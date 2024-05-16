Экскурсии на мыс Фиолент из Ялты

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Фиолент» в Севастополе, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900 за всё до 5 чел.
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
Туристическая фирма «Зебра» предлагает насыщенную экскурсию по Балаклаве. Посетите Шампанерию, подземный музей и отправьтесь на морскую прогулку
Начало: Пл. Нахимова, д 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500 за человека
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Грошкова
    16 мая 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
  • А
    Анна
    11 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
  • Д
    Деткова
    23 сентября 2023
    Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
    Экскурсия была прекрасна. Гид, по совместительству водитель и фотограф замечательный, добродушный и гостеприимный человек. Познавательно и с любовью рассказывает историю Крыма. Поездкой остались довольны все.
  • В
    Венера
    12 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Прекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод
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    очень приятная и внимательная. Единственный минус который подпортил впечатление, это украинская версия истории о князе Владимире. Мы, к сожалению, забыли остановиться у его памятника и слушали о нем в авто, в том числе как он убивал младенцев (подчеркивалось) при взятии городов. После этого слушали не так воодушевленно. Аттестация нужна 100%

  • А
    Алиса
    11 сентября 2023
    Личный гид к Вам в авто - самые красивые места мыса Фиолент и Балаклавы
    Замечательная экскурсия! Всё чётко и по существу!
  • Н
    Наталья
    6 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Великолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!
  • А
    Алина
    3 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Все прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)
  • Е
    Елизавета
    22 августа 2023
    Балаклава и Фиолент
    Спасибо большое за потрясающие эмоции! Экскурсовод с большим интересом и энтузиазмом рассказывала о местах, очень интересно было слушать! Сервис на
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    высоте: автобус доставил нас на место, ожидал, нас. Экскурсовод сопровождала нас на протяжении всего маршрута. Так же отдельная благодарность за то, что нам предложили кафе пообедать, где по договоренности с экскурсоводом мы оставили предварительный заказ, и по окончанию нашей экскурсии вкусно покушали. Обратимся ещё за новыми экскурсиями! Спасибо!!!

  • Н
    Наталья
    18 июля 2023
    Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
    Всё очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Мыс Фиолент»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
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  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Мыс Фиолент" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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