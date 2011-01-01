Смотровая площадка на мыс Айя, бухту Ласпи и бухту Батилиман
Ай-Петри
Мисхор
Ласточкино гнездо
скала Аврора
Что вас ожидает:• Трасса Севастополь — Ялта. Бухта Ласпи. Смотровая площадка, где открывается потрясающий вид на мыс Айя, бухту Ласпи и бухту Батилиман. Скала, на которой организована смотровая площадка, носит имя инженера и писателя Николая Гарина-Михайловского;
Подъём и спуск по канатной дороге (30 мин) на плато Ай-Петри. Поход на зубцы Ай-Петри. Захватывающий вид на Южный Берег Крыма и Ялту с высоты птичьего полета;
Развлечения на плато Ай-Петри (1, 5 часа) за доп. плату: верёвочный мост, прогулки на квадроциклах, конные прогулки, троллей, роупджампинг;
Время на обед в восточном кафе и отдых в Кореизе (1 час);
Замок Ласточкино гнездо (1 час). Спуск по ступеням к подножию скалы Аврора. Морская экскурсия ⛳ (40 мин. ) на теплоходе на набережную в Ялту;
Свободное время и отдых на набережной Ялты: Аллея «Звёзд», памятник «Дама с собачкой» (1 час). Организационные детали:• Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
аттестованный гид;
Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
Транспортное обслуживание
Аттестованный гид
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
Канатная дорога на вершины горы Ай-Петри (Взрослый — 800 руб/чел. Детский — 500 руб/чел от 6 до 12 лет)
Активные развлечения на плато Ай-Петри, по желанию:
Верёвочный мост — 500 руб. /чел
Прогулки на квадроциклах, конные прогулки, троллей —1000 руб. /чел
Роупджампинг — 5000 руб. /чел
Морская экскурсия (40 мин. ) на теплоходе на набережную в Ялту — 400 руб. /чел
Обед по желанию.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Нахимова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.