиолент
Балаклава и Фиолент
Балаклава и Фиолент
Балаклава и Фиолент
Балаклава и Фиолент
Балаклава и Фиолент

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Фиолент
  • Георгиевский монастырь
  • Храм 12 апостолов
  • Балаклавская бухта
  • Крепость Чембало
  • Объект 825 ГТС

Мыс Фиолент

Это девственная природа, чистейший воздух, прозрачная вода Яшмового пляжа, тишина и спокойствие, цветущий миндаль и новые впечатления. Скалистый берег представляет собой нагромождение серых камней чередующихся с небольшими галечными пляжами.
На протяжении более 6 километров вдоль берега моря высятся остроконечные скалы причудливой формы, мысы, напоминающие при некотором воображении сфинксов, львов, фантастические чудовища. На скалистых обрывах в районе мыса Фиолент и в бывших Митрополичьих садах растут редкие растения — дикие и высаженные монахами. Здесь обилие фисташки туполистной — очень древнее реликтовое растение. Встречается в этих местах и редкий крымский дикорос — можжевельник. На территории монастыря растут кустарниковый жасмин и скальный дуб, встречаются кизил обыкновенный и инжир, лечебные свойства которого известны с давних времен.
Суровые, дикие, почти стометровой высоты скалы громоздятся здесь над морем. В береговых урочищах образовались многочисленные ниши, каменные хаосы, миниатюрные островки, арки. Особенно впечатляет островерхий утёс самого мыса Фиолент и огромный грот Дианы.
Самое уникальное место Фиолента — Георгиевский монастырь. Раньше основания обители здесь было языческое капище. Здешняя бухта упоминается даже в некоторых греческих мифах и легендах. В прошлом веке каждый путешественник, посещавший Крым, считал своим долгом посетить святую обитель — Георгиевский монастырь, основанный еще в 891 году. Здесь бывали Пушкин и Айвазовский, Александр I и Николай II, князь Голицын и многие другие. Старинный действующий монастырь расположен на самой кромке обрыва. Здесь обитает несколько монахов, которые восстанавливают кельи и службы

Балаклава

Во время пешеходной экскурсии по набережной Балаклавы вы познакомитесь с удивительной историей этого городка, увидите места, связанные с именем русского писателя А. И. Куприна, украинской поэтессы Леси Украинки, побываете в Храме 12 апостолов, построенного в 1794 г. на фундаменте старинного храма. В храме хранятся частицы мощей святого преподобного Сергия Радонежского, святого блаженного Василия и святого священомученника Климента Римского.
Балаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Чёрном море для швартовки кораблей, база подводных лодок, она узкая (200—400 м) и глубокая (до 17 м), в ней не бывает штормов. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна.

Крепость Чембало (обзорно)

Крепость Чембало была заложена на горе Кастрон, расположенной у восточного входа в бухту. На вершине утеса находился Город святого Николая — цитадель, окружённая с одной стороны обрывом, а с другой мощными стенами с восемью башнями, причем две башни стояли особняком и не были соединены со стенами. Внутри цитадели находился консульский замок-башня (предположительно около 15 м в высоту), массария (таможня) и церковь, которая, вероятно, служила усыпальницей знатных жителей.
Консул избирался в Генуе сроком на год и являлся главой исполнительной и судебной власти города, он также вместе с кастеляном Замка святого Николая был начальником гарнизона, состоявшего из 40 арбалетчиков. Личной гвардией консула, по-видимому, были несколько татарских кавалеристов. На склоне горы находился Город Святого Георгия, в котором жила большая часть горожан — ремесленники, торговцы, рыбаки. Нижний город был также окружен стенами с шестью башнями, а с юга был защищен ещё и обрывом. Внизу, под горой, в бухте, размещался порт и рынок.

Храм 12 апостолов

Кроме крепости, со времен генуэзского владычества в Балаклаве сохранилась церковь — сейчас храм Двенадцати апостолов. По одной из версий, она была построена в 1357 году, о чём гласит надпись на камне, обнаруженном под слоем штукатурки во время реставрации: «1357, в день сентября, начата эта постройка во время управления скромного мужа Симоно-де-Орто, консула и кастеляна». В 1794 году церковь была отреставрирована, также появился портик. Неизвестно, в чью честь был освящен храм изначально; по окончании Крымской войны церковь освятили в честь святого Николая. В советские времена в церкви был устроен дом пионеров, а затем клуб. После передачи храма в 1990 году Церкви он был переосвящен в честь Двенадцати апостолов.
Бывший сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок
В Балаклаве на всеобщее обозрение представлен сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок. Этот стратегический объект, единственный в мире по своим масштабам. Это самый крупный военный объект планеты из рассекреченных военных объектов на планете — подземный комплекс для субмарин. Из-за него древний крымский городок Балаклава около Севастополя на долгие годы превратился в один из самых закрытых и загадочных населенных пунктов СССР.
Подземная пирамида Хеопса. «Объект 825 ГТС» — так назывался в документах этот комплекс, задуманный ещё Сталиным как сооружение противоатомной защиты. С военной точки зрения «Объект 825 ГТС» представлял собой комбинированный подземный водный канал с сухим доком, цехами для ремонта, складами для хранения торпедного и иного вооружения. Комбинированный водный подземный канал мог вместить 7 подводных лодок и при необходимости ремонтировать их. Его глубина достигает 8 метров, ширина — от 8 до 12 м, а высота арки канала — 18 метров. Общая площадь всех помещений и ходов завода — 5100 кв. м, водной поверхности под землей — 3 тыс. кв. м. Длина канала — 380 метров, длина дока — 110 метров. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • ПН и ВТ— музей не работает. Дети до 5 лет в музей не допускаются!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, объекты посещения
  • Услуги гида-переводчика
  • Прогулка на катере — 350 руб. (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта
  • На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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