Каким окажется город, если прогуляться по нему с закрытыми глазами? Каким будешь ты сам?

Прогулка по Севастополю с закрытыми глазами — легкое и радостное путешествие в мир звуков, запахов, вкусов, прикосновений, хороших эмоций. Ведущий прогулки возьмет за руку и бережно поведет за собой по улицам города у моря, перенося в мир личных чувственных переживаний. Прогулка никого не оставит равнодушным. Особенно тех, кого казалось бы, уже нечем удивить.

Вас ждет:

Два часа прогулки, во время которой вы будете слушать город, море и ветер, вашу любимую песню, трогать цветы, деревья, касаться стен домов, чувствовать, различать ароматы, танцевать, улыбаться, пробовать город и жизнь на вкус.

Всю прогулку рядом чуткий ведущий, который позаботится о комфорте и безопасности, даст чувство доверия и легкости.

На протяжении всего пути вас поджидают приятные творческие задания от вашего ведущего.

Приятный бонус: