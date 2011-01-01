Марина К. – Гид из Севастополя

Гора Ай-Петри находится над городом Алупка и посёлком Кореиз на территории, входящей в состав Ялтинского горно-лесного заповедника.



С ЮБК на Ай-Петри проведена канатная дорога — Мисхор — Сосновый Бор — Ай-Петри с одним из самых длинных безопорных пролётов в Европе.



С горы ⛰️ открывается прекрасная панорама на берег Чёрного моря 🌊 и Ялту.



Высочайшая точка плато Ай-Петри — гора Рока, 1346 м над уровнем моря.