С закрытыми глазами по Севастополю

Прогулка по Севастополю с закрытыми глазами - легкое и радостное путешествие в мир звуков, запахов,...

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1 отзыв
Прогулка по Севастополю с закрытыми глазами — легкое и радостное путешествие в мир звуков, запахов, вкусов, прикосновений, хороших эмоций.

Ведущий прогулки возьмет за руку и бережно поведет за собой по улицам города у моря, перенося в мир личных чувственных переживаний.

Прогулка никого не оставит равнодушным.

Особенно тех, кого казалось бы, уже нечем удивить.
С закрытыми глазами по Севастополю
С закрытыми глазами по Севастополю
С закрытыми глазами по Севастополю
С закрытыми глазами по Севастополю
С закрытыми глазами по Севастополю
С закрытыми глазами по Севастополю
С закрытыми глазами по Севастополю
Каким окажется город, если прогуляться по нему с закрытыми глазами? Каким будешь ты сам?
Прогулка по Севастополю с закрытыми глазами — легкое и радостное путешествие в мир звуков, запахов, вкусов, прикосновений, хороших эмоций. Ведущий прогулки возьмет за руку и бережно поведет за собой по улицам города у моря, перенося в мир личных чувственных переживаний. Прогулка никого не оставит равнодушным. Особенно тех, кого казалось бы, уже нечем удивить.

Вас ждет:

  • Два часа прогулки, во время которой вы будете слушать город, море и ветер, вашу любимую песню, трогать цветы, деревья, касаться стен домов, чувствовать, различать ароматы, танцевать, улыбаться, пробовать город и жизнь на вкус.
  • Всю прогулку рядом чуткий ведущий, который позаботится о комфорте и безопасности, даст чувство доверия и легкости.
  • На протяжении всего пути вас поджидают приятные творческие задания от вашего ведущего.

Приятный бонус:

  • Тебя ждет погружение в себя, ты сможешь почувствовать, что происходит внутри, когда ты соприкасаешься с пространством города без суеты и спешки, с полным вниманием и интересом. Под повязкой чувства обострятся, восприятие станет ярче и острее, а хорошие эмоции наполнят радостью.
  • Эта прогулка рассчитана максимум на двух человек. Вы можете отправиться сам или взять с собой друга. Ещё это отличный подарок или даже сюрприз для близких.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Личное сопровождение ведущего все 2 часа прогулки.
  • Специально разработанный маршрут прогулки с учетом особенностей участника(ов).
  • Материалы для творческих заданий.
  • Любительский фоторепортаж от ведущего.
Что не входит
  • По желанию можно остановиться в кафе/кофейне/ресторане для того
  • чтобы поесть с закрытыми глазами. Сумму чека определяете вы сами
  • на основе пожеланий и суммы
  • мы подберем заведение и меню.
Место начала и завершения
Графская пристань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно

Юлия Р.
Юлия Р.
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