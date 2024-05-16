Г Грошкова Насыщенный день: лучшие места Севастополя За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!

Ю Юлия Насыщенный день: лучшие места Севастополя Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!

А Анна Насыщенный день: лучшие места Севастополя Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!

Д Деткова Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом Экскурсия была прекрасна. Гид, по совместительству водитель и фотограф замечательный, добродушный и гостеприимный человек. Познавательно и с любовью рассказывает историю Крыма. Поездкой остались довольны все.

В Венера Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи читать дальше очень приятная и внимательная. Единственный минус который подпортил впечатление, это украинская версия истории о князе Владимире. Мы, к сожалению, забыли остановиться у его памятника и слушали о нем в авто, в том числе как он убивал младенцев (подчеркивалось) при взятии городов. После этого слушали не так воодушевленно. Аттестация нужна 100% Прекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод

А Алиса Личный гид к Вам в авто - самые красивые места мыса Фиолент и Балаклавы Замечательная экскурсия! Всё чётко и по существу!

Н Наталья Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи Великолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!

А Алина Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи Все прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)

Е Елизавета Балаклава и Фиолент читать дальше высоте: автобус доставил нас на место, ожидал, нас. Экскурсовод сопровождала нас на протяжении всего маршрута. Так же отдельная благодарность за то, что нам предложили кафе пообедать, где по договоренности с экскурсоводом мы оставили предварительный заказ, и по окончанию нашей экскурсии вкусно покушали. Обратимся ещё за новыми экскурсиями! Спасибо!!! Спасибо большое за потрясающие эмоции! Экскурсовод с большим интересом и энтузиазмом рассказывала о местах, очень интересно было слушать! Сервис на