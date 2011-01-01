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Горный турист - Ялта, Ай-Петри

3.3
3 отзыва
Марина К.
Марина К. – Гид из Севастополя
Гора Ай-Петри находится над городом Алупка и посёлком Кореиз на территории, входящей в состав Ялтинского горно-лесного заповедника.

С ЮБК на Ай-Петри проведена канатная дорога — Мисхор — Сосновый Бор — Ай-Петри с одним из самых длинных безопорных пролётов в Европе.

С горы ⛰️ открывается прекрасная панорама на берег Чёрного моря 🌊 и Ялту.

Высочайшая точка плато Ай-Петри — гора Рока, 1346 м над уровнем моря.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍀На природе
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 1 700 ₽ за экскурсию

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Горный турист - Ялта, Ай-Петри
Горный турист - Ялта, Ай-Петри

Что вы увидите

  • Бухта Ласпи
  • Смотровая площадка на мыс Айя, бухту Ласпи и бухту Батилиман
  • Ай-Петри
  • Мисхор
  • Ласточкино гнездо
  • скала Аврора
Что вас ожидает:• Трасса Севастополь — Ялта. Бухта Ласпи. Смотровая площадка, где открывается потрясающий вид на мыс Айя, бухту Ласпи и бухту Батилиман. Скала, на которой организована смотровая площадка, носит имя инженера и писателя Николая Гарина-Михайловского;
  • Подъём и спуск по канатной дороге (30 мин) на плато Ай-Петри. Поход на зубцы Ай-Петри. Захватывающий вид на Южный Берег Крыма и Ялту с высоты птичьего полета;
  • Развлечения на плато Ай-Петри (1, 5 часа) за доп. плату: верёвочный мост, прогулки на квадроциклах, конные прогулки, троллей, роупджампинг;
  • Время на обед в восточном кафе и отдых в Кореизе (1 час);
  • Замок Ласточкино гнездо (1 час). Спуск по ступеням к подножию скалы Аврора. Морская экскурсия ⛳ (40 мин. ) на теплоходе на набережную в Ялту;
  • Свободное время и отдых на набережной Ялты: Аллея «Звёзд», памятник «Дама с собачкой» (1 час). Организационные детали:• Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
  • По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
  • аттестованный гид;
  • Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Аттестованный гид
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
  • Канатная дорога на вершины горы Ай-Петри (Взрослый — 800 руб/чел. Детский — 500 руб/чел от 6 до 12 лет)
  • Активные развлечения на плато Ай-Петри, по желанию:
  • Верёвочный мост — 500 руб. /чел
  • Прогулки на квадроциклах, конные прогулки, троллей —1000 руб. /чел
  • Роупджампинг — 5000 руб. /чел
  • Морская экскурсия (40 мин. ) на теплоходе на набережную в Ялту — 400 руб. /чел
  • Обед по желанию.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Нахимова
Горный турист - Ялта, Ай-Петри
Горный турист - Ялта, Ай-Петри
Горный турист - Ялта, Ай-Петри
Горный турист - Ялта, Ай-Петри

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина К.
Марина К.
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3 отзыва оставили туристы

Марина К. проводит ещё 5 экскурсий

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