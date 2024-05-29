1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
1 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
5 часов
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
Туристическая фирма «Зебра» предлагает насыщенную экскурсию по Балаклаве. Посетите Шампанерию, подземный музей и отправьтесь на морскую прогулку
Начало: Пл. Нахимова, д 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на авто по историческим местам Севастополя: комфорт и познание
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
Погрузитесь в историю XVI века, посетив Бахчисарай и Чуфут-Кале. Узнайте, как жили крымские ханы, и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка к колодцу молодости в Севастополе - уникальный маршрут
Исследуйте живописные уголки Кара-Кобской долины на лошади и откройте колодец с живой водой
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Конная экскурсия в Эски-Кермен: приключение в Севастополе
Погрузитесь в атмосферу Крыма, исследуя древний пещерный город на спине благородного скакуна
Начало: Севастополь, пос. Сахарная Головка
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
Начало: Заберем вас с удобного для вас места
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда29 мая 2024Чуфут Кале отлично, экскурсовод отдельное спасибо, выше всяких похвал. Во дворец не попали, реставрация, зачем везли-не понятно, подъехали, и обратно поехали.
- ААнтон23 мая 2024Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
- ГГрошкова16 мая 2024За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
- ИИрина13 мая 2024Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
- ООльга9 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
- ААлександр4 мая 2024Отличная экскурсия, только нужно сразу приготовиться к очень большому количеству пройденных шагов:). Не все в группе, оказались готовы. Водитель, он
- ППолина2 мая 2024Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
- ЯЯна1 мая 2024И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
- ААндрей30 апреля 2024Спасибо нашему гиду Светлане! Поездка была познавательная и интересная. Дети узнали много нового об истории Крыма. Светлана подробно рассказала о нашем крае. Понравилась дополнительная информация, которую не рассказала экскурсовод Крыма по Чуфут-Кале.
- ЮЮлия19 февраля 2024Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Популярные места»
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