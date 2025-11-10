* Севастополь Набережная * Генуэзская крепость * Старая севастопольская дорога * Смотровая на Балаклаву * Ласпи смотровая * Фиолент * Гора Кошка * Санторини
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсииПрибываете в Севастополь на поезде, а отдыхать планируете в Ялте (или наоборот)? Уникальная возможность не тратить драгоценные дни отдыха, а сразу погрузиться в красоты Крыма Мы посетим главные достопримечательности Севастополя, увидим живописный мыс Фиолент, генуэзскую крепость в Балаклаве и по южнобережному шоссе, в окружении гор и моря, доберемся до Вашего места отдыха Путешествие на комфортабельном автомобиле Toyota Highlander
Мы подстраиваем время начала и конца экскурсии под Ваш запрос
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Где начинаем и завершаем?
Начало: ЖД Вокзал Севастополь
Завершение: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Когда и сколько длится?
Когда: Мы подстраиваем время начала и конца экскурсии под Ваш запрос
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
