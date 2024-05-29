Н Надежда Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон Чуфут Кале отлично, экскурсовод отдельное спасибо, выше всяких похвал. Во дворец не попали, реставрация, зачем везли-не понятно, подъехали, и обратно поехали.

А Антон Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!

Г Грошкова Насыщенный день: лучшие места Севастополя За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!

И Ирина Две войны Севастополя. Люди, события, виды Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.

О Ольга Две войны Севастополя. Люди, события, виды Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали

А Александр Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон читать дальше же гид, отличный мужик, грамотно по всему пути следования, рассказывал о Крыме, Орде и т. д. Остались лишь приятные впечатление и приятная усталость. Уделите внимание Бисерному храму и Чуфут Кале, а вот Ханский дворец, оставил грустные впечатления, экскурсия по нему, не стоит потраченного времени и денег (200р). Он весь в лесах и раскопках, смотреть не на что. Отличная экскурсия, только нужно сразу приготовиться к очень большому количеству пройденных шагов:). Не все в группе, оказались готовы. Водитель, он

П Полина Две войны Севастополя. Люди, события, виды читать дальше оставили на осмотр Севастополя. Нам очень повезло, что гидами оказались профи с большой буквы - Манита и Юрий, тактичные, внимательные и живущие тем, что делают. За почти пять часов экскурсии они показали обзорную пешеходную и автомобильную экскурсию многих исторических и знаменитых памятников. Манита и Юрий очень грамотно рассказывали об исторических событиях Крымской войны и оккупации немцами. Они знают всю историю Севастополя. Мы так благодарны им за изумительную познавательную экскурсию по Севастополю, что решили еще вернуться и только к ним. Друзьям и знакомым будем советовать только их. Манита и Юрий спасибо огромное за экскурсию. Полина и Виктор Рязань. Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска

Я Яна Храм Солнца - место силы в Крымских горах читать дальше и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию! И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид

А Андрей Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым Спасибо нашему гиду Светлане! Поездка была познавательная и интересная. Дети узнали много нового об истории Крыма. Светлана подробно рассказала о нашем крае. Понравилась дополнительная информация, которую не рассказала экскурсовод Крыма по Чуфут-Кале.