Каким окажется город, если прогуляться по нему с закрытыми глазами? Каким будешь ты сам?
Прогулка по Севастополю с закрытыми глазами — легкое и радостное путешествие в мир звуков, запахов, вкусов, прикосновений, хороших эмоций. Ведущий прогулки возьмет за руку и бережно поведет за собой по улицам города у моря, перенося в мир личных чувственных переживаний. Прогулка никого не оставит равнодушным. Особенно тех, кого казалось бы, уже нечем удивить.
Вас ждет:
- Два часа прогулки, во время которой вы будете слушать город, море и ветер, вашу любимую песню, трогать цветы, деревья, касаться стен домов, чувствовать, различать ароматы, танцевать, улыбаться, пробовать город и жизнь на вкус.
- Всю прогулку рядом чуткий ведущий, который позаботится о комфорте и безопасности, даст чувство доверия и легкости.
- На протяжении всего пути вас поджидают приятные творческие задания от вашего ведущего.
Приятный бонус:
- Тебя ждет погружение в себя, ты сможешь почувствовать, что происходит внутри, когда ты соприкасаешься с пространством города без суеты и спешки, с полным вниманием и интересом. Под повязкой чувства обострятся, восприятие станет ярче и острее, а хорошие эмоции наполнят радостью.
- Эта прогулка рассчитана максимум на двух человек. Вы можете отправиться сам или взять с собой друга. Ещё это отличный подарок или даже сюрприз для близких.