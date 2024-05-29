Главные экскурсионные места в Севастополе

Найдено 25 экскурсий в категории «Популярные места» в Севастополе, цены от 980 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
46 отзывов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
1 800 за человека
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000 за человека
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
35 отзывов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980 за человека
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
24 отзыва
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600 за человека
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
9 часов
15 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250 за человека
Прекрасны вы, брега Тавриды
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за всё до 6 чел.
Большая Севастопольская экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900 за всё до 5 чел.
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
Туристическая фирма «Зебра» предлагает насыщенную экскурсию по Балаклаве. Посетите Шампанерию, подземный музей и отправьтесь на морскую прогулку
Начало: Пл. Нахимова, д 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500 за человека
Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия на авто по историческим местам Севастополя: комфорт и познание
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
Погрузитесь в историю XVI века, посетив Бахчисарай и Чуфут-Кале. Узнайте, как жили крымские ханы, и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500 за человека
Сити-тур Севастопольский экспресс
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
71 отзыв
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000 за человека
Очей очарованье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000 за человека
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990 за всё до 6 чел.
Верхом по Черноречью: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка к колодцу молодости в Севастополе - уникальный маршрут
Исследуйте живописные уголки Кара-Кобской долины на лошади и откройте колодец с живой водой
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
Конная экскурсия в Эски-Кермен: приключение в Севастополе
Погрузитесь в атмосферу Крыма, исследуя древний пещерный город на спине благородного скакуна
Начало: Севастополь, пос. Сахарная Головка
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300 за человека
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
Начало: Заберем вас с удобного для вас места
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
    Чуфут Кале отлично, экскурсовод отдельное спасибо, выше всяких похвал. Во дворец не попали, реставрация, зачем везли-не понятно, подъехали, и обратно поехали.
  • А
    Антон
    23 мая 2024
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
  • Г
    Грошкова
    16 мая 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
    Отличная экскурсия, только нужно сразу приготовиться к очень большому количеству пройденных шагов:). Не все в группе, оказались готовы. Водитель, он
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    же гид, отличный мужик, грамотно по всему пути следования, рассказывал о Крыме, Орде и т. д. Остались лишь приятные впечатление и приятная усталость. Уделите внимание Бисерному храму и Чуфут Кале, а вот Ханский дворец, оставил грустные впечатления, экскурсия по нему, не стоит потраченного времени и денег (200р). Он весь в лесах и раскопках, смотреть не на что.

  • П
    Полина
    2 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
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    оставили на осмотр Севастополя. Нам очень повезло, что гидами оказались профи с большой буквы - Манита и Юрий, тактичные, внимательные и живущие тем, что делают. За почти пять часов экскурсии они показали обзорную пешеходную и автомобильную экскурсию многих исторических и знаменитых памятников. Манита и Юрий очень грамотно рассказывали об исторических событиях Крымской войны и оккупации немцами. Они знают всю историю Севастополя. Мы так благодарны им за изумительную познавательную экскурсию по Севастополю, что решили еще вернуться и только к ним. Друзьям и знакомым будем советовать только их. Манита и Юрий спасибо огромное за экскурсию. Полина и Виктор Рязань.

  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
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    и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию!

  • А
    Андрей
    30 апреля 2024
    Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
    Спасибо нашему гиду Светлане! Поездка была познавательная и интересная. Дети узнали много нового об истории Крыма. Светлана подробно рассказала о нашем крае. Понравилась дополнительная информация, которую не рассказала экскурсовод Крыма по Чуфут-Кале.
  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
  2. Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
  3. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  4. Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
  5. Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
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