1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
Туристическая фирма «Зебра» предлагает насыщенную экскурсию по Балаклаве. Посетите Шампанерию, подземный музей и отправьтесь на морскую прогулку
Начало: Пл. Нахимова, д 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГрошкова16 мая 2024За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
- ЮЮлия19 февраля 2024Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
- ААнна11 февраля 2024Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
- ДДеткова23 сентября 2023Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортомЭкскурсия была прекрасна. Гид, по совместительству водитель и фотограф замечательный, добродушный и гостеприимный человек. Познавательно и с любовью рассказывает историю Крыма. Поездкой остались довольны все.
- ВВенера12 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиПрекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод
- ААлиса11 сентября 2023Личный гид к Вам в авто - самые красивые места мыса Фиолент и БалаклавыЗамечательная экскурсия! Всё чётко и по существу!
- ННаталья6 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиВеликолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!
- ААлина3 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиВсе прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)
- ЕЕлизавета22 августа 2023Балаклава и ФиолентСпасибо большое за потрясающие эмоции! Экскурсовод с большим интересом и энтузиазмом рассказывала о местах, очень интересно было слушать! Сервис на
- ННаталья18 июля 2023Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортомВсё очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Мыс Фиолент»
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